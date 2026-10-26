Kırmızı Bültenle Aranan 63 Kişi Türkiye’ye Getirildi: Listede Ünlü İsimler de Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan firarilere yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı. 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal düzeyde aranan toplam 63 kişi, 8 farklı ülkede yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İade edilenler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz ve oyuncu Cengizhan Yurdutek de var.
Yakalananların 49'u Gürcistan'da ele geçirildi
Survivor Hikmet 8, Cengizhan Yurdutek 6 ayrı kararla aranıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın