Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın komşu burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi sizi her zamankinden fazla açık olmaya zorluyor, bu da alt bel ve kalça bölgenizde hissedilen bir gerginliğe dönüşebilir. İçinizde tuttuğunuz bir duyguyu paylaşmak bu fiziksel yükü de hafifletecek. Günün sonunda sıcak bir duş ya da kısa bir yürüyüş, biriken gerginliği atmanıza yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…