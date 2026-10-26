Benzin ve Motorine Çifte Zam Yolda: 1 Kasım İtibarıyla Tabelaya Rekor Rakam Yansıyacak!

Sektör kaynaklarından edinilen son verilere göre, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen yeni düzenleme kapsamında maliyet hesaplamaları yeniden yapıldı. Yapılan son hesaplamalara göre benzin grubunda litre başına 4,15 TL, motorin grubunda ise litre başına 3,60 TL seviyesinde bir maliyet artışı öngörülüyor.

ÖTV kaynaklı artış beklentisini aktaran gazeteci Olcay Aydilek, konuya ilişkin değerlendirmesinde piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekti. 1 Kasım Pazar günü itibarıyla benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zammın gündemde olduğunu belirten Aydilek, hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle zammın pompaya yansıma takviminin takip edildiğini ifade etti.

Sektör yetkilileri, cuma günü kapanış verileri üzerinden hesaplanan zamların genelde hafta başında tabelaya yansıdığını, mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.