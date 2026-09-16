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Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 17 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 17 Eylül Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 17 Eylül Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay tüm gün kendi ateş elementinizden Yay burcunda ilerliyor ve bu uyum kariyerinizde cesaretinizi bir kademe daha yükseltiyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir teklifi masaya koymak bugün her zamankinden kolay geliyor; karşınızdakiler de sizin bu net, dolaysız tavrınızdan etkilenecek. Büyük resmi görme yeteneğiniz bugün keskinleşiyor, küçük detaylara takılmadan ilerlemeniz doğru olur.

Maddi konularda bugün şansınız açık görünüyor, ama bu iyimserlik bazen hesapsız bir harcamaya da kapı aralayabilir. Yeni bir gelir fikri ya da beklenmedik bir fırsat karşınıza çıkarsa heyecanınızı bir gece bekletip öyle karar verin; Yay enerjisi bugün büyük düşünmenizi istiyor ama sağduyunuzu da yanınızda taşıyın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Koçlar bugün partnerine her zamankinden daha açık, daha dolaysız konuşabilir; bu netlik ilişkinize taze bir hava getirecek. Bekar Koçlar ise bugün karşılaştığı biriyle lafı dolandırmadan, doğrudan ilgisini belli etmekten çekinmeyecek; bu cesaret bugün tam isabet.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay'ın tüm gün Yay burcunda kalması, sizin sağlam düzeninizle bu burcun özgürlük isteği arasında hafif bir gerilim yaratabilir. İş yerinde alışıldık rutininizi bozacak ani bir değişiklik gündeme gelebilir; direnmek yerine bir kez de akışa bırakmayı deneyin, sonuç düşündüğünüzden iyi olabilir.

Para konusunda bugün içinizde bir seyahat ya da yeni bir deneyim için harcama yapma isteği doğabilir. Bu isteği bastırmanıza gerek yok, ama bütçenizin sınırlarını da unutmayın; küçük bir keşif bile bugün size iyi gelecek kadar tatmin edici olabilir.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Boğalar bugün partnerinin her zamankinden maceracı bir teklifiyle karşılaşabilir; konfor alanınızdan biraz çıkmak ilişkinize canlılık katacak. Bekar Boğalar ise alışılmadık, hatta biraz sıra dışı bulduğu biriyle tanışabilir; ilk izlenimin ardındaki potansiyeli görmeye çalışın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi, sizi ayrıntılardan çıkıp büyük resme bakmaya zorluyor. Bir projenin küçük parçalarıyla uğraşmak yerine bugün hedefin bütününü gözden geçirmek çok daha verimli olacak; bu bakış açısı değişikliği kariyerinizde size yeni bir kapı da açabilir.

Para konusunda bugün bir eğitim, kurs ya da seyahatle ilgili bir harcama cazip gelebilir. Bu tür yatırımlar uzun vadede size kazandırır, ama aynı anda birkaç farklı fikre birden yatırım yapmak yerine birini seçip odaklanmanız sonuçları hızlandıracak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan İkizler bugün partneriyle hafif sohbetlerin ötesine geçip daha derin, felsefi bir konuşmaya çekilebilir; bu değişim ilk başta garip gelse de ilişkinize derinlik katacak. Bekar İkizler ise bugün tanıştığı biriyle yüzeysel bir sohbetin beklenmedik şekilde anlamlı bir bağa dönüştüğünü fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi ev ile iş arasındaki dengenizi zorluyor. İçinizdeki güvenli, tanıdık düzen isteğine rağmen bugün işte biraz daha esnek, biraz daha maceracı bir tavır sergilemeniz sizden bekleniyor olabilir; bu size zor gelse de deneyin.

Para konusunda bugün aile ya da ev ile ilgili beklenmedik bir harcama gündeme gelebilir; bu genelde bir seyahat ya da bir değişiklik isteğinden doğar. Bütçenizi esnetmeden önce gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu bir kez daha düşünün.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yengeçler bugün partnerinin evden, rutinden uzaklaşma isteğiyle karşılaşabilir; bu isteği bir tehdit olarak değil taze bir soluk olarak görmeyi deneyin. Bekar Yengeçler ise bugün tanıdık çevresinin dışında, belki bir gezi ya da etkinlik sırasında biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın kendi ateş elementinizden Yay burcunda tüm gün ilerlemesi yaratıcı özgüveninizi zirveye taşıyor. Bir sunum, bir performans ya da liderlik gerektiren bir an varsa bugün tam sizin gününüz; sahne sizi bekliyor, çekinmeden öne çıkın.

Para konusunda bugün cömertliğiniz ve iyimserliğiniz aynı anda yükseliyor; bir yatırım ya da girişim fikri size çekici gelebilir. Heyecanınıza kapılmadan önce rakamlara bir kez daha bakmak, bugünün coşkusunu kalıcı bir kazanca çevirmenize yardımcı olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Aslanlar bugün partnerine büyük, gösterişli bir jestte bulunma isteği duyabilir; bu enerjiyi kullanın, ikiniz de macera ve dramdan hoşlanıyorsunuz. Bekar Aslanlar ise bugün doğal çekiciliğiyle dikkat çekecek, bir topluluk içinde fark edilmek hiç zor olmayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi planlarınızı biraz dağıtabilir. Her şeyi kontrol altında tutma isteğiniz bugün işe yaramayabilir; beklenmedik bir değişikliğe esnek yaklaşmak, katı bir plana sarılmaktan daha iyi sonuç verecek.

Para konusunda bugün ani bir alışveriş dürtüsü içinizdeki eleştirmenle çatışabilir. Küçük bir keyif harcaması bu sefer suçluluk duymadan yapılabilir; kendinize biraz izin verin, bütçeniz bunu kaldırır.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Başaklar bugün partnerinin ani, plansız bir teklifiyle karşılaşabilir; kontrolü bırakıp anın akışına uymak size iyi gelecek. Bekar Başaklar ise mükemmel profili aramaktan vazgeçip biraz da şansa yer açtığında, beklenmedik biriyle güzel bir sohbete kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi sizinle uyumlu bir hava yaratıyor; büyük resmi görme yeteneğiniz ve diplomatik tavrınız bugün bir araya geliyor. Zor bir müzakere ya da karar varsa, bugün bunu her zamankinden rahat çözebilirsiniz.

Para konusunda bugün bir ortaklık ya da paylaşımlı bir girişim beklediğinizden olumlu ilerleyebilir. İyimserliğiniz gerçekçilikle dengeleniyor, bu da sizi bugün akıllıca kararlar almaya yönlendiriyor.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Teraziler bugün partneriyle her zamankinden dürüst, açık bir sohbet kurabilir; bu netlik ilişkinizi güçlendirecek. Bekar Teraziler ise maceracı, biraz farklı bir davete evet demekten çekinmemeli; bugün alışılmadık bir buluşma sürpriz güzellikte geçebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın komşu burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi sizi her zamankinden fazla açık konuşmaya itiyor. Genelde sakladığınız bir bilgiyi ya da fikri bugün paylaşmak zorunda kalabilirsiniz; bu rahatsız edici gelse de sonuçta işinize yarayacak.

Para konusunda bugün ortak bir kaynak ya da paylaşılan bir fırsatla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Kontrolü tamamen elinizde tutmak yerine bir kısmını paylaşmaya açık olmanız bugün size avantaj sağlayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Akrepler bugün partnerinin alışılmadık derecede dolaysız bir sorusuyla karşılaşabilir; savunmaya geçmek yerine dürüst bir cevap vermeyi deneyin. Bekar Akrepler ise bugün tanıştığı kişinin lafı hiç dolandırmayan tavrından hem şaşırıp hem etkilenebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay tüm gün kendi burcunuzda ilerliyor ve bu, sizin için yılın en net, en güçlü günlerinden biri anlamına geliyor. İçgüdüleriniz bugün her zamankinden keskin; cesur bir kariyer adımı atmak için bundan daha uygun bir zaman bulmanız zor.

Para konusunda bugün iyimserliğiniz doruğa çıkıyor, bu da hem fırsatları hem riskleri büyütüyor. Heyecanınızı bir fırsata dönüştürmek için rakamları bir kez kontrol etmeniz yeterli; kendinize güvenin ama gözünüzü de açık tutun.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yaylar bugün karizmalarının zirvesinde; partnerinizi bugün her zamankinden kolay etkileyebilirsiniz. Bekar Yaylar ise dikkat çekmekte hiç zorlanmayacak, bugün göz teması kurduğunuz kişi sizi fark etmemiş olamaz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi disiplinli planınızla bu burcun spontane ruhu arasında bir gerilim yaratabilir. Bugün her şeyi önceden hesaplamak yerine bir kısmını akışa bırakmayı denerseniz, beklediğinizden iyi bir sonuç alabilirsiniz.

Para konusunda bugün temkinli içgüdünüz sizi korurken, aynı zamanda büyük düşünmeye de açık olmanız isteniyor. Uzun vadeli, biraz daha cesur bir fırsatı değerlendirmek bu sefer riskli değil, akıllıca olabilir.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Oğlaklar bugün partnerinin spontane bir teklifiyle karşılaşabilir; planlarınızı bir kenara bırakıp o ana uyum sağlamanız ilişkinize iyi gelecek. Bekar Oğlaklar ise ciddiyetinin ardında sakladığı esprili yanını bugün rahatça gösterebilir, bu da karşısındakini şaşırtacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi özgün fikirlerinize kanat takıyor. Sıra dışı bulduğunuz bir çözüm bugün beklediğinizden fazla ilgi görebilir; fikrinizi paylaşmaktan çekinmeyin, bugün dinleyen kulaklar var.

Para konusunda bugün alışılmadık bir gelir modeli ya da teknoloji odaklı bir fırsat dikkatinizi çekebilir. Heyecanınızı bir arkadaşınızla paylaşmak, fikri daha net görmenize yardımcı olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Kovalar bugün partneriyle entelektüel, ufuk açan bir sohbete dalabilir; bu tür anlar ikinizin bağını en çok güçlendiren şey. Bekar Kovalar ise sıradan olmayan, biraz farklı düşünen biriyle karşılaştığında hemen ilgisini fark edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi sizi her zamankinden kararlı, net davranmaya itiyor. Genelde akışa bırakmayı tercih ettiğiniz bir konuda bugün doğrudan bir tavır almanız isteniyor olabilir; bu size zor gelse de sonuçta rahatlayacaksınız.

Para konusunda bugün cömertliğiniz sınırlarınızı zorlayabilir; birine yardım etme isteğiniz güzel ama kendi bütçenizi de unutmayın. Net bir sınır çizmek bu sefer bencillik değil, sağduyu olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Balıklar bugün partnerinin alışılmadık derecede açık sözlü bir yorumuyla karşılaşabilir; bunu kalbe değil, dürüstlüğe yorun. Bekar Balıklar ise hayalindekiyle gerçekte karşılaştığı kişi arasındaki farkı bugün netçe görebilir, bu netlik aslında bir hediye.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
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