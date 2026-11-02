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Trafik Cezası, Pasaport ve MTV Cep Yakacak: Telefon Cezası 5 Bin Liradan 6 Bin 395 Liraya Çıkıyor

Trafik Cezası, Pasaport ve MTV Cep Yakacak: Telefon Cezası 5 Bin Liradan 6 Bin 395 Liraya Çıkıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 10:42
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2027'de uygulanacak yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşiyor. Mynet'in hesabına göre ekim ayı Yİ-ÜFE artışı yüzde 2 gelirse oran yüzde 27,89 olacak ve trafik cezasından pasaporta, yurt dışından getirilen telefon kaydından MTV'ye kadar pek çok kalem zamlanacak.

Kaynak: Mynet Finans

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Cep telefonu ve kırmızı ışık cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya çıkabilir.

Cep telefonu ve kırmızı ışık cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya çıkabilir.
onedio.com

Zam listesinde sürücüleri en çok ilgilendiren kalemler trafik cezaları. Seyir halinde telefon kullanmak da kırmızı ışık ihlali de bugün 5 bin lira; hesaplanan orana göre ikisi de 6 bin 395 liraya çıkabilir. Alkollü araç kullanmaya kesilen ceza 25 bin liradan 31 bin 973 liraya yükselirken, ehliyeti iptal edilmiş sürücünün yol açacağı ceza 200 bin liradan 255 bin 780 liraya ulaşıyor.

En yüksek tutar ise araçtan indikten sonra bir kişiye saldırmak için öngörülen ceza: 180 bin lira olan bedel 230 bin 202 liraya çıkabilir. Yeniden değerleme oranı vergi, harç ve ceza tutarlarını kapsıyor. Cumhurbaşkanı vergi, harç ve MTV oranlarını yarıya (MTV'de yüzde 80'e kadar) indirebiliyor, ancak ceza tutarlarına dokunamıyor.

Yurt dışından getirilen telefonun kayıt ücreti 54 bin 258 liradan 69 bin 391 liraya yükselecek.

Yurt dışından getirilen telefonun kayıt ücreti 54 bin 258 liradan 69 bin 391 liraya yükselecek.
onedio.com

Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen kayıt ücreti, listenin en dikkat çeken kalemlerinden biri. Bugün 54 bin 258 lira olan bedelin 69 bin 391 liraya çıkması bekleniyor; yani tek bir telefon için yaklaşık 15 bin liralık ek yük doğuyor.

Telefon hattı açanlar da zamdan payını alacak. İlk hat abonelik ücreti 700 liradan 895 liraya yükselecek. Bu rakamlar, ekim enflasyonunun yüzde 2 gelmesi varsayımıyla hesaplanan tahmini tutarlar.

10 yıllık pasaport harcı 13 bin 410 liradan 17 bin 150 liraya çıkıyor.

10 yıllık pasaport harcı 13 bin 410 liradan 17 bin 150 liraya çıkıyor.

Yurt dışına çıkmayı planlayanlar için tablo pek iç açıcı değil. On yıllık pasaport harcının 17 bin 150 lirayı bulması bekleniyor; Mynet'in hesabına göre bu 13 bin 410 liralık bugünkü bedele 3 bin 740 lira fark demek. Daha kısa süreli pasaportların harçları da aynı oranda artıyor.

Yurt dışı çıkış harcı ise 1.250 liradan 1.599 liraya yükselecek. Ehliyet tarafında sınıf A için 2 bin 863 lira, sınıf B için 8 bin 638 lira öngörülüyor.

Sıfır otomobilde MTV 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya, lüks konut sınırı 22,65 milyon liraya çıkacak.

Sıfır otomobilde MTV 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya, lüks konut sınırı 22,65 milyon liraya çıkacak.

Araç sahiplerini bekleyen bir başka kalem MTV. 1300-1600 cc arasındaki sıfır otomobillerde vergi 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya çıkabilir. Lüks konut vergisinde alt sınır da yükseliyor: 17 milyon 711 bin lira olan eşik 22 milyon 650 bin liraya taşınacak.

Kesin rakamlar ekim ayı enflasyonuyla belli olacak. Orta Vadeli Program'daki 2027 enflasyon hedefi yüzde 21 olsa da, yeniden değerleme oranı geçmiş 12 ayın Yİ-ÜFE ortalamasına göre hesaplandığı için tahmin yüzde 27,89 civarında duruyor. Oranın TÜİK'in ekim verisini açıklamasının ardından netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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