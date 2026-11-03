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Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Her Şey Değişiyor, Affedici Yol Kenarları Geliyor

Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Her Şey Değişiyor, Affedici Yol Kenarları Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 08:24 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 08:26
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2027 Yıllık Programı'yla birlikte kara yollarında 'güvenli sistem' yaklaşımına geçiliyor. Sürücülerin hata yapabileceği kabul edilerek yollar, levhalar ve yol kenarları buna göre yeniden düzenlenecek; geçen yıl trafik kazalarında 6 bin 35 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de can kaybının 2027 sonunda 4 bine indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Yeni yaklaşım sürücünün hata yapabileceğini baştan kabul ediyor.

Yeni yaklaşım sürücünün hata yapabileceğini baştan kabul ediyor.

Yıllık Program'da kara yolu güvenliği 'güvenli sistem yaklaşımı' üzerine kuruluyor. Bu anlayış, yol kullanıcılarının hata yapabileceğini en baştan kabul ediyor ve trafik güvenliğini sistemdeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu sayıyor. Yani suç yalnızca direksiyondaki kişide aranmayacak; yolun kendisi de hatayı affedecek şekilde tasarlanacak.

Rakamlar bu dönüşümün neden gündemde olduğunu gösteriyor. Geçen yıl trafik kazalarında 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl sonu için tahmin 5 bin 500. Hedef ise 2027'nin sonunda bu sayıyı 4 bine çekmek.

Levhalar, yol çizgileri ve ışıklar her sürücünün tek bakışta anlayacağı hale getirilecek.

Levhalar, yol çizgileri ve ışıklar her sürücünün tek bakışta anlayacağı hale getirilecek.

Programda 'kendini ifade eden yollar' kavramı öne çıkıyor. Buna göre işaretleme, levha ve ışıklarla yol kesimlerinin standartları tüm sürücülerin kolayca anlayabileceği hale getirilecek. Hedef, bir sürücünün tanımadığı bir yolda bile ne yapması gerektiğini ayrıca düşünmeden kavraması.

Sarı uyarı levhasından yol çizgisine kadar her detayın aynı dili konuşması bekleniyor.

Yol kenarları artık çarpmayı önleyen, kaza olursa hasarı azaltan bir yapıya kavuşacak.

Yol kenarları artık çarpmayı önleyen, kaza olursa hasarı azaltan bir yapıya kavuşacak.

Çarpmayı önleyen ya da çarpma hasarını azaltan yol kenarı düzenlemeleri yapılacak. Araç yoldan çıksa bile banketin ve yol kenarının ölümcül bir tuzağa dönüşmemesi amaçlanıyor.

Başka bir deyişle, kaza hiç yaşanmasın diye çalışılırken yaşanırsa sonuçları hafifletecek bir ikinci savunma hattı da kuruluyor. Güvenli sistem yaklaşımının en somut yansıması da bu: hata olacak, ama bedeli ağır olmayacak.

Yeni projelerde köprü ve tünel gibi pahalı yapı gerektirmeyen güzergâhlar öne çıkacak.

Yeni projelerde köprü ve tünel gibi pahalı yapı gerektirmeyen güzergâhlar öne çıkacak.

Ulaştırmadaki devam eden yatırımlar fizibilite, sürdürülebilirlik, etkinlik, erişilebilirlik, güvenlik ve verimlilik açısından yeniden gözden geçirilecek. Amaç, mevcut altyapının etkinliğini artırmak ve kara yolu ağının verimli kullanımına öncelik vermek.

Yeni projelerde ise asgari sanat yapısı, yani köprü ve tünel gibi yapılar gerektiren, maliyet etkin güzergâhlar tercih edilecek. Kara yolu projelerinin fizibilite çalışmalarında alternatif güzergâhlar masaya yatırılacak.

Bakım-onarımda arıza çıkmasını beklemek yerine önleyici bakım esas alınacak.

Bakım-onarımda arıza çıkmasını beklemek yerine önleyici bakım esas alınacak.

Bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması hedefleniyor. Kara yolu ağındaki trafik akış darboğazlarının giderilmesi de aynı başlık altında yer alıyor.

Programda taşıt işletme giderlerini ve ağır bakım maliyetlerini azaltmak için 'önleyici bakım' kavramı esas alınacak. Yani yol bozulduktan sonra değil, bozulmadan önce müdahale edilecek. Sürücüler için sonuç, daha az bozuk yol ve daha az tıkanan güzergâh anlamına geliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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