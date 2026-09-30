Sosyal Medyada Milyonlarca İzlenme Alan Fenomen Şükrü Akçay: Cinayetten Aranan Firari 'Katil' Çıktı!

Olay, 21 Kasım 2021'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çamyurt Mahallesi'nde yaşandı. İki aile arasındaki alacak anlaşmazlığı yüzünden çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü. Jandarma, tanık ifadeleri üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olan Şükrü Akçay'ı ve kardeşleri M.A. ile Veysi Akçay'ı gözaltına aldı; üç şüpheli de tutuklandı.

Yıllar sonra Akçay'ın izi Adana'da çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmada onun Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi yapıldığı da belirtilen operasyonun ardından Akçay yakalandı, emniyetteki işlemleri bitince önce adliyeye, oradan cezaevine gönderildi.