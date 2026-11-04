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Meteoroloji Mühendisi 2027 Kışının Nasıl Geçeceğini Açıkladı

Meteoroloji Mühendisi 2027 Kışının Nasıl Geçeceğini Açıkladı

hava durumu kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 11:00
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Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava, yerini yavaş yavaş kışa bırakıyor. Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve batı bölgelerinde kuvvetli yağışların süreceğini, doğunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurun kapıda olduğunu söyledi. Özdemir, 2027 kışının nasıl geçeceğini açıkladı. 

Kaynak: TGRT Haber

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İstanbul ve Marmara'da kuvvetli yağış sürüyor, sel uyarısı gelebilir.

İstanbul ve Marmara'da kuvvetli yağış sürüyor, sel uyarısı gelebilir.

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmede radar görüntülerine dikkat çekti. Özdemir'e göre İstanbul'da yağışlar 3 Kasım akşamı itibarıyla şiddetini artırdı. Marmara ve batı bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağışların bugün de benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Yağışın yalnızca belirli noktalarla sınırlı kalmayabileceğini söyleyen Özdemir, farklı bölgelerde yerel kuvvetli sağanakların görülebileceğini vurguladı. Bu tablonun sel riskini de beraberinde getirdiğini belirten uzman isim, yetkili kurumların sel uyarısı yapabileceğini hatırlattı.

Kentte son günlerde yaşananlar da bu uyarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İstanbul'da 2 Kasım akşamı başlayan gök gürültülü sağanak birçok ilçede su birikintilerine yol açmış, enerji kesintisi nedeniyle M3 ve M9 metro hatlarında seferler bir süre yapılamamıştı.

Yağışlı havanın kaynağına da açıklık getiren Özdemir, Orta Akdeniz üzerinde konumlanan ve Türkiye'ye doğru uzanan bir alçak basınç sisteminin etkili olduğunu anlattı. Özdemir'e göre tablo tek başına Rusya üzerinden gelen soğuk havayla açıklanamıyor. Kuzeyden inen soğuk hava, güneyden gelen ılık hava kütlesiyle Marmara ve batı bölgeleri üzerinde karşılaşıyor. Kuvvetli yağışları tetikleyen de bu çarpışma.

Kar yağacak kentler: Yeni kar uyarısı geldi.

Kar yağacak kentler: Yeni kar uyarısı geldi.

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiğine dikkat çeken Özdemir, doğu illerinde rakımı yüksek bölgelerin karla karışık yağmurla tanışabileceğini belirtti. Uzman isim, bu durumun özellikle Erzurum ve Artvin gibi illerde, Karadeniz kıyı şeridinden çok iç kesimlerdeki yüksek noktalarda görüleceğini ifade etti. Özdemir'e göre bu gelişme, kışın yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığının işareti

2027 kışı nasıl olacak?

2027 kışı nasıl olacak?

Bu kış için iyimser bir tahminde bulunan Özdemir, iyi bir kar yağışı beklediğini söyledi. Yağışların barajlar ve toprak için önemli bir kazanç olduğunu hatırlatan uzman, kısa sürede yüksek miktarda düşüp sele dönüşen sağanakların ise istenmeyen bir durum olduğunu, bu tür yağışların atmosferdeki sirkülasyondan kaynaklandığını vurguladı.

Özdemir şunları dedi:

'Bir yerde böyle olmasında da fayda var. Tabii barajlarımıza faydası olacak. Toprağa faydası olacaktır. Bunun önemi büyük. Ama biz isteriz ki böyle çok sel getirecek bir yağış olmasın. Maalesef atmosferik sirkülasyondan dolayı bu tür hızlı yağışlar meydana geliyor. Bu kış da herhalde iyi bir kar göreceğiz gibi geliyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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