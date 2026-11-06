Meteoroloji Kar İçin Tarih Verdi: Pazar Günü İl Merkezlerine Kar Yağabilir
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu hafta boyunca etkisi altına alacak yağışlı hava için peş peşe uyarı yaptı. Hafta sonuna doğru yüksek kesimlerde kar başlayacak. 8 Kasım 2026 Pazar günü ise bazı il merkezlerinin de beyaza bürünmesi bekleniyor.
Soğuk hava yurda giriş yaptı: Pazar günü bazı il merkezlerinde kar görülebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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