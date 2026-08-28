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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 29 Ağustos Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 29 Ağustos Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 29 Ağustos Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, programının bozulması sinir sistemini doğrudan etkiliyor. Güneş-Uranüs karesi hızlı değişimler getirdiği için kendini beklemediğin anlarda huzursuz hissedebilirsin. Bir işten diğerine hızla atlamak yerine aralara kısa duraklar koyman iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, istediğini yapamamak sende bir tıkanma hissi yaratabilir. Bu duygu boğaz bölgesinde bir daralma gibi hissedilebilir. Söylemek isteyip de söyleyemediğin şeyi bir yere yazmak, içindeki düğümü biraz çözebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Uranüs burcunda ve sinir uçlarını olağandan daha hassas hale getirebilir. Ellerinde ya da parmaklarında hafif bir titreme veya ani bir seğirme fark edebilirsin. Uyarıcıları azaltıp günün temposunu biraz düşürmen iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, beklemediğin bir konuşma nefes alışını etkileyebilir. Heyecanlandığın anlarda nefesin hızlanıp daha yüzeysel hale gelebilir. Konuşmaya başlamadan önce bir kez derin nefes almak hem sesini hem de bedenini daha dengeli hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, beklemediğin bir haber kalp ritmini hızlandırabilir. Güneş-Uranüs karesi ani heyecanlar getirdiği için gün içinde nabzının yükseldiğini hissedebilirsin. Kahve ve benzeri uyarıcıları biraz azaltman daha rahat hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş burcunda Uranüs ile kare kuruyor ve bu durum sindirimini ani değişimlere karşı daha hassas hale getirebilir. Öğün saatlerinin kayması karnında huzursuzluk yaratabilir. Yemek saatlerini mümkün olduğunca düzenli tutmaya çalışman iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, duyduğun bir konu uyku düzenini etkileyebilir. Zihnin akşam saatlerinde kapanmak istemediği için yatakta aynı meseleyi düşünmeye devam edebilirsin. Uyumadan önce kafandakileri bir kağıda dökmek zihnini boşaltmanın pratik bir yolu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, içinde tuttuğun gerginlik bedenini fark etmeden daha kasılı tutmana neden olabilir. Gün içinde omuzlarını, çeneni ya da duruşunu kontrol ettiğinde bunu daha kolay fark edebilirsin. Bedenini bilinçli şekilde gevşetmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, aceleyle yaptığın bir hareket seni zorlayabilir. Güneş-Uranüs karesi dikkatini kolayca başka yere çekebildiği için hızlı hareket ederken bileğini ya da dizini gereğinden fazla zorlayabilirsin. Özellikle koşturduğun anlarda bir an durup daha kontrollü hareket etmen iyi olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, düzeninin bozulması bedeninde yorgunluk hissi yaratabilir. Alıştığın akış değiştiğinde kendini toparlaman biraz daha uzun sürebilir. Gün içinde sana iyi gelen küçük bir düzen oluşturmak dengeyi yeniden kurmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yükselen enerjin uyku düzenine yansıyabilir. Zihnin gece kapanmakta zorlanabilir, çünkü gün boyu alışık olmadığın kadar hareketli bir akış olabilir. Akşam ekran süresini azaltmak uykuya geçişini kolaylaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, dünkü tutulmanın ardından kendini beklediğinden daha yorgun hissedebilirsin. Günün duygusal yoğunluğu nedeniyle enerjini biraz daha dikkatli kullanmak isteyebilirsin. Kendinden yüksek performans beklemek yerine günü daha dengeli geçirmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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