Buse Terim Kızı Nil'in Koronavirüse Yakalandığını Duyurdu: "Koronavirüs Hâlâ Varmış, Maalesef İlacı Yok"

Terim ailesinin adı, özellikle Fatih Terim’in kariyeri sayesinde yıllardır spor ve magazin gündeminden düşmüyor. Ailenin küçük kızı Buse Terim de sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlendi. Çiftin 2016 yılında Nil, 2018 yılında ise Naz adında iki kızı dünyaya geldi. Yaklaşık 10 yıl süren evlilik, 2024 yılının mart ayında anlaşmalı boşanmayla sona erdi.

Boşanmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Terim, uzlaşamadıkları konular nedeniyle evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini belirtmişti. Kızlarının her zaman önceliği olacağını söyleyen Terim, ailesi için bu süreçte anlayış talep etmişti.

Bugün de paylaşımlarının büyük bölümünü kızlarıyla geçirdiği anlar oluşturuyor. Nil ve Naz, annelerinin sosyal medya hesabında sık sık yer alıyor.