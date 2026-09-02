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Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 3 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 3 Eylül Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 3 Eylül Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah saatlerinde işler ağır ilerlerken saat 14.47’den sonra iletişim trafiğin belirgin biçimde hızlanıyor. Ay İkizler burcuna geçtiğinde bir telefon, kısa bir görüşme ya da beklenmedik bir haber programını değiştirebilir. Günün ilk bölümünü hazırlık yaparak geçirmek, sonrasında insanlarla bağlantı kurmak daha verimli olabilir. Yarınki Son Dördün de aynı alanda gerçekleşeceği için bugün başlayan bir konuşma yarın daha açık bir karara dönüşebilir.

Maddi konularda yakın çevrenden duyacağın bir bilgi yeni bir iş ya da kazanç ihtimalini fark ettirebilir. Yine de ayrıntıları doğrulamadan para bağlamamalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, sabah söylemekte zorlandığın bir şeyi akşama doğru daha rahat ifade edebilirsin. Bekar bir Koç burcu isen, kısa bir mesajlaşma beklediğinden daha canlı bir iletişime dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ilk yarısında Ay hala senin burcunda olduğu için alıştığın ritmi koruyorsun. Saatler ilerledikçe işin sana ne kazandırdığına ve emeğinin karşılığını alıp almadığına daha fazla bakabilirsin. Önüne gelen bir hesap seni kısa süreliğine huzursuz etse de hemen müdahale etmek yerine nerede açık olduğunu anlamaya çalışmalısın. Yarınki Son Dördün, bugün fark ettiğin eksiği düzeltmek için daha net bir tablo sunabilir.

Para tarafında tek bir rakam bütün planını yeniden düşünmene neden olabilir. Bugün yalnızca not alıp değerlendirme yapman yeterli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, akşama doğru biraz daha kendi dünyana çekilebilirsin; partnerinin bunu yanlış anlamaması için kısa bir açıklama yapmalısın. Bekar bir Boğa burcu isen, sana gerçekten emek vermeyen birine ayırdığın zamanı sorgulayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, saat 14.47’de Ay burcuna geçtiğinde günün havası senin için tamamen değişiyor. Sabah ağır gelen işler sonrasında zihnin hızlanabilir, merakın artabilir ve ertelediğin bir konuşmayı başlatacak isteği bulabilirsin. İş hayatında özellikle görüşmeler, sunumlar ya da teklifler açısından hareketli bir dönem başlıyor. Yarın burcunda gerçekleşecek Son Dördün ise bugün topladığın bilgilerden hangisinin gerçekten önemli olduğunu ayıklamana yardım edebilir.

Maddi açıdan yeni bir iş ya da ek gelir fırsatı duyabilirsin. İlk söylenen rakama kapılmadan şartların tamamını öğrenmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, gün ilerledikçe sohbetiniz daha neşeli ve meraklı bir hale gelebilir. Bekar bir İkizler burcu isen, sosyal bir ortamda kurduğun hızlı bir diyalog yeni bir tanışmanın kapısını açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sabah çevrenle temas halinde olmak sana kolay gelirken günün ilerleyen saatlerinde biraz yalnız kalma isteğin artabilir. Ay gizli alanına geçtiğinde dışarıdaki hareketten çok kendi düşüncelerine dönmek isteyebilirsin. İnsanlarla konuşman gereken işleri erken saatlerde tamamlamak, sonrasında sessizce çalışabileceğin görevlere yönelmek işini kolaylaştırır. Mars burcunda olduğu için enerjin yüksek, fakat bunu sürekli dışarı harcamak zorunda değilsin.

Maddi konularda kafanda yaptığın bir hesap seni meşgul edebilir. Bir ayrıntıyı gözden kaçırdığını düşünüyorsan güvendiğin birinden fikir almak faydalı olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, gün içinde sessizleşmen partnerinin kafasında soru işareti yaratabilir; yalnız kalmak istediğini açıkça söylemen yeterli. Bekar bir Yengeç burcu isen, uzun süredir adını koyamadığın bir hissin kime ait olduğunu daha iyi anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, günün başlangıcında iş ve sorumluluklar ön plandayken daha sonra sosyal çevren hareketleniyor. Ay arkadaşlık alanına geçtiğinde bir tanıdık üzerinden yeni bir bilgiye, farklı bir fikre ya da işe yarar bir bağlantıya ulaşabilirsin. Günün ciddi havasını yalnızca iş konuşarak sürdürmek yerine çevrenden gelen önerilere kulak vermelisin. Jüpiter burcunda ilerlediği için doğru kişilerle kuracağın temas yeni imkanlar yaratabilir.

Ekip içinde prim, ek ödeme ya da yeni bir iş paylaşımı konuşulabilir. Kabul etmeden önce senden ne beklendiğini ve karşılığında ne alacağını öğrenmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, arkadaşlarla geçirilen hareketli bir akşam ilişkinin üzerindeki iş stresini dağıtabilir. Bekar bir Aslan burcu isen, kalabalıkta dikkatini görünüşünden çok konuşma tarzıyla çeken biriyle karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, günün ilk kısmında zihnin daha uzak planlarla meşgul olabilir, ancak Ay kariyer alanına geçtiğinde önceliklerin hızla değişiyor. İş yerinde senden bir sonuç istenebilir, tamamladığın görev hakkında geri dönüş alabilir ya da yeni bir sorumluluk üstlenebilirsin. Güneş burcunda ilerlediği için görünür olmaktan kaçmak yerine yaptığın işi göstermelisin. Yarınki Son Dördün de işle ilgili bekleyen bir kararın daha fazla ertelenemeyeceğini gösterebilir.

Kazancınla ilgili bir görüşme yapılacaksa ne beklediğini yuvarlak cümlelerle anlatmamalısın. Emeğinin karşılığını somut bir rakam üzerinden konuşmak daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, iş yoğunluğu nedeniyle planı sürekli ertelemek partnerinin sabrını zorlayabilir; akşam için belirli bir zaman ayırmalısın. Bekar bir Başak burcu isen, iş için konuştuğun biriyle sohbet beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, sabah ağır gelen bir mesele gün ilerledikçe yerini meraka ve yeni seçeneklere bırakıyor. Ay ufkunu genişleten alana geçtiğinde eğitim, seyahat, başka şehirlerle ya da yabancılarla bağlantılı işler üzerine düşünmek isteyebilirsin. Alıştığın yöntemin dışına çıkmak ilk anda riskli görünse de araştırmak için uygun bir zaman. Venüs burcunda ilerlediği için yeni insanlarla iletişim kurarken daha rahat bir ton yakalayabilirsin.

Seyahat, eğitim ya da başka bir şehirle ilgili bir masraf çıkarsa yalnızca ana ücrete bakmamalısın. Ulaşım, konaklama ya da ek ödemeleri de hesaba katmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, gelecekte birlikte yapmak istediğiniz bir plan üzerine konuşmak ilişkinize farklı bir heyecan verebilir. Bekar bir Terazi burcu isen, ilgini kişinin nereden geldiğinden çok anlattığı fikirler ve dünyaya bakışı çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, sabah insanlarla kurduğun denge günün ikinci bölümünde daha ciddi meselelere taşınabilir. Ay ortak kaynaklar alanına geçtiğinde konuşmalar borç, kredi, vergi, kira ya da birlikte karşılanan bir masraf etrafında dönebilir. Hızlı karar vermeni isteyen biri olursa ayrıntıları incelemek için zaman istemekten çekinmemelisin. Yarınki Son Dördün, bugün konuşulan konunun hangi kısmının değişmesi gerektiğini daha açık gösterebilir.

Bir borç, ödeme planı ya da bölüşülen bir masraf varsa rakamları dikkatlice kontrol etmelisin. Ne kadar ödeyeceğini ve son tarihin ne olduğunu bilmeden onay vermemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, güven ya da sorumluluklarla ilgili ağır bir mesele açılabilir; konuyu kişiselleştirmeden konuşmak önemli. Bekar bir Akrep burcu isen, hafif başlayan bir sohbet karşındaki kişinin sana beklediğinden daha fazla şey anlatmasıyla farklı bir yöne gidebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, sabah kendi işlerine odaklanırken gün ilerledikçe başkalarının talepleri daha fazla yer kaplıyor. Ay karşıt burcuna geçtiğinde bir müşteri, ortak ya da iş birliği yaptığın kişi senden hızlı bir yanıt isteyebilir. Fikrini hemen söylemek yerine karşı tarafın bütün şartlarını dinlemek seni gereksiz bir geri adımdan korur. Yarın ilişkiler alanında gerçekleşecek Son Dördün, bugün başlayan görüşmenin sonucunu daha görünür hale getirebilir.

Bir ödeme, fiyat ya da masraf paylaşımı konusunda anlaşacaksan yalnızca söze güvenmemelisin. Konuştuğunuz rakamları sonradan karışıklık çıkmaması için yazılı hale getirmek daha güvenli olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin beklemediğin bir talebi olabilir; cevabını vermeden önce bunun arkasındaki nedeni anlamaya çalışmalısın. Bekar bir Yay burcu isen, ilgisini saklamayan bir kişi seni şaşırtabilir ama bu açıklığın seni hemen karar vermeye zorlamasına izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, günün ilk saatleri daha rahat geçerken sonrasında yapılacak işler birikmeye başlayabilir. Ay günlük düzen alanına geçtiğinde çok sayıda küçük görev aynı anda önüne düşebilir. Hepsini tek bir büyük yük gibi görmek yerine kısa sürede bitecek olanları sıraya koymalısın. Böylece akşam olduğunda listenin önemli bir kısmını temizlediğini görebilirsin.

Her gün ya da her hafta verdiğin küçük paralar bütçende sandığından daha fazla yer tutuyor olabilir. Kullanmadığın bir aboneliği iptal etmek ya da gereksiz siparişleri azaltmak işe yarayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ev işleri ya da ortak sorumluluklar konusunda kimin neyi üstleneceğini konuşmanız gerekebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, sık uğradığın bir yerde başlayan kısa bir sohbet zamanla daha sıcak bir iletişime dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sabah daha sakin ve içe dönük bir tempodayken Ay aşk ve yaratıcılık alanına geçtiğinde üretme isteğin belirgin biçimde artıyor. İş hayatında aklına peş peşe fikirler gelebilir; hepsinin peşinden koşmak yerine uygulanabilir olanı seçmelisin. Zihnin hızlandıkça farklı çözümler üretmek kolaylaşabilir. Bir fikri kaybetmemek için hemen not almak günü kurtarabilir.

Hobinden para kazanma fikri aklına düşebilir. Önce ne kadar zaman ve masraf istediğini hesaplayıp küçük bir deneme yapman daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, plansız bir etkinlik ya da beklenmedik bir teklif ilişkinizin havasını değiştirebilir. Bekar bir Kova burcu isen, hızlı düşünmesi ve esprili cevaplarıyla seni şaşırtan biri merakını uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sabah iletişim kurmak ve görüşmelerini tamamlamak daha kolay olabilir. Ay ev ve aile alanına geçtiğinde ise günün geri kalanında koşturmak yerine daha sakin kalmak isteyebilirsin. Önemli toplantıları erken saatlerde bitirmek, kalan zamanda tek bir işe odaklanmak dağılmanı azaltabilir. Evden çalışıyorsan telefon, televizyon ya da evdeki hareketlilik dikkatini bölebilir.

Evde bozulan bir eşya, eksilen bir ihtiyaç ya da yapılması gereken küçük bir tamirat bütçene eklenebilir. Harcamanın acil olup olmadığını ayırmadan alışveriş yapmamalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ev ya da aileyle ilgili bir konuda birlikte karar vermeniz gerekebilir. Bekar bir Balık burcu isen, daha önce iletişim kurduğun biri hakkında duyacağın yeni bir bilgi eski fikrini değiştirmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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