Sosyal Medyada Milyonlarca İzlenme Alan Fenomen Şükrü Akçay: Cinayetten Aranan Firari 'Katil' Çıktı!
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Mardin'de çoban Musa Çelik'in öldürülmesi nedeniyle 12,5 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay'ca onanan Şükrü Akçay (50), farklı bir isimle açtığı sosyal medya hesaplarında milyonlarca izlenme topladı. Adana'da saklandığı evde polis tarafından yakalanan firari hükümlü, adliyenin ardından cezaevine gönderildi.
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Yargıtay'ın Onadığı 12,5 Yıllık Cezadan Kaçan Akçay, Adana'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Bir Evde Saklanırken Yakalandı.
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Polis Kendisini Ararken Akçay, Sahilde Poz Verdiği Videoya "Demek Herkes Beni Arıyo" Yazısı Eklemişti.
TikTok Hesabındaki Videolardan Birkaçı 200 Bini, Biri 610 Bini Aştı.
Instagram Hesabında 61 Gönderi ve 7.381 Takipçi Vardı; "Öne Çıkanlar"da Adalet ve Mazlum Vurgulu Sözler Duruyordu.
Koluna "Mardin Canavarı" Yazdıran Akçay'ın Videolarında Dövmeleri de Gösterinin Parçasıydı.
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Davada Kardeşi Veysi Akçay 1 Yıl 8 Ay Ceza Aldı, Diğer Kardeş Beraat Etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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