Benzin ve Motorine Çifte Zam Yolda: 1 Kasım İtibarıyla Tabelaya Rekor Rakam Yansıyacak!
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Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzine peş peşe yansıyan indirimlerin ardından, araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kulislerinden sızan bilgilere göre akaryakıtta indirim süreci sona ererken, yeni bir zam dalgası kapıda bekliyor.
Benzin ve motorine rekor zam iddiası. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaşımı şöyle:
26 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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