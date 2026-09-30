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Buse Terim Kızı Nil'in Koronavirüse Yakalandığını Duyurdu: "Koronavirüs Hâlâ Varmış, Maalesef İlacı Yok"

Buse Terim Kızı Nil'in Koronavirüse Yakalandığını Duyurdu: "Koronavirüs Hâlâ Varmış, Maalesef İlacı Yok"

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 11:46
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Buse Terim'den kızı Nil için endişelendiren haber geldi! Sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşım yapan Terim, küçük kızının koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığın ilacı olmadığını da vurgulayan ünlü isim, Nil'in bir hafta boyunca okula gidemeyeceğini açıkladı.

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Buse Terim, Fatih Terim ve Fulya Terim'in küçük kızı olarak magazinin yakından takip ettiği isimlerden biri.

Buse Terim, Fatih Terim ve Fulya Terim'in küçük kızı olarak magazinin yakından takip ettiği isimlerden biri.

Terim ailesinin adı, özellikle Fatih Terim’in kariyeri sayesinde yıllardır spor ve magazin gündeminden düşmüyor. Ailenin küçük kızı Buse Terim de sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlendi. Çiftin 2016 yılında Nil, 2018 yılında ise Naz adında iki kızı dünyaya geldi. Yaklaşık 10 yıl süren evlilik, 2024 yılının mart ayında anlaşmalı boşanmayla sona erdi.

Boşanmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Terim, uzlaşamadıkları konular nedeniyle evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini belirtmişti. Kızlarının her zaman önceliği olacağını söyleyen Terim, ailesi için bu süreçte anlayış talep etmişti.

Bugün de paylaşımlarının büyük bölümünü kızlarıyla geçirdiği anlar oluşturuyor. Nil ve Naz, annelerinin sosyal medya hesabında sık sık yer alıyor.

Buse Terim, kızı Nil'in koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

Buse Terim, kızı Nil'in koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim’in küçük kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Nil’in koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Nil’in sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Terim, çocuğunun birkaç gündür çok hafif ateşi, boğaz ve karın ağrısı olduğu için doktora götürdüğünü söyledi. Yapılan koronavirüs testi ise pozitif sonuç verdi.

Terim paylaşımında, “Evet arkadaşlar, Koronavirüs hâlâ varmış. Maalesef ilacı yok” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün hâlâ var olduğunu hatırlatan Buse Terim, Nil'in tedavi sürecini anlattı.

Koronavirüsün hâlâ var olduğunu hatırlatan Buse Terim, Nil'in tedavi sürecini anlattı.

Virüs enfeksiyonunun özel bir ilaç tedavisi olmadığını belirten Terim, bu süreçte C vitamini desteğine odaklanacaklarını açıkladı.

Nil’in bir hafta boyunca okula gidememesi gerektiğini de aktaran Buse Terim, okuldaki tüm velileri de durumdan haberdar ettiğini vurguladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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