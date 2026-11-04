Meteoroloji Mühendisi 2027 Kışının Nasıl Geçeceğini Açıkladı
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Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava, yerini yavaş yavaş kışa bırakıyor. Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve batı bölgelerinde kuvvetli yağışların süreceğini, doğunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurun kapıda olduğunu söyledi. Özdemir, 2027 kışının nasıl geçeceğini açıkladı.
İstanbul ve Marmara'da kuvvetli yağış sürüyor, sel uyarısı gelebilir.
Kar yağacak kentler: Yeni kar uyarısı geldi.
2027 kışı nasıl olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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