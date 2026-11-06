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Meteoroloji Kar İçin Tarih Verdi: Pazar Günü İl Merkezlerine Kar Yağabilir

Meteoroloji Kar İçin Tarih Verdi: Pazar Günü İl Merkezlerine Kar Yağabilir

hava durumu kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 14:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu hafta boyunca etkisi altına alacak yağışlı hava için peş peşe uyarı yaptı. Hafta sonuna doğru yüksek kesimlerde kar başlayacak. 8 Kasım 2026 Pazar günü ise bazı il merkezlerinin de beyaza bürünmesi bekleniyor.

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Soğuk hava yurda giriş yaptı: Pazar günü bazı il merkezlerinde kar görülebilir.

Soğuk hava yurda giriş yaptı: Pazar günü bazı il merkezlerinde kar görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, son değerlendirmelere göre yağışların bugün de yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde süreceğini söyledi. Macit'e göre yağış Marmara genelinde, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olacak.

Asıl değişim ise sıcaklıklarda yaşanacak. Batıdan başlayan düşüş tüm yurda yayılacak ve termometreler mevsim normallerinin altına inecek. Macit, bu soğumanın hafta sonuna doğru Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yükseklerde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışı karla karışık yağmura ve kara çevireceğini belirtti.

Kar tahminlerine devam eden Macit, 'Pazar (8 Kasım 2026) günü bazı il merkezlerinde de yer yer kar yağışı görebiliriz' dedi.

6 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji'nin bugün yayımladığı son tahmine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Artvin çevrelerinde, Antalya'nın da doğu ve batı kıyılarında yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yurdun güneydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Soğuk hava da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin bugünkü tahminine göre üç büyükşehirde yağış büyük ölçüde etkisini kaybediyor; yalnızca İstanbul'da ilk saatlerde yerel sağanak bekleniyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak, ilk saatlerde yerel yağmur ve sağanak görülecek. Kentte en yüksek sıcaklığın 13 derece civarında olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

Ankara'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Başkentte termometreler en fazla 11 dereceyi gösterecek.

İzmir hava durumu

İzmir'de ise hava parçalı bulutlu olacak, yağış beklenmiyor. Kentte en yüksek sıcaklık 17 derece civarında seyredecek.

En riskli tablo ise yurdun güneydoğusunda. Meteoroloji, Hatay'da yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, Adana'da ise akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini açıkladı.

Meteoroloji illeri tek tek saydı

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısına göre Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kar yağacak kentler

Kar ise yükseklerde kendini gösterecek. Erzurum ve Kars'ın yükseklerinde, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Trabzon ve Rize'de aralıklı yağmur ve sağanak, Malatya ve Van'da aralıklı yağış etkili olacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde gece saatlerinde, Zonguldak'ta ise ilk saatler ile gece saatlerinde yağmur görülecek.

Denizlerde de hareketli bir gün yaşanacak. Güney Ege'de fırtına, Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Orta ve Kuzey Ege'de dalga boyu yer yer 3,5 metreye ulaşabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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