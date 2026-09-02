article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 3 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 3 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 3 Eylül Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 3 Eylül Perşembe gününe özel aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, saatler ilerledikçe söylemek istediklerini içinde tutmak zorlaşıyor. Ay İkizler burcuna geçince ilişkin varsa yarım kalmış bir meseleyi daha açık cümlelerle konuşabilirsin. Karşındakinin ne demek istediğini tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan sormak gereksiz gerilimi azaltabilir. Yarın gerçekleşecek Son Dördün de bu alanda olduğu için bugün kurduğun diyalog ilişkinin nereye gittiğini daha iyi anlamanı sağlayabilir.

Bekarsan, telefonuna düşen kısa bir mesaj tahmin ettiğinden daha uzun bir yazışmanın başlangıcı olabilir. Cevap verirken fazla düşünmek yerine doğal davranmalı, ancak hızın seni gereğinden fazla açık olmaya itmesine de izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün başında hislerin daha sakin ilerlerken ilerleyen saatlerde ilişkideki çabayı düşünmeye başlayabilirsin. Partnerin varsa sen ne kadar zaman ve ilgi veriyorsun, karşındaki sana ne kadar karşılık veriyor diye sorgulayabilirsin. İçinde biriken rahatsızlığı doğrudan eleştiriye çevirmeden önce asıl beklentini belirlemelisin. Böylece konuştuğunda ne istediğini daha anlaşılır biçimde anlatırsın.

Bekarsan, yalnızca hoşlandığın için sürekli senin çaba gösterdiğin bir iletişimi sürdürmek istemeyebilirsin. Karşındaki kişinin sana gerçekten yer açıp açmadığı seçimini belirleyen asıl konu olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcuna geçtiğinde aşk hayatın biraz hareketleniyor. İlişkin varsa partnerinle spontane bir plan yapmak, uzun zamandır konuştuğunuz ama uygulamadığınız bir şeyi denemek isteyebilirsin. Bugün programın kusursuz olmasından çok birlikte eğlenmeniz önemli. Yarınki Son Dördün ise sana bu ilişkide hangi konuda daha açık davranman gerektiğini gösterebilir.

Bekarsan, çevrende yeni insanlarla iletişim kurmak daha kolay gelebilir. Birden fazla sohbetin içinde kaybolmak yerine gerçekten merak ettiğin kişiye odaklanman daha anlamlı bir başlangıç yaratır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kalabalık ve hareketli başlayan günün ardından duygularını kendi içinde tartmak isteyebilirsin. İlişkin varsa partnerin bunu geri çekilme olarak yorumlayabilir, özellikle de bir anda iletişimi azaltırsan. Konuşmaya hazır olmadığında bile biraz yalnız kalmaya ihtiyacın olduğunu söylemen yanlış anlaşılmayı azaltır. Her meseleyi aynı anda çözmek zorunda değilsin.

Bekarsan, daha önce önemsemediğin bir özlemin aslında belirli bir kişiye yöneldiğini fark edebilirsin. Bunu fark etmen hemen mesaj atman gerektiği anlamına gelmiyor; önce yeniden temas kurmak isteyip istemediğini düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, aşk hayatındaki ağır hava gün ilerledikçe daha sosyal bir ritme dönüşebilir. İlişkin varsa partnerinle arkadaşların arasına karışmak, sadece ikinize ait meselelerden kısa süreliğine uzaklaşmanızı sağlayabilir. Birlikte eğlenmenin size ne kadar iyi geldiğini yeniden hatırlayabilirsiniz. Bu kez bütün gece ilişki konuşmak yerine keyfe alan açmalısın.

Bekarsan, kalabalık bir ortamda ilk bakışta fark etmediğin biri konuşmaya başladığında ilgini çekebilir. Ortak tanıdıklarınız olsa da kişinin sana nasıl davrandığını kendi deneyimin üzerinden değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün özel hayatınla sorumlulukların aynı anda senden zaman istiyor. Partnerin varsa işle ilgili yoğunluk nedeniyle verdiğin bir sözü unutmak ya da planı son anda değiştirmek aranızda gereksiz bir kırgınlık yaratabilir. Programın sıkışıksa bunu erkenden haber vermen daha doğru olur. Az zaman ayırsan bile gerçekten orada olman önemli.

Bekarsan, iş için konuştuğun biriyle sohbet beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. İş ortamındaki sınırları hemen değiştirmeden önce ilginin karşılıklı olduğundan emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, günün ilerleyen bölümünde aşk hayatında merakın ağır basıyor. İlişkin varsa partnerinle yeni bir yere gitmek, farklı bir etkinlik denemek ya da ileride yapmak istediğiniz bir planı konuşmak size yeni bir konu açabilir. Bugün ilişkinin geleceğini kesinleştirmekten çok birlikte neyi keşfetmek istediğinize odaklanmalısınız. İkinizi de heyecanlandıran bir plan bulmak ilişkinize hareket katabilir.

Bekarsan, sana hiç bilmediğin bir konu anlatan biriyle sohbet etmek beklenmedik biçimde hoşuna gidebilir. Çekimi yaratan şey hayat tarzı farkı değil, zihinsel olarak seni meraklandırması olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkilerde yüzeyde kalan cevaplarla yetinmek istemeyebilirsin. Partnerin varsa güven, özel hayatınız ya da paylaştığınız sorumluluklarla ilgili hassas bir mesele açıldığında hemen savunmaya geçmemelisin. Önce karşındaki kişinin neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalış. Konunun ağırlığını azaltmanın yolu üstünü kapatmak değil, açık ama sakin biçimde konuşmak.

Bekarsan, sıradan başlayan bir sohbet sırasında karşındaki kişinin beklenmedik bir açıklığı seni etkileyebilir. Bu kez derin sözlerden çok samimiyetinin tutarlı olup olmadığına dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün partnerinin ya da hoşlandığın kişinin söyleyecekleri seni düşündürebilir. İlişkin varsa beklemediğin bir talep ya da itiraf duyduğunda ilk refleksinle cevap vermek yerine birkaç saniye düşünmelisin. Yarınki Son Dördün ilişkiler alanında gerçekleşeceği için bugün duydukların daha büyük bir kararın parçası olabilir. Ne istediğini anlamadan söz vermemelisin.

Bekarsan, ilgisini dolandırmadan gösteren bir kişiyle karşılaşabilirsin. Bu açıklık hoşuna gitse bile aynı hızla karşılık vermek zorunda değilsin; biraz zaman bırakmak karşındaki kişinin tavrını daha iyi gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk biraz günlük hayatın içine karışıyor. İlişkin varsa ev işleri, randevular ya da ortak sorumluluklarla ilgili küçük bir dengesizlik konuşma konusu olabilir. Tartışmayı “kim daha çok yapıyor” noktasına taşımadan pratik bir görev paylaşımı oluşturmalısınız. Böylece ikinizin de yükü azalabilir.

Bekarsan, her gün bulunduğun bir yerde daha önce yalnızca selamlaştığın biriyle sohbet uzayabilir. İlk anda güçlü bir heyecandan çok tanıdık ve rahat bir iletişim hissi oluşabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, aşk hayatın günün ilerleyen saatlerinde daha neşeli olabilir. Partnerin varsa program dışı bir plan yapmak, birlikte oyun oynamak ya da aniden dışarı çıkmak ilişkinin havasını değiştirebilir. Bugün ağır meseleleri çözmek yerine birbirinizle eğlenebildiğiniz tarafı hatırlamak daha değerli. Sohbetin hızlı akması aranızdaki mesafeyi de azaltabilir.

Bekarsan, zekice bir karşılık veren ya da seni hazırlıksız yakalayan esprili biri merakını uyandırabilir. İlk buluşmayı zihninde hemen geleceğe taşımadan yalnızca iletişimin tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, akşama doğru evde, kendi alanında ve sevdiğin kişinin yanında olmak isteyebilirsin. Partnerin varsa ev, aile ya da birlikte kurduğunuz düzenle ilgili küçük bir konuda karar vermeniz gerekebilir. Aynı fikirde olmak kadar birbirinizin neden böyle düşündüğünü anlamak da önemli. Dışarı çıkmak yerine daha sakin bir akşam geçirmek konuşmanız için alan açabilir.

Bekarsan, daha önce konuştuğun biriyle ilgili yeni bir ayrıntı öğrenebilirsin. Eski duyguna göre hareket etmek yerine bugün öğrendiğin bilginin sende ne değiştirdiğine bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın