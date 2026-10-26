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Kırmızı Bültenle Aranan 63 Kişi Türkiye’ye Getirildi: Listede Ünlü İsimler de Var

Kırmızı Bültenle Aranan 63 Kişi Türkiye’ye Getirildi: Listede Ünlü İsimler de Var

survivor İçişleri Bakanlığı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 12:42
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan firarilere yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı. 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal düzeyde aranan toplam 63 kişi, 8 farklı ülkede yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İade edilenler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz ve oyuncu Cengizhan Yurdutek de var.

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Yakalananların 49'u Gürcistan'da ele geçirildi

Yakalananların 49'u Gürcistan'da ele geçirildi

Bakanlığın paylaştığı verilere göre operasyonların en yoğun ayağı Gürcistan oldu. Bu ülkede yakalanan 49 kişi, Türk ve Gürcü kolluk birimlerinin ortak çalışmasıyla Türkiye'ye teslim edildi. Gürcistan'ı 5 kişiyle Almanya, 3 kişiyle Yunanistan ve 2 kişiyle Kırgızistan izledi. Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da da yakalamalar yapıldı.

Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Sürece Adalet Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıkları da dahil oldu.

İade edilen 63 kişinin aranma gerekçeleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Listede suç örgütü kurmak, yağma, yaralama, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, suç gelirlerini aklama, ruhsatsız silah ve terör örgütü propagandası gibi suçlamalar yer alıyor. Firarilerin bir bölümü hakkında ise kasten öldürme ve çocuklara yönelik suçlar nedeniyle yakalama kararı bulunuyordu.

Survivor Hikmet 8, Cengizhan Yurdutek 6 ayrı kararla aranıyordu.

Survivor Hikmet 8, Cengizhan Yurdutek 6 ayrı kararla aranıyordu.

Operasyonun en çok konuşulan ismi Survivor'la tanınan Hikmet Tuğsuz oldu. Gürcistan'da yakalanan Tuğsuz'un kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, yaralama, iftira, nitelikli dolandırıcılık ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından 8 ayrı yakalama kararıyla arandığı açıklandı.

Oyuncu Cengizhan Yurdutek ise Karadağ'da yakalandı. Yurdutek hakkında yaralama, uyuşturucu ticareti ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 6 ayrı yakalama kararı bulunuyordu. Listedeki dikkat çeken bir diğer isim de 'Yakşiler' yapılanmasının üyesi olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış. Gürcistan'da ele geçirilen Elalmış, örgüt kurma, yağma, yaralama ve dolandırıcılık dahil çeşitli suçlardan tam 29 ayrı kararla aranıyordu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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