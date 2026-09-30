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Sosyal Medyada Milyonlarca İzlenme Alan Fenomen Şükrü Akçay: Cinayetten Aranan Firari 'Katil' Çıktı!

Sosyal Medyada Milyonlarca İzlenme Alan Fenomen Şükrü Akçay: Cinayetten Aranan Firari 'Katil' Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 11:12
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Mardin'de çoban Musa Çelik'in öldürülmesi nedeniyle 12,5 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay'ca onanan Şükrü Akçay (50), farklı bir isimle açtığı sosyal medya hesaplarında milyonlarca izlenme topladı. Adana'da saklandığı evde polis tarafından yakalanan firari hükümlü, adliyenin ardından cezaevine gönderildi.

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Yargıtay'ın Onadığı 12,5 Yıllık Cezadan Kaçan Akçay, Adana'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Bir Evde Saklanırken Yakalandı.

Yargıtay'ın Onadığı 12,5 Yıllık Cezadan Kaçan Akçay, Adana'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Bir Evde Saklanırken Yakalandı.

Olay, 21 Kasım 2021'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çamyurt Mahallesi'nde yaşandı. İki aile arasındaki alacak anlaşmazlığı yüzünden çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü. Jandarma, tanık ifadeleri üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olan Şükrü Akçay'ı ve kardeşleri M.A. ile Veysi Akçay'ı gözaltına aldı; üç şüpheli de tutuklandı.

Yıllar sonra Akçay'ın izi Adana'da çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmada onun Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi yapıldığı da belirtilen operasyonun ardından Akçay yakalandı, emniyetteki işlemleri bitince önce adliyeye, oradan cezaevine gönderildi.

Polis Kendisini Ararken Akçay, Sahilde Poz Verdiği Videoya "Demek Herkes Beni Arıyo" Yazısı Eklemişti.

Polis Kendisini Ararken Akçay, Sahilde Poz Verdiği Videoya "Demek Herkes Beni Arıyo" Yazısı Eklemişti.

Siyah gömlekli ve siyah pantolonlu Akçay, denize bakan bir salıncaklı koltukta kameraya bakıyor; görüntünün üstünde kırmızı harflerle 'demek herkes beni arıyo' yazıyor. Göğsündeki ve kollarındaki dövmeler de net biçimde görülüyor.

Akçay'ın hükümlü olduğunu gizlemeye çalışmadığı, aksine kendine ait bir imaj kurduğu dikkat çekiyor. Polisin tespitine göre hapis cezasından kaçan Akçay, sanal medya ünlüsü olmak için farklı bir isimle videolar çekip paylaştı. Hesapta kullandığı adın 'Şirin Akçay' olduğu belirtildi.

TikTok Hesabındaki Videolardan Birkaçı 200 Bini, Biri 610 Bini Aştı.

TikTok Hesabındaki Videolardan Birkaçı 200 Bini, Biri 610 Bini Aştı.

Hesabın ekran görüntüsünde 1.492 takipçi ve 10,5 bin beğeni yer alıyor. Sabitlenen videonun izlenmesi 212,2 bin. Diğer paylaşımlar ise 610,4 bin, 254,1 bin, 232,1 bin, 220,9 bin ve 223,6 bin izlenmeyle sıralanıyor. Görünen dokuz videonun toplamı tek başına 2 milyonu geçiyor.

Çoğu videoda Akçay koltukta oturuyor, bir elini havaya kaldırıyor ve kameraya poz veriyor. Kimi karelerde siyah tişört, kimi karelerde beyaz ya da mavi gömlek giymiş; bazılarında ise arkadaşlarıyla masada çay içerken görülüyor.

Instagram Hesabında 61 Gönderi ve 7.381 Takipçi Vardı; "Öne Çıkanlar"da Adalet ve Mazlum Vurgulu Sözler Duruyordu.

Instagram Hesabında 61 Gönderi ve 7.381 Takipçi Vardı; "Öne Çıkanlar"da Adalet ve Mazlum Vurgulu Sözler Duruyordu.

Aynı kişiye ait olduğu belirtilen Instagram hesabında 61 gönderi, 7.381 takipçi ve yalnızca 8 takip edilen hesap görülüyor. Paylaşımların bir bölümü sahil ve gece mekânlarında çekilmiş videolardan oluşuyor.

Öne çıkarılan hikâyelerde ise zulme sessiz kalmayı eleştiren, mazlumun yanında durmaya çağıran sözler yer alıyor. Bir hikâyede Akçay'ın kendi fotoğrafı da kullanılmış.

Koluna "Mardin Canavarı" Yazdıran Akçay'ın Videolarında Dövmeleri de Gösterinin Parçasıydı.

Koluna "Mardin Canavarı" Yazdıran Akçay'ın Videolarında Dövmeleri de Gösterinin Parçasıydı.

Beyaz gömlek giyen Akçay, bir elini yukarı kaldırmış halde poz veriyor. Kolunda 'Mardin Canavarı' yazısı, göğsünde ve kolunda ise uzun cümlelerden oluşan dövmeler dikkat çekiyor. Görüntünün köşesinde TikTok hesabının kullanıcı adı olan @sirin.akcay47 okunuyor.

Dövmelerini ve 'Mardin Canavarı' yazısını sürekli öne çıkaran bu kareler, Akçay'ın videolarda kurduğu sert adam imajının temelini oluşturuyor.

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Davada Kardeşi Veysi Akçay 1 Yıl 8 Ay Ceza Aldı, Diğer Kardeş Beraat Etti.

Davada Kardeşi Veysi Akçay 1 Yıl 8 Ay Ceza Aldı, Diğer Kardeş Beraat Etti.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kardeşi Veysi Akçay 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.A. ise beraat etti. Şükrü Akçay'a verilen ceza 'kasten öldürme' suçundan 12,5 yıl oldu.

Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden çıkan Akçay'ın cezası Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama çalışması başlatıldı. Sosyal medyada 'Mardin Canavarı' imajıyla izlenme toplayan Akçay, 12,5 yıllık cezasını cezaevinde çekecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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