Trafik Cezası, Pasaport ve MTV Cep Yakacak: Telefon Cezası 5 Bin Liradan 6 Bin 395 Liraya Çıkıyor

Zam listesinde sürücüleri en çok ilgilendiren kalemler trafik cezaları. Seyir halinde telefon kullanmak da kırmızı ışık ihlali de bugün 5 bin lira; hesaplanan orana göre ikisi de 6 bin 395 liraya çıkabilir. Alkollü araç kullanmaya kesilen ceza 25 bin liradan 31 bin 973 liraya yükselirken, ehliyeti iptal edilmiş sürücünün yol açacağı ceza 200 bin liradan 255 bin 780 liraya ulaşıyor.

En yüksek tutar ise araçtan indikten sonra bir kişiye saldırmak için öngörülen ceza: 180 bin lira olan bedel 230 bin 202 liraya çıkabilir. Yeniden değerleme oranı vergi, harç ve ceza tutarlarını kapsıyor. Cumhurbaşkanı vergi, harç ve MTV oranlarını yarıya (MTV'de yüzde 80'e kadar) indirebiliyor, ancak ceza tutarlarına dokunamıyor.