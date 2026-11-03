Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Her Şey Değişiyor, Affedici Yol Kenarları Geliyor

Yıllık Program'da kara yolu güvenliği 'güvenli sistem yaklaşımı' üzerine kuruluyor. Bu anlayış, yol kullanıcılarının hata yapabileceğini en baştan kabul ediyor ve trafik güvenliğini sistemdeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu sayıyor. Yani suç yalnızca direksiyondaki kişide aranmayacak; yolun kendisi de hatayı affedecek şekilde tasarlanacak.

Rakamlar bu dönüşümün neden gündemde olduğunu gösteriyor. Geçen yıl trafik kazalarında 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl sonu için tahmin 5 bin 500. Hedef ise 2027'nin sonunda bu sayıyı 4 bine çekmek.