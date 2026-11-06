Meteoroloji Kar İçin Tarih Verdi: Pazar Günü İl Merkezlerine Kar Yağabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, son değerlendirmelere göre yağışların bugün de yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde süreceğini söyledi. Macit'e göre yağış Marmara genelinde, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olacak.

Asıl değişim ise sıcaklıklarda yaşanacak. Batıdan başlayan düşüş tüm yurda yayılacak ve termometreler mevsim normallerinin altına inecek. Macit, bu soğumanın hafta sonuna doğru Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yükseklerde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışı karla karışık yağmura ve kara çevireceğini belirtti.

Kar tahminlerine devam eden Macit, 'Pazar (8 Kasım 2026) günü bazı il merkezlerinde de yer yer kar yağışı görebiliriz' dedi.

6 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji'nin bugün yayımladığı son tahmine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Artvin çevrelerinde, Antalya'nın da doğu ve batı kıyılarında yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yurdun güneydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Soğuk hava da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.