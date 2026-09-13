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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 14 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 14 Eylül Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 14 Eylül Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay'ın Akrep'e geçip Venüs'le kavuşması, senin de birine karşı hissettiğin ama ağzına almadığın bir şeyi işaret ediyor; bu kavuşma, saklı kalan duyguların yüzeye çıkması için uygun bir zemin hazırlıyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızda konuşulmamış bir konu bugün masaya gelmek istiyor. Kaçınmak yerine yüzleşirsen, bu konuşma ilişkinizi bir adım öne taşıyacak bir fırsata dönüşebilir. Karşındakinin de aynı şeyi hissettiğini görmek seni rahatlatabilir.

Bekarsan, hiç beklemediğin bir anda karşına çıkan biri seni şaşırtabilir. İlk izleniminin ötesine geçip tanımaya açık olursan, bu tanışıklık düşündüğünden daha anlamlı bir yere evrilebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın Akrep'e geçip Venüs'le buluşması tam ilişkiler evinde gerçekleşiyor, bu da bugünü bir ortaklığın ya da beraberliğin gerçek yüzünü gördüğün bir gün yapıyor.

İlişkin varsa, uzun zamandır ertelediğin bir konuşmayı bugün açman aranızdaki soğukluğu çözebilir. Sözünü sakınmadan konuşursan, karşı tarafın da aynı açıklıkla cevap vereceğini göreceksin.

Bekarsan, geçmişte pek dikkatini çekmemiş biri bugün gözünde bambaşka bir yere oturabilir. İlk izlenimine fazla güvenme, çünkü ikinci karşılaşma bu konudaki fikrini tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugünkü Ay-Venüs kavuşması günlük düzen evinde gerçekleşiyor, bu yüzden aşkı büyük bir anda değil, sıradan bir günün içinde bulman mümkün.

İlişkin varsa, birlikte yaptığınız basit bir iş, mutfakta geçirdiğiniz on dakika bile aranızdaki bağı tazeleyebilir. Büyük bir plan yapmana gerek yok, küçük bir dikkat bugün yeterli olacak.

Bekarsan, her gün karşılaştığın ama hiç ciddiye almadığın biriyle aranızdaki sohbet bugün beklenmedik bir yöne kayabilir. Bu değişimi kaçırmamak için bugün biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın Akrep'e geçip Venüs'le kavuşması tam senin aşk evinde gerçekleşiyor, bu da bugünü duygusal olarak yılın en dolu günlerinden biri yapıyor.

İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin birkaç samimi kelime, uzun zamandır kurmaya çalıştığın yakınlığı bir anda sağlayabilir. Bugün duygularını saklamak yerine paylaşman ilişkinize iyi gelecek.

Bekarsan, günün bir noktasında kalbinin hızlandığı bir karşılaşma yaşaman hiç de uzak bir ihtimal değil. Hazırlıksız yakalanabilirsin, ama bu sürpriz seni kötü etkilemeyecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünkü kavuşma ev ve aile evinde gerçekleşiyor, bu da aşkı dışarıda büyük bir sahnede değil, kendi evinin sessizliğinde aramanı öneriyor.

İlişkin varsa, planlı bir akşam yemeği yerine evde geçireceğiniz sıradan bir vakit bugün daha çok iz bırakacak. Gösterişli bir jest yerine küçük bir ilgi bugün daha değerli.

Bekarsan, aile çevrenden ya da ev hayatınla bağlantılı bir ortamdan tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Beklemediğin bir yerden gelen bu ilgiyi görmezden gelmemende fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kavuşma iletişim evinde gerçekleşiyor, bu yüzden bugün söylediğin kelimeler her zamankinden fazla ağırlık taşıyor.

İlişkin varsa, yazacağın kısa bir mesaj uzun bir konuşmadan daha etkili bir karşılık bulabilir. İçindekini olduğu gibi yazman bugün seni rahatlatacak.

Bekarsan, bir sohbetin ortasında hissettiğin yakınlık aslında arkadaşlıktan öte bir şey olduğunu bugün sana gösterebilir. Bunu fark ettiğinde şaşırmana gerek yok, sadece kabul etmen yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünkü kavuşma değerler evinde gerçekleşiyor, bu da aşkta neye gerçekten değer verdiğini net görmeni sağlıyor.

İlişkin varsa, partnerinin sana gösterdiği emeği bugün fark edip ona aynı şekilde karşılık vermek isteyeceksin. Bu karşılıklılık bugün ilişkinizi güçlendirecek.

Bekarsan, kendi sınırlarını net koyduğun bir ilişkinin sana ne kadar iyi geldiğini hatırlayabilirsin. Bu hatırlama bugünkü seçimlerini şekillendiriyor ve kimi kabul edip etmeyeceğine dair sana bir pusula sunuyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay kendi burcuna geçip öğleden sonra Venüs'le kavuşuyor; bu, seni yılın en enerjik ve kendinden emin günlerinden birine taşıyor.

İlişkin varsa, bugün başlattığın küçük bir yakınlaşma partnerini de aynı hızda sana çekecek. Geri adım atmadan ilerlersen, bu yakınlaşma beklediğinden hızlı karşılık bulur.

Bekarsan, bugün girdiğin ortamlarda kendini her zamankinden görünür hissedebilirsin. Bu farkındalıkla ne yapacağına karar vermek sana kalıyor, ama bugün geri planda kalmak zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünkü kavuşma içe dönüş evinde gerçekleşiyor, bu yüzden aşkı bugün gösterişle değil sessizce yaşıyorsun.

İlişkin varsa, söze dökmediğin bir şefkat davranışlarına yansıyıp partnerine ulaşabilir. Bunu fark ettirmen gerekmiyor, çünkü karşındaki bunu zaten hissedecek.

Bekarsan, kimseye açmadığın bir ilgi bugün içinde büyüyor olabilir. Bunu bastırmak yerine kendine itiraf etmen, ileride atacağın adımlar için sana netlik kazandırır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kavuşma bugün arkadaşlıklar evinde gerçekleşiyor, bu da aşkın beklenmedik bir sosyal ortamdan çıkabileceğini gösteriyor.

İlişkin varsa, ortak arkadaşlarınızın olduğu bir buluşma aranızdaki bağı tazeleyecek küçük bir an sunabilir. Kalabalığın içinde bile aranızdaki yakınlık fark edilir olabilir.

Bekarsan, uzun süredir sadece arkadaş bildiğin biri bugün gözünde bambaşka bir yere oturabilir. Bu değişimi fark ettiğinde inkar etme, çünkü bu duygu kendiliğinden geçmeyecek gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünkü kavuşma kariyer evinde gerçekleşiyor, bu yüzden aşkı iş hayatının tam içinde bulabilirsin.

İlişkin varsa, partnerin bugün kariyerindeki küçük bir gelişmeyi seninle kutlamak isteyebilir. Bu paylaşımı küçümseme, çünkü onun için önemli bir an bu.

Bekarsan, mesleki bir ortamda tanıştığın biri aklından çıkmıyor olabilir. İş dışında bir sohbet başlatmaktan çekinmemende fayda var, çünkü bu ilgi karşılıksız değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kavuşma bugün ufuk evinde gerçekleşiyor, bu da aşkı tanıdık sınırların dışında aramana neden oluyor.

İlişkin varsa, birlikte kuracağınız yeni bir plan, ilişkinize uzun zamandır eksik olan heyecanı geri getirebilir. Bu planı bugün konuşmaya açman ikinizi de heyecanlandıracak.

Bekarsan, hiç ummadığın bir anda ya da uzak bir yerden tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Bu şaşkınlığı olumlu bir merakla karşılarsan, bu tanışıklık senin için değerli bir başlangıca dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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