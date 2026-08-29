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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 30 Ağustos Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 30 Ağustos Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 30 Ağustos Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bugün burcuna geçiyor ve enerjin bir anda yükseliyor. İki gündür süren durgunluğun ardından bu canlanma hoşuna gidecek, ancak birden hızlanmak bedenini zorlayabilir. Bugün tempoyu kademeli artırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedenin sessizlik istiyor. Ay en gizli alanına geçtiği için dış uyaranlara karşı hassaslaşıyorsun; gürültülü ortamlar seni olağandan çabuk yorabilir. Kendine sakin bir alan açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sosyal bir gün seni bekliyor ve bu tempo fark ettirmeden enerjini alıyor. Ay arkadaşlık alanına geçtiği için gün kalabalık geçebilir; eve döndüğünde beklediğinden yorgun olabilirsin. Programına aralar koymalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay kariyer alanına geçtiği için gün boyunca işlere daha fazla odaklanabilir ve uzun süre aynı yerde kalabilirsin. Özellikle masa başında çalışıyorsan arada kalkmak, kısa bir yürüyüş yapmak ya da çalışma pozisyonunu değiştirmek iyi gelebilir. Günün temposu arttığında küçük hareket molaları vermeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, zihnin bugün uzaklarda geziniyor ve bu dalgınlık dikkatini azaltıyor. Ay ufuk alanına geçtiği için hayal kurmak hoşuna gidecek, ancak yürürken ya da bir iş yaparken kendini toparlamalısın. Bugün acele etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, içinde tuttuğun bir gerginlik bugün bedeninde kendini gösterebilir. Ay ortak kaynaklar alanına geçtiği için derin konular gündemde; bu tür meseleler sende genelde uykudan çalıyor. Akşam zihnini yavaşlatmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün enerjini karşındaki insanlar belirliyor. Ay tam karşı burcuna geçtiği için başkalarının ruh halini kolayca üstleniyorsun. Kendi enerjini korumak için gün içinde birkaç dakika yalnız kalmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yeni bir alışkanlık başlatmak için elverişli bir gündesin. Ay sağlık ve günlük düzen alanına geçiyor, yani bedenin senden düzen istiyor. Büyük hedefler koymak yerine tek bir küçük değişiklikle başlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün keyfin yerinde ve bu iyi hissetme hali sofrada kendini gösterebilir. Ay keyif alanına geçtiği için porsiyonlar farkında olmadan büyüyebilir. Yemeğini yavaş yemeli, aceleye getirmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ev ve aile alanına geçtiği için günün temposunu biraz daha kendi düzenine göre kurmak isteyebilirsin. Evde geçirdiğin zamanı yaşam alanını havalandırmak, yemek düzenini toparlamak ya da sana iyi gelen küçük bir rutin oluşturmak için değerlendirebilirsin. Büyük değişiklikler yapmak yerine günlük hayatını kolaylaştıracak tek bir düzenleme yeterli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aklının karşılıklığını konuşmana yansıyabilir. Ay iletişim alanına geçtiği için gün sohbetlerle geçiyor; boğazında bir kuruluk hissedebilirsin. Konuşma aralarında su içmeyi unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bugün burcundan ayrılıyor ve iki gündür üzerinde olan duygusal ağırlık kalkıyor. Bedenin de bu rahatlamayı hissediyor; kendini dünkünden çok daha hafif bulabilirsin. Bu iyileşmeyi hemen yoğun bir tempoyla bozmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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