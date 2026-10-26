Kırmızı Bültenle Aranan 63 Kişi Türkiye’ye Getirildi: Listede Ünlü İsimler de Var

Bakanlığın paylaştığı verilere göre operasyonların en yoğun ayağı Gürcistan oldu. Bu ülkede yakalanan 49 kişi, Türk ve Gürcü kolluk birimlerinin ortak çalışmasıyla Türkiye'ye teslim edildi. Gürcistan'ı 5 kişiyle Almanya, 3 kişiyle Yunanistan ve 2 kişiyle Kırgızistan izledi. Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da da yakalamalar yapıldı.

Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Sürece Adalet Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıkları da dahil oldu.

İade edilen 63 kişinin aranma gerekçeleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Listede suç örgütü kurmak, yağma, yaralama, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, suç gelirlerini aklama, ruhsatsız silah ve terör örgütü propagandası gibi suçlamalar yer alıyor. Firarilerin bir bölümü hakkında ise kasten öldürme ve çocuklara yönelik suçlar nedeniyle yakalama kararı bulunuyordu.