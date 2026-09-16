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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 17 Eylül Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 17 Eylül Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın tüm gün kendi ateş elementinizden Yay burcunda ilerlemesi bugün ilişkinizde inanılmaz bir netlik yaratıyor. İlişkisi olan Koçlar, aylardır belki de dile getirmediği bir düşünceyi bugün hiç çekinmeden partnerine söyleyebilir; bu dolaysızlık ilk anda partnerinizi şaşırtsa da, aranızdaki havayı temizleyecek. Sözünüzü sakınmadan, ama kırıcı olmadan söylemeyi başarırsanız bugün konuşma tam istediğiniz yöne gidecek.

Bugün bekar Koçlar için sahne tamamen size ait; bir arkadaş toplantısında ya da hızlı akan bir günün ortasında gözünüze kestirdiğiniz biriyle lafı dolandırmadan tanışabilirsiniz. Doğrudan bir soru sormaktan ya da ilginizi açıkça belli etmekten çekinmeyin, bugün bu cesaret karşılık bulacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi, sizin sakin ve güvenli düzeninizle partnerinizin macera isteği arasında bir gerilim yaratabilir. İlişkisi olan Boğalar, partnerinden alışılmadık, belki de plansız bir çıkış teklifi alabilir; ilk tepkiniz çekingenlik olsa da bu teklifi kabul etmek ilişkinize taze bir soluk getirecek.

Bekar Boğalar için bugün tanışma, her zamanki tanıdık çevrenin dışında, belki bir sergi, konser ya da farklı bir mekanda gerçekleşebilir. Karşınıza çıkan kişi ilk bakışta alışkın olduğunuz tipten uzak görünse de, ona bir şans vermeniz sizi şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da ilerlemesi, ilişkinizdeki sohbetleri her zamankinden derinleştiriyor. İlişkisi olan İkizler, partneriyle güncel bir konudan başlayıp hayat, gelecek ya da inançlar üzerine uzun bir sohbete kayabilir; bu tür konuşmalar genelde sizi biraz zorlasa da bugün akışına bırakırsanız ilişkinizi güçlendirecek.

Bugün bekar İkizler için mesajlaşarak başlayan sıradan bir tanışma, beklenmedik şekilde derinleşebilir; karşınızdaki kişi şakacı üslubunuzun ardında ciddi bir merak olduğunu fark edip aynı ciddiyetle karşılık verebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi ev, rutin ve güvenlik ihtiyacınızla partnerinizin dışarı çıkma isteği arasında bir denge kurmanızı istiyor. İlişkisi olan Yengeçler, partnerinin evden uzaklaşma teklifini bir tehdit gibi algılamak yerine, birlikte yeni bir yer keşfetme fırsatı olarak görürse bugün çok güzel bir gün geçirebilir.

Bekar Yengeçler için bugün tanışma, alışılmış çevrenizin dışında, belki bir gezi sırasında ya da arkadaşınızın sizi sürüklediği bir etkinlikte gerçekleşebilir; evden çıkmaya gönülsüz olsanız da bugün dışarıda olmak size sürpriz bir karşılaşma getirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın kendi elementinizden Yay burcunda ilerlemesi romantik dürtülerinizi büyütüyor. İlişkisi olan Aslanlar, partnerine bugün büyük, gösterişli bir jestte bulunma isteği duyabilir; küçük bir sürpriz planı bile bugün beklediğinizden çok daha etkili sonuç verecek.

Bekar Aslanlar için bugün bir topluluk içinde doğal olarak öne çıkmak hiç zor olmayacak; bir davet, bir organizasyon ya da kalabalık bir ortamda gösterdiğiniz özgüven, aranızdan birinin dikkatini çekmenize yetecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da ilerlemesi ilişkinizde planlı düzeninizi biraz sarsabilir. İlişkisi olan Başaklar, partnerinden ani, plansız bir çıkış ya da sürpriz teklifi alabilir; kontrolü elden bırakıp o ana uyum sağlamanız bugün ilişkinize hafiflik katacak.

Bekar Başaklar için bugün mükemmel profili aramaktan vazgeçip şansa biraz yer açtığınızda, bir tanıdık aracılığıyla önünüze çıkan kişi ilk bakışta kriterlerinize uymasa da sohbet ilerledikçe sizi şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi sizinle uyumlu bir hava yaratıyor. İlişkisi olan Teraziler, partneriyle her zamankinden dürüst, hiçbir şeyi süslemeden konuşabileceği bir an yakalayabilir; bu netlik ilişkinizde uzun süredir askıda kalan bir konuyu da çözüme kavuşturabilir.

Bekar Teraziler için bugün alışılmadık, belki biraz sizi konfor alanınızdan çıkaran bir davete evet demek doğru olacak; farklı bir ortamda karşılaştığınız kişi ilk bakışta tarzınıza uymasa da sohbetin akışı sizi şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın komşu burcunuz Yay'da ilerlemesi sizi her zamankinden fazla açık konuşmaya itiyor. İlişkisi olan Akrepler, partnerinin alışılmadık derecede dolaysız bir sorusuyla karşılaşabilir; savunmaya geçmek yerine dürüst bir cevap vermeniz güveninizi pekiştirecek.

Bekar Akrepler için bugün lafı hiç dolandırmayan, doğrudan niyetini belli eden biriyle karşılaşmak hem şaşırtıcı hem çekici gelebilir; bu alışılmadık açıklık karşısında siz de gardınızı biraz indirmeyi deneyin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay tüm gün kendi burcunuzda ilerliyor ve bu, karizmanızın zirveye ulaştığı bir gün anlamına geliyor. İlişkisi olan Yaylar, partnerini bugün her zamankinden kolay etkileyebilir; içinizden geçeni saklamadan söylemeniz ilişkinize taze bir enerji katacak.

Bekar Yaylar için bugün dikkat çekmek hiç zor olmayacak; bir ortamda göz göze geldiğiniz kişi sizi fark etmemiş olamaz, ilk adımı atmak bugün her zamankinden kolay gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi disiplinli planınızla partnerinizin spontane isteği arasında bir gerilim yaratabilir. İlişkisi olan Oğlaklar, partnerinin ani bir teklifiyle karşılaşabilir; planlarınızı bir kenara bırakıp o ana uyum sağlamanız ilişkinize beklenmedik bir keyif katacak.

Bekar Oğlaklar için bugün ciddiyetinizin ardında sakladığınız esprili yanınızı rahatça gösterebilirsiniz; bu da karşınızdaki kişiyi hem şaşırtacak hem de ilginizi artıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi ilişkinize entelektüel bir hava katıyor. İlişkisi olan Kovalar, partneriyle güncel bir konudan başlayıp ufuk açan, felsefi bir sohbete dalabilir; bu tür anlar ikinizin bağını en çok güçlendiren şey.

Bekar Kovalar için bugün sıradan olmayan, biraz farklı düşünen biriyle karşılaşmak kaçınılmaz görünüyor; bu kişinin alışılmadık bakış açısı ilginizi anında çekecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da ilerlemesi partnerinizi her zamankinden açık sözlü yapıyor. İlişkisi olan Balıklar, partnerinin alışılmadık derecede dürüst bir yorumuyla karşılaşabilir; bunu kalbe değil dürüstlüğe yormanız ilişkinizde güveni pekiştirecek.

Bekar Balıklar için bugün hayalinizdekiyle gerçekte karşılaştığınız kişi arasındaki farkı netçe görebilirsiniz; bu netlik ilk başta hayal kırıklığı gibi hissettirse de aslında sizi doğru kişiye yaklaştıran bir hediye.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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