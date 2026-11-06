Valilikten Kar Yağışı Uyarısı: Kar Kalınlığı 20 Santimetre Olacak

Yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren başlaması beklenen yağışların, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği belirtildi. Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi. Valilik tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.