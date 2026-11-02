Trafik Cezası, Pasaport ve MTV Cep Yakacak: Telefon Cezası 5 Bin Liradan 6 Bin 395 Liraya Çıkıyor
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2027'de uygulanacak yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşiyor. Mynet'in hesabına göre ekim ayı Yİ-ÜFE artışı yüzde 2 gelirse oran yüzde 27,89 olacak ve trafik cezasından pasaporta, yurt dışından getirilen telefon kaydından MTV'ye kadar pek çok kalem zamlanacak.
Kaynak: Mynet Finans
Cep telefonu ve kırmızı ışık cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya çıkabilir.
Yurt dışından getirilen telefonun kayıt ücreti 54 bin 258 liradan 69 bin 391 liraya yükselecek.
10 yıllık pasaport harcı 13 bin 410 liradan 17 bin 150 liraya çıkıyor.
Sıfır otomobilde MTV 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya, lüks konut sınırı 22,65 milyon liraya çıkacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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