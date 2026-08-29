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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 30 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 30 Ağustos Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 30 Ağustos Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve iki gündür üzerinde olan ağırlık kalkıyor. İlişkin varsa, tutulma boyunca yaşadığınız duygusal yoğunluğun ardından bugün partnerine yeniden yaklaşmak istiyorsun. Ona uzun bir açıklama yapmana gerek yok; sadece yanına gitmen, elini tutman bile son günlerin havasını değiştiriyor. Cesaretin geri geldi, bunu kullanmalısın.

Bekarsan, bugün adım atma sırası sende. Son günlerde içine kapandıysan bugün o kapı açılıyor. Bir mesaj, bir teklif ya da bir davet için bugünü değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay bugün en gizli alanına geçiyor ve kalbin sessizliğe çekiliyor. İlişkin varsa, bugün konuşmak yerine sadece yanında olmak ikinize de iyi geliyor. Her günün bir konuşmayla geçmesi gerekmiyor; aynı odada sessizce oturmak da bir yakınlık biçimi. Partnerinin bu sessizliği yanlış anlamaması için küçük bir tebessüm bile yeterli.

Bekarsan, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da netleşiyor. Bu hissi kimseyle paylaşmak zorunda değilsin ama kendine itiraf etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bugün arkadaşlık alanına geçiyor ve aşkı kalabalığın içine taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle sosyal bir ortamda vakit geçirmek son günlerin gerginliğini dağıtıyor. Baş başa konuşarak çözemediğiniz şey, birlikte gülerek kendiliğinden hafifliyor. Bugün bir davete birlikte gitmelisiniz.

Bekarsan, bir arkadaş buluşmasında biri dikkatini çekebilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ sana bugün güven veriyor. Gelen daveti geri çevirmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay bugün kariyer alanının tepesine geçiyor ve dikkatin işine kayıyor. İlişkin varsa, gün boyu meşgul olacağın için partnerin kendini geri planda hissedebilir. Akşam eve döndüğünde telefonu bir kenara bırakıp ona on dakika ayırman, bütün günü telafi ediyor. Bugün işin ile kalbin arasında denge kurmalısın.

Bekarsan, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Ne istediğini bilen biri sana bugün çekici geliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay bugün ufuk açan alanına geçiyor ve kalbin yeni bir şey arıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte yapacağınız bir plan aranıza heyecan katıyor. Son günlerin ağırlığının ardından ikinize de bir hayal iyi gelecek; bir gezi, bir kaçamak ya da birlikte deneyeceğiniz yeni bir şey konuşmalısınız.

Bekarsan, bir süredir konuştuğun birinin farklı bir yönünü fark edebilirsin. Daha önce sıradan gelen bir sohbet şimdi merakını artırabilir; hemen bir sonuç çıkarmak yerine bu yeni tarafını biraz daha tanımaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün ortak kaynaklar alanına geçiyor ve aranızdaki güven konusu gündeme geliyor. İlişkin varsa, tutulmadan sonra netleşen bir mesele bugün daha sağlam bir yere oturuyor. Dün konuştuğunuz ya da fark ettiğiniz şey, bugün somut bir adıma dönüşebilir. Bu adımı atmaktan çekinmemelisin.

Bekarsan, yüzeysel bir ilgi seni artık tatmin etmiyor. Kısa süren heyecanlar yerine derinleşebileceğin bir bağ arıyorsun. Bu arayışta acele etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay bugün tam karşı burcuna geçiyor ve gözünü partnerine çeviriyor. İlişkin varsa, bugün konuşmaktan çok dinlemelisin. Son günlerde sen kendi iç dünyanla meşguldün, oysa onun da anlatmak istediği bir şey birikmiş olabilir. Ona bir soru sorup cevabını sonuna kadar beklemen, aranızdaki mesafeyi kapatıyor.

Bekarsan, zaten iletişimde olduğun birinin tavrı daha açık hale gelebilir. Daha önce ne düşündüğünü anlamakta zorlandığın biri ilgisini davranışlarıyla gösterebilir; sen de buna göre nasıl ilerlemek istediğine daha rahat karar verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün günlük düzen alanına geçiyor ve aşk sıradan anların içine yerleşiyor. İlişkin varsa, partnerine göstereceğin küçük bir özen bugün büyük bir jestten daha çok dokunuyor. Bir işini üstlenmek, sevdiği bir şeyi hatırlamak ya da yoğun bir gününde yanında olmak yeterli.

Bekarsan, aşk konusunda biraz daha seçici davranabilirsin. Dün çevrenden gelen bir ilgi dikkatini çektiyse bugün asıl mesele o kişinin sana nasıl yaklaştığını görmek; yalnızca merak uyandırması değil, iletişimde ne kadar emek verdiği de önemli olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün aşk ve keyif alanına geçiyor ve daha neşeli bir ruh haline geçiyorsun. İlişkin varsa, partnerinle eğlenceli bir şey yapmak son günlerin ağırlığını dağıtabilir. Ciddi konuları bugünlük biraz geri plana bırakabilirsiniz; birlikte güldüğünüz bir saat bile aranızdaki havayı yumuşatabilir.

Bekarsan, son günlerde başlayan bir flört ya da sohbet daha rahat ve eğlenceli bir hale gelebilir. Karşındaki insanın yanında kendin gibi davranabildiğini fark ediyorsan bunu önemse; her şeyin baştan çok ciddi olması gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bugün ev ve aile alanına geçiyor ve daha sakin bir gün geçirmek isteyebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz huzurlu bir gün ikinize de iyi geliyor. Son iki gün yoğun geçtiyse hiçbir şey yapmadan yan yana olmak bile yeterli. Yoğun bir dışarı programı yerine daha sakin bir plan size daha iyi gelebilir.

Bekarsan, son günlerde başlayan bir iletişim sana düşündüğünden daha rahat hissettirebilir. Karşındaki kişinin yanında sürekli ne söyleyeceğini düşünmek zorunda kalmıyorsan bunu küçümseme; huzur veren bir iletişim de güçlü bir çekim yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanına geçiyor ve kendini ifade etmek kolaylaşıyor. İlişkin varsa, tutulma boyunca söyleyemediğin ne varsa bugün daha rahat dile getirebilirsin. Ne söylemek istediğini toparlamak kolaylaştığı için ertelediğin konuşmayı yapmak da düşündüğünden rahat olabilir.

Bekarsan, dün dikkatini çeken biriyle iletişim hız kazanabilir. Sıradan başlayan bir sohbet daha kişisel bir yere giderse bunu hemen sorgulamak yerine biraz akışına bırak; karşındaki kişinin de aynı ilgiyi sürdürüp sürdürmediğine bakman yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bugün sabah burcundan ayrılıyor ve iki gündür süren duygusal yoğunluk yerini pratikliğe bırakıyor. İlişkin varsa, tutulmada fark ettiğin şeyi bugün somut bir davranışa dönüştürmelisin. Hissetmek ve söylemek yetmiyor; bugün onu bir eyleme çevirmen gerekiyor.

Bekarsan, kendine verdiğin değer bugün seçimlerini doğrudan belirliyor. Tutulmada kendine dair fark ettiğin şey, bundan sonra kimi hayatına alacağını şekillendiriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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