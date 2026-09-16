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2026 Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlayacak, Kaç Gün Sürecek? Pastırma Yazı Nedir?

2026 Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlayacak, Kaç Gün Sürecek? Pastırma Yazı Nedir?

hava durumu Sıcak Hava
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 18:06
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Yaz mevsimi geride kalıp havalar soğumaya başlarken, hemen her yıl sonbaharın ortasında beklenmedik bir ısınma dalgası gündeme gelir. Bu dönem, pastırma sıcakları olarak adlandırılır. Kısa süreliğine yazı geri getirecek olan bu dönemin tarihleri ise merak konusu oldu. Peki pastırma sıcakları 2026'da ne zaman etkili olacak? Kaç gün sürecek ve bu isim nereden geliyor? 

İşte detaylar.

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Pastırma Sıcakları 2026'da Ne Zaman Başlayacak?

Pastırma Sıcakları 2026'da Ne Zaman Başlayacak?

Pastırma sıcaklarının takvimde belirlenmiş sabit bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Geçmiş yıllardaki örneklere bakıldığında bu dönem çoğunlukla Ekim sonu ile Kasım ortası arasına denk geliyor.

Meteorolojik koşullara bağlı olarak birkaç gün erken ya da geç yaşanabilen pastırma sıcakları için 2026 yılına ilişkin şimdiden kesin bir gün vermek, tam da bu yüzden mümkün değil. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ekim 2026 uzun vadeli tahmininde, Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak bu tahmin, tek başına pastırma sıcaklarının başlayacağı belirli bir tarihi göstermiyor.

Pastırma Yazı Nedir?

Pastırma Yazı Nedir?

Pastırma yazı, sonbaharın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıklarının kısa süreliğine yükselmesini anlatan halk arasındaki bir ifadedir. Genellikle birkaç gün boyunca güneşli ve ılık hava görülürken geceleri sıcaklıklar yeniden düşer.

Bu nedenle gün içinde yazdan kalma bir hava hissedilirken akşam saatlerinde sonbaharın serinliği geri döner. Dönemin en belirgin özelliği de bu sıcaklık farkıdır.

Peki Pastırma Sıcakları Neden Olur?

Bu sıcaklık artışının arkasında genellikle yüksek basınç koşulları bulunur. Havanın daha sakin ve açık olduğu dönemlerde gündüz güneşlenmenin etkisiyle sıcaklıklar yükselirken, gece saatlerinde yerin hızla ısı kaybetmesi nedeniyle hava yeniden soğur.

Ortaya çıkan tablo bu yüzden oldukça tanıdık: Gündüz ılık ve güneşli, gece ise serin hatta soğuk hava.

Pastırma Yazı Adını Nereden Alıyor?

Pastırma Yazı Adını Nereden Alıyor?

Dönemin adının pastırmayla ilişkilendirilmesinin nedeni, bu hava koşullarının geleneksel pastırma üretimi için elverişli olması.

Pastırmanın hazırlanmasında etin uygun sıcaklık ve hava koşullarında kurutulması önemli. Özellikle gündüzlerin ılık, gecelerin ise serin geçmesi kurutma sürecine uygun bir ortam oluşturuyor. Kayseri'deki pastırma üreticileri de geçmiş yıllarda ekim sonu ile kasım ortası arasındaki dönemin bu açıdan önem taşıdığını anlatıyor.

Yani sonbaharın ortasında karşımıza çıkan bu kısa sıcak dönem, yalnızca havadaki değişimle değil, geleneksel pastırma yapımıyla da anılıyor.

Pastırma Sıcakları Kaç Gün Sürer?

Pastırma Sıcakları Kaç Gün Sürer?

Pastırma sıcakları her yıl aynı süre boyunca etkili olmaz. Bazı yıllarda birkaç günlük bir ısınmayla sınırlı kalırken, bölgesel iklim koşullarına bağlı olarak daha uzun süren dönemler de görülebilir.

Bu nedenle “pastırma sıcakları kesin olarak şu kadar gün sürer” demek doğru değildir. Süre, yüksek basınç sisteminin etkisine ve bölgedeki hava koşullarına göre değişebilir.

Pastırma Sıcakları Her Yıl Olur mu?

Pastırma Sıcakları Her Yıl Olur mu?

Her sonbaharda mutlaka aynı belirginlikte pastırma sıcakları yaşanacağı da söylenemez. Bu dönemin ortaya çıkması için uygun atmosfer koşullarının oluşması gerekir.

Bazı yıllarda sıcaklık değişimi daha belirgin olurken bazı yıllarda birkaç günlük hafif bir ısınma şeklinde kalabilir. 2026'da pastırma sıcaklarının hangi günlerde etkili olacağı ise sonbaharın ilerleyen haftalarında yapılacak kısa vadeli hava tahminleriyle daha net anlaşılacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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