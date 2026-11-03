İş Çıkışına Sağanak Eklenince İstanbul Kilitlendi: Yoğunluk Haritası Kıpkırmızı
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İstanbul'da mesai bitimine sağanak da eklenince trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.
İBB CepTrafik verilerine göre iki yakada da aynı oran ölçüldü. D-100, TEM ve köprü bağlantılarında araçlar adım adım ilerliyor; RAMS Park çevresinde ise Galatasaray-Stuttgart maçı yoğunluğu artırıyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 ve TEM kilitlendi
Anadolu Yakası'nda kuyruk köprüye kadar uzandı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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