İş Çıkışına Sağanak Eklenince İstanbul Kilitlendi: Yoğunluk Haritası Kıpkırmızı

Avrupa Yakası'nda en uzun kuyruk D-100'de oluştu. Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda da durum farklı değil. Firuzköy, Hasdal ve Seyrantepe geçişlerinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar güçlükle ilerliyor. Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu-Levent arası ile Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli yönü de yoğun.

Akşamın bir diğer kırmızı noktası Seyrantepe. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart ekibini ağırlayacağı RAMS Park çevresinde de trafik yavaş akıyor.