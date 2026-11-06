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Valilikten Kar Yağışı Uyarısı: Kar Kalınlığı 20 Santimetre Olacak

Valilikten Kar Yağışı Uyarısı: Kar Kalınlığı 20 Santimetre Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 20:39
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Bolu Valiliği, yarın başlayarak pazar gününe kadar kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

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Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelini ilgilendiren meteorolojik uyarı yayımladı.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelini ilgilendiren meteorolojik uyarı yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren başlaması beklenen yağışların, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği belirtildi. Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi. Valilik tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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