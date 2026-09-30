Buse Terim Kızı Nil'in Koronavirüse Yakalandığını Duyurdu: "Koronavirüs Hâlâ Varmış, Maalesef İlacı Yok"
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Buse Terim'den kızı Nil için endişelendiren haber geldi! Sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşım yapan Terim, küçük kızının koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığın ilacı olmadığını da vurgulayan ünlü isim, Nil'in bir hafta boyunca okula gidemeyeceğini açıkladı.
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Buse Terim, Fatih Terim ve Fulya Terim'in küçük kızı olarak magazinin yakından takip ettiği isimlerden biri.
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Buse Terim, kızı Nil'in koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.
Koronavirüsün hâlâ var olduğunu hatırlatan Buse Terim, Nil'in tedavi sürecini anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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