Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 8 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay’ın Aslan’daki ilerleyişi ve Jüpiter’le kavuşumu bugün aşk hayatına daha neşeli ve cesur bir hava getiriyor. Partnerinle alışılmış programınızın dışına çıkabilir, ona küçük bir sürpriz yaparak günün enerjisini ilişkinize taşıyabilirsin.

Bekarsan Ay-Jüpiter etkisi sosyal ortamlarda seni daha dışa dönük ve dikkat çekici yapabilir. Seni güldüren, özgüveni yüksek biriyle arandaki flört hızlı başlayabilir; Satürn’ün desteği ise yalnızca anlık heyecana değil, karşındaki kişinin ne kadar tutarlı olduğuna da bakmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…