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Ne 25 Ne de 27! 2027 Asgari Ücret İçin Masadaki En Güçlü Zam Senaryosu Netleşti

Ne 25 Ne de 27! 2027 Asgari Ücret İçin Masadaki En Güçlü Zam Senaryosu Netleşti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 13:23
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Milyonlarca vatandaş '2027 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun resmi görüşmelere Aralık ayının başında başlaması beklenirken, kulislerde ve finans çevrelerinde zam oranlarına ilişkin ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, öne çıkan zam senaryolarını ve masadaki en güçlü rakamı paylaştı.

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Ekonomist Muhammet Bayram'dan 'ara zam' sinyali.

Ekonomist Muhammet Bayram'dan 'ara zam' sinyali.

Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücret tahminlerini paylaştı. CNN Türk ekranlarında konuşan Bayram, Şu an uygulanmakta olan net asgari ücretin 28 bin 75 TL seviyesinde bulunduğunu ve işveren desteğinin 1 bin 270 TL olarak uygulandığını hatırlattı. Bayram, 2027 yılı için belirlenecek rakamın yanı sıra dikkat çeken bir ara zam uyarısında bulundu. Yıl ortasında yeniden bir ayarlama yapılabileceğine işaret eden uzman, '2027 yılı için tek bir artış konuşulsa da Temmuz ayı başında masaya yeniden bir ara zam gelme olasılığını güçlü bir ihtimal olarak koruyorum' ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olur?

2027 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 21, 2026 yılı sonu gerçekleşme beklentisinin ise OVP tahminlerine göre yüzde 28.4 ile yüzde 29 bandında seyrettiğini belirten ekonomist Muhammet Bayram, olası zammın boyutunu şu şekilde özetledi:

Yüzde 25 Zam Senaryosu: Hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alındığında yüzde 25'lik bir artış öngörülebilir. Bu oran uygulandığında mevcut asgari ücret yaklaşık 35 bin TL seviyesine yükseliyor.

Yüzde 27 Zam Senaryosu: Bir diğer piyasa beklentisi olan yüzde 27 oranındaki artış gerçekleştiği takdirde, net ücretin 35 bin 655 TL seviyesine ulaşması hesaplanıyor.

2027 asgari ücreti için masadaki en güçlü zam senaryosu netleşti.

2027 asgari ücreti için masadaki en güçlü zam senaryosu netleşti.

Bayram, piyasada konuşulan yüzde 25 ve yüzde 27’lik oranların aksine, gerçekleşen enflasyon bazlı daha yüksek bir artışın daha olası göründüğünü savundu. Muhammet Bayram'a göre masadaki en güçlü senaryo yüzde 30. 

Bayram sözlerini şöyle noktaladı:

'En güçlü senaryoya da değinen Bayram, 'Diğeri en güçlü senaryo buradaki gerçekleşen enflasyon üzerinden bir artış yapılması. Gerçekleşen enflasyon beklentimiz %29 ama ben burada %30'luk bir artışı daha kuvvetli görüyorum. Bu artışla beraber de 36.500 TL rakamı ortaya çıkıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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