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Günlük Burç Yorumuna Göre 8 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 8 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 8 Eylül Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 8 Eylül Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay’ın Aslan burcundaki ilerleyişi bugün iş hayatında daha yaratıcı ve cesur davranmanı sağlayabilir. Satürn’den aldığı destek ise yalnızca fikir üretmekle kalmayıp bunu uygulanabilir bir plana dönüştürmene yardım edecek. Belki bir toplantıda herkes alışılmış yöntemleri konuşurken farklı bir öneri sunman dikkat çekebilir; fikrini anlatırken nasıl uygulanacağını da göstermen önemli olacak.

Maddi konularda sosyal hayatın biraz daha pahalıya mal olabilir. Son anda eklenen bir yemek, etkinlik ya da arkadaş grubunun yaptığı yeni bir plan bütçeni zorlayabilir; istersen sen de alternatif fikirler sunarak orta yolu bulabilirsin.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle daha eğlenceli ve spontane bir gün geçirmek isteyebilirsin. Küçük bir sürpriz hazırlaman ya da alışılmış programınızı değiştirmen aranızdaki enerjiyi doğrudan etkileyecek. Bekarsan bulunduğun ortamda seni güldüren ve kendinden emin tavırlarıyla dikkatini çeken biriyle sohbet başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün özellikle iş yerindeki sözlü bilgi akışında karışıklık yaratabilir. Birinin sana aktardığı görev ile yöneticinin beklediği şey aynı olmayabilir; işe başlamadan önce kapsamı netleştirmen boşa zaman harcamanı önler. Günün ilerleyen saatlerinde doğru bilgiye ulaştığında meseleyi düşündüğünden daha kolay toparlayabilirsin.

Maddi konularda bugün resmi bir ödeme gündeme gelebilir. Vergi, aidat, sigorta yenilemesi ya da yıllık bir üyelik için senden beklediğinden yüksek bir tutar istenirse son ödeme tarihini ve varsa taksit seçeneğini kontrol etmekte fayda var.

Aşk hayatında partnerinle günün planı konusunda aynı fikirde olmayabilirsiniz. Sen daha sakin bir etkinlik isterken onun daha yüksek enerjide olması mümkün; orta yolu bulmak ikiniz için de daha iyi olacaktır. Bekarsan yakın çevrende daha önce yalnızca selamlaştığın biriyle ilk kez uzun uzun konuşabilirsin. Böylelikle yeni bir aşkın kapısı aralanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür’ün Neptün ile karşıtlığı bugün duyduğun her bilgiyi doğru kabul etmemen gerektiğini gösteriyor. İş yerinde “kesinleşti” diye anlatılan bir değişikliğin aslında hâlâ görüşme aşamasında olduğunu öğrenebilirsin. Merkür-Plüton uyumu sayesinde doğru kişiye ulaşıp gerçeği öğrenmen kolay olacak.

Maddi konularda şehir içinde halletmen gereken birkaç iş küçük ama peş peşe masraf çıkarabilir. Ulaşım, kahve, öğle yemeği ve kısa süreli park ücreti gibi harcamalar gün sonunda düşündüğünden büyük bir toplam oluşturabilir. Dikkatli ilerlemek hayrına olacaktır.

Aşk hayatında ilişkin varsa bugün mesele yanlış anlaşılmaktan çok zamanlama olabilir. Partnerin önemli bir şey anlatmak isterken sen başka bir işle ilgileniyorsan konuşmayı geçiştirmek yerine ne zaman rahatça dinleyebileceğini söyle. Bekarsan ortak bir ilgi alanı üzerinden tanıştığın biriyle sohbet hızla derinleşebilir ve seninle baş başa buluşmak istediğini söyleyebilir. Hemen kapılmadan önce temkinli ilerlemen daha iyi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ile Jüpiter’in Aslan burcundaki kavuşumu bugün emeğinin karşılığını daha fazla sorgulamana neden olabilir. Yaptığın iş ile aldığın sorumluluğun dengeli olmadığını düşünüyorsan yöneticinle yeni görev dağılımını konuşabilirsin. Satürn’ün desteği, duygusal çıkış yapmak yerine somut örneklerle konuşmanı kolaylaştıracak.

Maddi konularda bugün hesabına para girmesinden çok, bir başkasına vereceğin para gündemde olabilir. Aile içinde ortak alınan bir şeyin payı, bir arkadaşına verdiğin borç ya da birlikte yapılan bir masraf tekrar hatırlatılabilir; kimin ne kadar ödeyeceğini netleştirmek iyi olur.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle ev ya da aile düzeniyle ilgili bir karar konuşabilirsiniz. Kimin hangi sorumluluğu üstleneceğini belirlemek, küçük gerginlikleri büyümeden çözer. Bekarsan sana karşı korumacı ve düşünceli davranan biri ilgini çekebilir. Uzun zamandır yalnızsan ve duygularını korumak istiyorsan haklısın ancak bir şans vermekten de zarar gelmeyeceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay ile Jüpiter’in burcundaki kavuşumu bugün özgüvenini ve görünür olma isteğini artırıyor. Bir sunum, toplantı ya da yaratıcı işte öne çıkmak isteyebilirsin. Ay’ın Satürn’den aldığı destek sayesinde yalnızca dikkat çekmek değil, hazırlıklı olduğunu göstermek de mümkün; bugün sözünü somut işle desteklemen fark yaratır.

Maddi konularda bu kez alışverişten çok bir davet ya da organizasyon masrafı öne çıkabilir. Doğum günü, kutlama, özel yemek veya kalabalık bir buluşmada hesabın düşündüğünden yüksek çıkması mümkün; bütçeni dikkatli hesaplamakta yarar var.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin senden daha fazla ilgi beklediğini fark edebilirsin. Günün bütün enerjisini kendi planlarına vermek yerine onun gündemine de yer açman aranızdaki dengeyi koruyacak. Bekarsan bugün seni etkileyen şey dış görünüşten çok karşı tarafın özgüveni ve konuşma biçimi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yöneticin Merkür’ün Neptün ile karşıtlığı bugün özellikle karşılıklı konuşmalarda yanlış anlamalara açık bir hava yaratıyor. Bir müşteri ya da çalışma arkadaşının söylediği şeyi farklı yorumlayabilir veya karşındaki kişi senin verdiğin bilgiyi eksik anlayabilir. Önemli bir iş varsa konuşmanın sonunda üzerinde anlaştığınız noktaları kısaca tekrar etmen iki tarafı da rahatlatabilir.

Maddi konularda bugün internet alışverişinden çok günlük düzenine bağlı bir ödeme çıkabilir. Çalışma alanın için kırtasiye, yazıcı malzemesi, dosyalama ürünü ya da küçük bir ofis ihtiyacı alırken “nasıl olsa lazım olur” diyerek gereğinden fazla stok yapma.

Aşk hayatında partnerinin söylediği bir cümleyi kafanda farklı yerlere çekmeye açık olabilirsin. Ne demek istediğini tahmin etmek yerine sormak bugün özellikle önemli. Bekarsan seni ilk anda değil, konuştukça etkileyen biriyle karşılaşabilirsin; ortak bakış açınız ilgini artırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün sosyal çevren üzerinden iş fırsatı yaratabilir. Eski bir çalışma arkadaşının seni birine önermesi, bir tanıdığının yeni başlayan projeden söz etmesi ya da uzun süredir görmediğin biriyle yeniden bağlantı kurman mümkün. Teklif cazip görünse de senden beklenen işi ve zamanı baştan öğren.

Maddi konularda arkadaşlarla ortak bir plan yerine kişisel bakım ya da stil harcaması öne çıkabilir. Kuaför, bakım uygulaması ya da gardırobunda eksik olduğunu düşündüğün birkaç parça için aynı gün fazla para ayırmamak iyi olabilir; Venüs-Plüton etkisiyle “madem başladım, tamamlayayım” diyerek sınırı aşabilirsin.

Aşk hayatında ilişkin varsa sosyal çevreniz yerine ikinizin baş başa kalacağı bir program daha iyi gelebilir. Son günlerde kalabalık ortamlarda çok vakit geçirdiyseniz sakin bir akşam aranızdaki iletişimi toparlayabilir. Bekarsan bu kez arkadaş çevresinden değil, günlük rutinin dışında bulunduğun bir yerde biriyle tanışabilirsin. Seni daha yakından tanımak isterse hemen reddetme deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay ile Jüpiter’in kavuşumu bugün kariyerinde daha görünür olabileceğin bir alan açıyor. Ancak bu kez yalnızca toplantıda konuşmak değil, yaptığın işin sonucunu görünür hâle getirmek önemli olabilir. Hazırladığın bir rapor, tamamladığın bir proje ya da çözdüğün bir problem üstlerinin dikkatini çekebilir; Satürn etkisi kalıcı sonuç bırakmanı destekliyor.

Maddi konularda çalışma düzenini kolaylaştıracak bir hizmete para ayırabilirsin. Yazılım lisansı, profesyonel üyelik ya da işini hızlandıracak dijital bir araç için ödeme yapmadan önce gerçekten ne kadar kullanacağını hesapla.

Aşk hayatında partnerinle mesele iş yoğunluğundan çok kontrol duygusu olabilir. Birbirinizin planını fazla sorgulamak gerginlik yaratabilir; gün içinde kimin nerede olduğunu bilmek istemekle hesap sormak arasındaki farkı koru. Bekarsan gizemli tavırlarıyla dikkatini çeken biri seni meraklandırabilir ama aceleyle anlam yükleme. Önce biraz zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün seni alıştığın iş düzeninin dışına çıkmaya teşvik edebilir ancak bunu mutlaka seyahat üzerinden yaşamayacaksın. Yeni bir yöntem denemek, başka bir departmanın işleyişini öğrenmek ya da uzman olmadığın bir konuda sorumluluk almak gündeme gelebilir. Satürn’ün desteği, hevesini gerçekçi bir plana dönüştürmene yardım edecek.

Maddi konularda eğitim ya da yolculuk yerine spor, hobi veya kişisel gelişim için yapacağın bir ödeme öne çıkabilir. Kurs, ekipman ya da üyelik alırken başlangıç hevesin geçtikten sonra da kullanıp kullanmayacağını düşün.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle birlikte yeni bir şey denemek isteyebilirsiniz. Daha önce gitmediğiniz bir mekan, farklı bir etkinlik ya da ortak bir hobi rutini değiştirebilir ve size iyi gelebilir. Bekarsan sana çok benzeyen biri yerine hayata tamamen farklı yaklaşan biri ilgini çekebilir; bu kez mesele ortak noktalar değil, düşünce biçimi olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür-Plüton uyumu bugün işte karmaşık görünen bir meselenin asıl nedenini bulmana yardımcı olabilir. Rakamların tutmadığı bir rapor, yanlış ilerleyen bir süreç ya da sistemde sürekli tekrarlanan bir hata varsa biraz derine indiğinde sorunun düşündüğünden farklı bir yerde olduğunu görebilirsin. Çözümü bulduğunda bunu yalnızca düzeltmekle kalmayıp süreci kalıcı biçimde değiştirebilirsin.

Maddi konularda kredi ve taksit yerine bir sözleşme ya da hizmet bedeli gündeme gelebilir. Taahhüt süresi dolan internet, sigorta, özel hizmet ya da üyelik için yeni fiyat sunulursa otomatik yenilemeyi kabul etmeden önce alternatif tekliflere bak.

Aşk hayatında ilişkin varsa konuşmaktan kaçındığınız bir mesele bugün yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez tartışmak yerine sorunun pratik tarafına odaklanmanız mümkün; neyin değişmesi gerektiğini netleştirmek ikinizi de rahatlatabilir. Bekarsan seni ilk anda romantik olarak etkilemeyen biriyle yapacağın güçlü bir sohbet fikrini değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün bire bir çalışmalar üzerinden güzel bir fırsat getirebilir. Bir müşterinin seni başka birine tavsiye etmesi ya da daha önce birlikte çalıştığın birinden yeni bir iş gelmesi mümkün. Ay’ın Satürn’den aldığı destek sayesinde işe başlamadan önce ücret, teslim tarihi ve kapsamı netleştirmen süreci çok daha rahat ilerletebilir.

Maddi konularda ortak alışveriş yerine bu kez bir başkasının senden maddi destek istemesi söz konusu olabilir. Arkadaş, kardeş ya da yakın çevrenden biri borç isterse yalnızca onu kırmamak için bütçeni zorlayacak bir rakama çıkma; geri ödeme konusunu da açıkça konuş.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin hayatındaki olumlu bir gelişmeyi birlikte kutlayabilirsiniz. Onun başarısını kendi gündeminden bağımsız biçimde desteklemen aranızdaki bağı güçlendirebilir. Bekarsan sana doğrudan yaklaşan biri yerine önce uzaktan ilgisini belli eden biri dikkatini çekebilir; göz göze gelmelerin sayısı arttıkça niyetini anlaman kolaylaşabilir. Merak duygusu bugün seni çok etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün özellikle iş ilişkilerinde duyduğun bir şeyi yanlış yorumlamana neden olabilir. Birinin kısa cevabını sana karşı mesafeli davrandığı şeklinde yorumlamak ya da belirsiz bir mesajdan olumsuz sonuç çıkarmak yerine biraz bekle; Merkür-Plüton uyumu doğru soruyu sorduğunda gerçeği öğrenmeni kolaylaştırabilir. Gün sonunda kafanda büyüttüğün meselenin aslında seninle ilgisi olmadığını görebilirsin.

Maddi konularda günlük hayatını kolaylaştıracak bir hizmet yerine evcil hayvanın, hobin ya da kişisel uğraşın için bir harcama yapabilirsin. İlk anda küçük görünen mama, malzeme, bakım ürünü ya da ekipman giderlerinin toplamını hesaba katmadan üst üste alışveriş yapma.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin sessizliğini yanlış yorumlamak yerine bugün bambaşka bir konu öne çıkabilir: birlikte geçirdiğiniz zamanın kalitesi. Aynı odada olup herkesin kendi ekranına baktığı bir akşam yerine kısa da olsa gerçekten sohbet edeceğiniz bir zaman yaratmak iyi gelebilir. Bekarsan seni ilk anda büyüleyen biri yerine yanında rahat hissettiğin ve konuşmanın doğal aktığı birine yönelmen mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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