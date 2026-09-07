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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 8 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 8 Eylül Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 8 Eylül Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay’ın Aslan’daki ilerleyişi ve Jüpiter’le kavuşumu bugün aşk hayatına daha neşeli ve cesur bir hava getiriyor. Partnerinle alışılmış programınızın dışına çıkabilir, ona küçük bir sürpriz yaparak günün enerjisini ilişkinize taşıyabilirsin.

Bekarsan Ay-Jüpiter etkisi sosyal ortamlarda seni daha dışa dönük ve dikkat çekici yapabilir. Seni güldüren, özgüveni yüksek biriyle arandaki flört hızlı başlayabilir; Satürn’ün desteği ise yalnızca anlık heyecana değil, karşındaki kişinin ne kadar tutarlı olduğuna da bakmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay’ın Aslan’da ilerlemesi bugün ilişkinde birlikte geçirdiğiniz zamanın nasıl değerlendirildiğini öne çıkarabilir. Sen sakin bir akşam isterken partnerin daha hareketli bir program önerebilir; Ay’ın Satürn’le uyumu iki tarafın da istediği bir orta yol bulmanızı kolaylaştırıyor.

Bekarsan Merkür-Neptün karşıtlığı birinin davranışlarını olduğundan farklı yorumlamana neden olabilir. Sürekli karşılaştığın biri bugün seninle daha fazla konuşursa hemen büyük bir anlam yüklemek yerine sohbetin nasıl ilerlediğini görmek daha doğru olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür’ün Neptün’le karşıtlığı partnerinle iletişiminde küçük kopukluklar yaratabilir. Sevdiğin kişi önemli bir şey anlatırken başka bir işle ilgileniyorsan yarım yamalak cevap vermek yerine konuşmaya gerçekten zaman ayır; aksi hâlde basit bir mesele gereksiz yere büyüyebilir.

Bekarsan Merkür-Plüton uyumu yüzeysel bir flörtten çok seni zihinsel olarak yakalayan birine yönelmene neden olabilir. Ortak bir müzik, dizi, kitap ya da merak üzerinden başlayan sohbet kısa sürede daha kişisel konulara geçebilir ve karşındaki kişinin farklı bir yönünü keşfedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün ilişkinde değer gördüğünü daha açık biçimde hissetmek istemene neden olabilir. Partnerinin günlük sorumlulukları seninle ne kadar paylaştığı gözüne daha fazla batabilir; Ay-Satürn uyumu bunu kırgınlık biriktirmeden konuşmanı kolaylaştırıyor.

Bekarsan günün güçlü Aslan etkisi gösterişli bir flörtten çok sana kendini değerli hissettiren birine dikkatini çevirebilir. Küçük bir ayrıntıyı hatırlayan, seni merak eden ya da ihtiyaç duyduğun anda yanında olan birinin davranışları bugün gözünde bambaşka bir anlam kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay ile Jüpiter’in burcundaki kavuşumu aşk hayatında ilgi görme ve beğenilme isteğini oldukça yükseltebilir. Partnerinden daha fazla yakınlık bekleyebilirsin ancak Satürn’ün desteği ilişkinin yalnızca senin ihtiyaçların etrafında dönmediğini hatırlatıyor; onun gündemine de gerçekten kulak ver.

Bekarsan Ay-Jüpiter kavuşumu doğal çekiciliğini ve özgüvenini artırıyor. Sana yaklaşan kişiler arasından yalnızca dış görünüşüyle değil, kendinden emin konuşması ve mizahıyla seni yakalayan biri öne çıkabilir; karşılıklı ilgi saklanamayacak kadar belirgin olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yöneticin Merkür’ün Neptün’le karşıtlığı bugün partnerinin söylediği bir cümleyi kafanda bambaşka bir yere taşıyabilir. Ses tonundan ya da kısa bir cevaptan sonuç çıkarmak yerine ne demek istediğini sorman, aslında ortada düşündüğün gibi bir sorun olmadığını gösterebilir.

Bekarsan Merkür-Plüton uyumu birini dış görünüşünden çok düşünceleriyle tanımana yardımcı olabilir. İlk karşılaşmada üzerinde fazla durmadığın biriyle sohbet ilerledikçe ortak bakış açınız ve konuşmanın derinliği ilgini giderek artırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay-Jüpiter kavuşumu sosyal hayatını hareketlendirirken partnerinle baş başa kalma ihtiyacını da fark edebilirsin. Son günlerde programınız sürekli başkalarıyla dolduysa Satürn’ün dengeleyici etkisiyle bu akşamı yalnızca ikinize ayırmak ilişkinize iyi gelebilir.

Bekarsan yöneticin Venüs’ün Plüton’la yaklaşan karesi sıradan bir tanışmayı beklediğinden daha yoğun hissetmene neden olabilir. Alıştığın çevrenin dışında karşılaşacağın biri güçlü bir ilk izlenim bırakabilir; çekim yüksek olsa da daha ilk konuşmada karşındaki kişiyi gözünde fazla büyütme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs-Plüton karesinin yaklaşan etkisi ilişkinde sahiplenme ve kontrol konularını daha görünür hâle getirebilir. Partnerinin planlarını ayrıntısıyla bilmek istemen mümkün ancak merakını sorguya dönüştürürsen basit bir konuşma gereksiz bir gerilime dönüşebilir.

Bekarsan yöneticin Plüton’un Venüs üzerindeki etkisi güçlü bir çekimi beraberinde getirebilir. Kolay çözemediğin ve duygularını hemen göstermeyen biri fazlasıyla merakını uyandırabilir; Merkür-Plüton uyumu sayesinde yalnızca gizemine kapılmak yerine doğru sorularla onu gerçekten tanımaya çalışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter’in Ay’la kavuşumu bugün ilişkinizde eğlenceyi ve yenilik isteğini büyütüyor. Partnerinle yeni bir aktivite denemek, farklı bir mekâna gitmek ya da birlikte hiç yapmadığınız bir şeye başlamak aranızdaki rutini kırabilir.

Bekarsan Ay-Jüpiter etkisi alıştığın kişilerden farklı düşünen birine karşı merakını artırabilir. Bir konuda tamamen zıt fikirlerde olsanız bile sohbetin tartışmaya dönüşmemesi ve birbirinizi merak etmeye devam etmeniz, aranızdaki çekimi beklemediğin bir yerden başlatabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür-Plüton üçgeni bugün partnerinle yüzeyde kalan bir meseleyi daha derinden konuşmanı kolaylaştırabilir. Kimin haklı olduğuna takılmak yerine seni gerçekten rahatsız eden noktayı söylediğinde, aranızdaki sorunun düşündüğünden daha kolay çözülebileceğini görebilirsin.

Bekarsan aynı etki, ilk izlenimlerinin değişebileceği bir karşılaşma getirebilir. Başlangıçta romantik açıdan üzerinde durmadığın biriyle yapacağın samimi ve derin bir sohbet, onu başka gözle görmene ve aranızdaki çekimi ilk kez fark etmene neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay ile Jüpiter’in karşıt burcun Aslan’daki kavuşumu bugün ilişkileri doğrudan gündeminin merkezine taşıyor. Partnerinin hayatındaki güzel bir gelişmeyi onunla birlikte kutlamak ve başarısını gerçekten paylaşmak aranızdaki yakınlığı artırabilir; Satürn etkisi de karşılıklı desteğin önemini hatırlatıyor.

Bekarsan karşıt burcundaki Ay-Jüpiter kavuşumu yeni birinin sana ilgi göstermesini kolaylaştırabilir. Ancak bu kişi duygularını doğrudan söylemek yerine bakışları ve küçük davranışlarıyla belli edebilir; aynı ortamda tekrar tekrar birbirinizi aramanız ilk adımı atmanızı kolaylaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün ilişkin hakkında varsayım yapmak yerine partnerinle gerçek bir iletişim kurmanı önemli hâle getiriyor. Aynı ortamda herkes kendi telefonuyla ilgilenirken aranızda mesafe olduğunu düşünebilirsin; ekranları bir süre kenara bırakıp sohbet ettiğinizde aslında ihtiyacınızın yalnızca birbirinize zaman ayırmak olduğunu fark edebilirsiniz.

Bekarsan Neptün etkisi ilk anda çok etkileyici görünen birini idealize etmeye açık hâle getirebilir. Merkür-Plüton uyumu ise seni görüntüden çok gerçek iletişime yöneltiyor; yanında rahat konuşabildiğin ve kendin gibi davranabildiğin biri bugün çok daha çekici gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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