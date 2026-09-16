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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 17 Eylül Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 17 Eylül Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 17 Eylül Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay'ın kendi ateş elementinizden Yay burcunda tüm gün ilerlemesi enerjinizi normalden fazla yükseltiyor; bu da baş ve boyun bölgenizde gerginliğe dönüşebilecek bir aşırı tempoya sürükleyebilir. Kendinizi durduramadığınız bir güne kapılmadan önce ara sıra durup nefes almanız gerekiyor. Günün sonunda kaslarınızı gevşetecek kısa bir esneme ya da yürüyüş, bugünün fazla enerjisini dengeye oturtacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi, sizin sakin yapınızla bu burcun huzursuz enerjisi arasında bedeninizde de hissedilen bir gerginlik yaratabilir. Boğaz ve boyun bölgeniz, söylemekten kaçındığınız bir şeyin baskısıyla sıkışabilir; içinizde tuttuğunuz bir düşünceyi dile getirmek bu gerginliği hafifletecek. Kalça ve uyluk bölgenizde de hareketsizlikten kaynaklanan bir tutulma fark edebilirsiniz, bugün kısa aralıklarla kalkıp gerinmeyi ihmal etmeyin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi akciğerlerinizi ve omuzlarınızı normalden fazla yoruyor; sürekli bir yerden bir yere koşuşturma hissi nefesinizi sığlaştırabilir. Derin, yavaş nefes almaya ayıracağınız birkaç dakika bugün size beklediğinizden fazla iyi gelecek. Omuzlarınızda biriken gerginliği atmak için günün bir noktasında kısa bir esneme molası verin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi mide ve sindirim sisteminizi her zamankinden hassas kılıyor; içinizdeki huzursuzluk hissi yemek düzeninize de yansıyabilir. Acele yenen bir öğün bugün sizi rahatsız edebilir, sakin bir ortamda, yavaş yemek yemeniz sindiminizi koruyacak. Kendinize tanıdık, güven veren bir aktivite ayırmanız bugünün gerginliğini yatıştıracak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın kendi ateş elementinizden Yay burcunda tüm gün ilerlemesi enerjinizi ve coşkunuzu zirveye taşıyor; kalp atışlarınızın hızlandığını fark edebileceğiniz heyecanlı anlar yaşayabilirsiniz. Bu güzel enerjiyi bedeninize fazla yüklemeden kullanmak için ara sıra yavaşlamanız gerekiyor. Sırtınız ve omuzlarınız bu coşkulu tempoda gerilebilir, günün sonunda kısa bir esneme rutini sizi rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi bağırsak ve sindirim sisteminizi normalden fazla hassaslaştırabilir; her şeyi kontrol altında tutma çabanız bu bölgede bir sıkışma olarak kendini gösterebilir. Planlarınızın dağılması karşısında esnek kalmayı denerseniz bedeniniz de bu rahatlamayı hissedecek. Ellerinizi ve cildinizi de ihmal etmeyin, bugün kuruluk artabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi sizinle genel olarak uyumlu bir enerji yaratıyor, ama böbrekleriniz ve bel bölgeniz bu hareketli günde ekstra dikkat istiyor. Yeterince su içmeyi unutursanız hafif bir bel ağrısı baş gösterebilir. Günün akışına kapılıp kendinize ayırdığınız molaları atlamayın, dengeniz bu küçük duraklara bağlı.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın komşu burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi sizi her zamankinden fazla açık olmaya zorluyor, bu da alt bel ve kalça bölgenizde hissedilen bir gerginliğe dönüşebilir. İçinizde tuttuğunuz bir duyguyu paylaşmak bu fiziksel yükü de hafifletecek. Günün sonunda sıcak bir duş ya da kısa bir yürüyüş, biriken gerginliği atmanıza yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay tüm gün kendi burcunuzda ilerlemesi kalça, uyluk ve karaciğerinizi normalden fazla hareketlendiriyor; enerjiniz yüksek ama bedeniniz de bu tempoyu takip etmek zorunda kalıyor. Ağır ya da yağlı yiyeceklerden bugün uzak durmanız karaciğerinizi rahatlatacak. Uzun yürüyüşlerden önce esneme yapmayı ihmal etmeyin, kaslarınız bugünkü hareketliliğe hazırlanmalı.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi diz ve eklemlerinizde hissedilen bir gerginlik yaratabilir; disiplinli düzeninizin bozulması bedeninizde de bir direnç olarak yansıyor. Günün ortasında kısa bir mola vermek bu gerginliği önemli ölçüde azaltacak. Dişleriniz ve cildiniz de bu dönemde biraz daha kırılgan olabilir, düzenli bakımı aksatmayın.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi dolaşım sisteminizi ve baldırlarınızı canlandırıyor; enerjiniz yüksek ama bu hareketliliği kontrolsüz harcarsanız akşama doğru yorgunluk hızla çökebilir. Günü dengeli bir tempoda geçirmeniz, akşamki enerjinizi de koruyacak. Düzensiz uyku saatleriniz sinirlerinizi gerebilir, bugün erken yatmaya özen gösterin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi sizi çevrenizdeki dolaysız sözlere karşı normalden hassas kılıyor; bu duygusal yoğunluk ayaklarınızda bir ağırlık hissi olarak da kendini gösterebilir. Günün sonunda ayaklarınızı yükseltip dinlendirmeniz hem bedeninizi hem ruhunuzu rahatlatacak. Suyla geçireceğiniz kısa bir an, bugünün hassasiyetini yatıştırmanın en iyi yolu.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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