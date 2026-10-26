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Benzin ve Motorine Çifte Zam Yolda: 1 Kasım İtibarıyla Tabelaya Rekor Rakam Yansıyacak!

Benzin ve Motorine Çifte Zam Yolda: 1 Kasım İtibarıyla Tabelaya Rekor Rakam Yansıyacak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 15:01
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Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzine peş peşe yansıyan indirimlerin ardından, araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kulislerinden sızan bilgilere göre akaryakıtta indirim süreci sona ererken, yeni bir zam dalgası kapıda bekliyor.

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Benzin ve motorine rekor zam iddiası. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Benzin ve motorine rekor zam iddiası. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Sektör kaynaklarından edinilen son verilere göre, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen yeni düzenleme kapsamında maliyet hesaplamaları yeniden yapıldı. Yapılan son hesaplamalara göre benzin grubunda litre başına 4,15 TL, motorin grubunda ise litre başına 3,60 TL seviyesinde bir maliyet artışı öngörülüyor.

ÖTV kaynaklı artış beklentisini aktaran gazeteci Olcay Aydilek, konuya ilişkin değerlendirmesinde piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekti. 1 Kasım Pazar günü itibarıyla benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zammın gündemde olduğunu belirten Aydilek, hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle zammın pompaya yansıma takviminin takip edildiğini ifade etti. 

Sektör yetkilileri, cuma günü kapanış verileri üzerinden hesaplanan zamların genelde hafta başında tabelaya yansıdığını, mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaşımı şöyle:

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaşımı şöyle:
twitter.com

'1 Kasım Pazar günü ÖTV kaynaklı benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam gündemde. Sektör kaynakları: 'Cumartesi ve pazar piyasalar kapalı. Bugüne dek  piyasaların kapandığı cuma gününden hesaplanan zamlar hafta başında yansıdı. Uygulama devam edecek mi? Değişecek mi? Göreceğiz.

26 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları

26 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları

Beklenen zam kararı öncesinde 26 Ekim itibarıyla üç büyükşehirde geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 76,30 TL

  • Motorin: 96,80 TL

  • LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 76,10 TL

  • Motorin: 96,60 TL

  • LPG: 40,60 TL

Ankara

  • Benzin: 77,30 TL

  • Motorin: 97,90 TL

  • LPG: 41,29 TL

İzmir

  • Benzin: 77,50 TL

  • Motorin: 98,10 TL

  • LPG: 41,20 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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