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İş Çıkışına Sağanak Eklenince İstanbul Kilitlendi: Yoğunluk Haritası Kıpkırmızı

İş Çıkışına Sağanak Eklenince İstanbul Kilitlendi: Yoğunluk Haritası Kıpkırmızı

İstanbul hava durumu trafik
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 18:58
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İstanbul'da mesai bitimine sağanak da eklenince trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.

İBB CepTrafik verilerine göre iki yakada da aynı oran ölçüldü. D-100, TEM ve köprü bağlantılarında araçlar adım adım ilerliyor; RAMS Park çevresinde ise Galatasaray-Stuttgart maçı yoğunluğu artırıyor.

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Avrupa Yakası'nda D-100 ve TEM kilitlendi

Yağmurlu gecede ıslak yolda sıralanmış araçlar

Avrupa Yakası'nda en uzun kuyruk D-100'de oluştu. Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda da durum farklı değil. Firuzköy, Hasdal ve Seyrantepe geçişlerinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar güçlükle ilerliyor. Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu-Levent arası ile Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli yönü de yoğun.

Akşamın bir diğer kırmızı noktası Seyrantepe. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart ekibini ağırlayacağı RAMS Park çevresinde de trafik yavaş akıyor.

Anadolu Yakası'nda kuyruk köprüye kadar uzandı

İstanbul'da Boğaz üzerindeki asma köprü

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun. Kuzey Çevre Otoyolu'nda Çekmeköy'de başlayan araç kuyruğu köprüye kadar devam ediyor.

D-100'ün Kadıköy-Ataşehir arasında, TEM'in ise Ataşehir-Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Otoyolun Kadıköy yönündeki yoğunluk Ataşehir'den başlıyor.

Kent dün akşam da sağanağa teslim olmuştu. 2 Kasım akşamı etkili olan yağışta Esenyurt ve Ümraniye'de yollar çökmüş, M3 ve M9 metro hatlarında enerji kesintisi nedeniyle seferler durmuş, pek çok ilçede caddeler su altında kalmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralıklı sağanakların sürmesini bekliyor.

Yağış sürerken yola çıkacakların güzergâhlarını CepTrafik'ten kontrol etmesinde fayda var.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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