2026 Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlayacak, Kaç Gün Sürecek? Pastırma Yazı Nedir?

Pastırma yazı, sonbaharın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıklarının kısa süreliğine yükselmesini anlatan halk arasındaki bir ifadedir. Genellikle birkaç gün boyunca güneşli ve ılık hava görülürken geceleri sıcaklıklar yeniden düşer.

Bu nedenle gün içinde yazdan kalma bir hava hissedilirken akşam saatlerinde sonbaharın serinliği geri döner. Dönemin en belirgin özelliği de bu sıcaklık farkıdır.

Peki Pastırma Sıcakları Neden Olur?

Bu sıcaklık artışının arkasında genellikle yüksek basınç koşulları bulunur. Havanın daha sakin ve açık olduğu dönemlerde gündüz güneşlenmenin etkisiyle sıcaklıklar yükselirken, gece saatlerinde yerin hızla ısı kaybetmesi nedeniyle hava yeniden soğur.

Ortaya çıkan tablo bu yüzden oldukça tanıdık: Gündüz ılık ve güneşli, gece ise serin hatta soğuk hava.