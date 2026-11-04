Meteoroloji Mühendisi 2027 Kışının Nasıl Geçeceğini Açıkladı

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmede radar görüntülerine dikkat çekti. Özdemir'e göre İstanbul'da yağışlar 3 Kasım akşamı itibarıyla şiddetini artırdı. Marmara ve batı bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağışların bugün de benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Yağışın yalnızca belirli noktalarla sınırlı kalmayabileceğini söyleyen Özdemir, farklı bölgelerde yerel kuvvetli sağanakların görülebileceğini vurguladı. Bu tablonun sel riskini de beraberinde getirdiğini belirten uzman isim, yetkili kurumların sel uyarısı yapabileceğini hatırlattı.

Kentte son günlerde yaşananlar da bu uyarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İstanbul'da 2 Kasım akşamı başlayan gök gürültülü sağanak birçok ilçede su birikintilerine yol açmış, enerji kesintisi nedeniyle M3 ve M9 metro hatlarında seferler bir süre yapılamamıştı.

Yağışlı havanın kaynağına da açıklık getiren Özdemir, Orta Akdeniz üzerinde konumlanan ve Türkiye'ye doğru uzanan bir alçak basınç sisteminin etkili olduğunu anlattı. Özdemir'e göre tablo tek başına Rusya üzerinden gelen soğuk havayla açıklanamıyor. Kuzeyden inen soğuk hava, güneyden gelen ılık hava kütlesiyle Marmara ve batı bölgeleri üzerinde karşılaşıyor. Kuvvetli yağışları tetikleyen de bu çarpışma.