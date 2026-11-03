Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Her Şey Değişiyor, Affedici Yol Kenarları Geliyor
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2027 Yıllık Programı'yla birlikte kara yollarında 'güvenli sistem' yaklaşımına geçiliyor. Sürücülerin hata yapabileceği kabul edilerek yollar, levhalar ve yol kenarları buna göre yeniden düzenlenecek; geçen yıl trafik kazalarında 6 bin 35 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de can kaybının 2027 sonunda 4 bine indirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeni yaklaşım sürücünün hata yapabileceğini baştan kabul ediyor.
Levhalar, yol çizgileri ve ışıklar her sürücünün tek bakışta anlayacağı hale getirilecek.
Yol kenarları artık çarpmayı önleyen, kaza olursa hasarı azaltan bir yapıya kavuşacak.
Yeni projelerde köprü ve tünel gibi pahalı yapı gerektirmeyen güzergâhlar öne çıkacak.
Bakım-onarımda arıza çıkmasını beklemek yerine önleyici bakım esas alınacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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