Ne 25 Ne de 27! 2027 Asgari Ücret İçin Masadaki En Güçlü Zam Senaryosu Netleşti

Bayram, piyasada konuşulan yüzde 25 ve yüzde 27’lik oranların aksine, gerçekleşen enflasyon bazlı daha yüksek bir artışın daha olası göründüğünü savundu. Muhammet Bayram'a göre masadaki en güçlü senaryo yüzde 30.

Bayram sözlerini şöyle noktaladı:

'En güçlü senaryoya da değinen Bayram, 'Diğeri en güçlü senaryo buradaki gerçekleşen enflasyon üzerinden bir artış yapılması. Gerçekleşen enflasyon beklentimiz %29 ama ben burada %30'luk bir artışı daha kuvvetli görüyorum. Bu artışla beraber de 36.500 TL rakamı ortaya çıkıyor.'