Ne 25 Ne de 27! 2027 Asgari Ücret İçin Masadaki En Güçlü Zam Senaryosu Netleşti
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Milyonlarca vatandaş '2027 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun resmi görüşmelere Aralık ayının başında başlaması beklenirken, kulislerde ve finans çevrelerinde zam oranlarına ilişkin ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, öne çıkan zam senaryolarını ve masadaki en güçlü rakamı paylaştı.
Ekonomist Muhammet Bayram'dan 'ara zam' sinyali.
Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olur?
2027 asgari ücreti için masadaki en güçlü zam senaryosu netleşti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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