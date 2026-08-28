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Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 29 Ağustos Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 29 Ağustos Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, günlük programın istediğin gibi ilerlemeyebilir. Güneş ile Uranüs arasındaki kare, iş rutinini yakın çevrenden gelen bir gelişmeyle bozabilir; bir mesaj, bir arama ya da hesaba katmadığın bir iş bütün listeyi değiştirebilir. Bu tür aksaklıklar canını sıkabilir ama bugün rahat davranmak işini kolaylaştırıyor. Programını sabah kurarken arada biraz boşluk bırak.

Maddi konularda gündelik bir gider hiç hesapta yokken ortaya çıkabilir. Küçük bir pay bırakman gün içinde elini rahatlatır.

Peki ya aşk? Dünkü tutulmanın etkisi sürerken duyguların hala gündemde. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinin beklemediğin bir çıkışını hemen kişisel algılama. Bekar bir Koç burcu isen, hiç ummadığın bir anda gelen mesaj gününün havasını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, keyif almak istediğin bir konuda bütçen ya da imkanların araya girebilir. Güneş-Uranüs karesi aşk ve keyif alanınla kazanç alanını karşı karşıya getiriyor; yapmak istediğin şeyle cebindeki rakam tam örtüşmeyebilir. Bunu bir engel gibi görmek yerine aynı planın daha uygun bir alternatifini bulmaya çalışabilirsin.

Maddi konularda dürtüsel bir harcama isteği doğabilir. Sepete attığın şeyi bir gece bekletmek kararını kolaylaştırabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle yaptığınız planda bir aksilik çıkabilir; programı değiştirmek zorunda kalırsanız bunu bütün günün bozulduğu düşünme. Bekar bir Boğa burcu isen, alışık olmadığın bir tipte biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Uranüs senin burcunda ve Güneş ile kare kuruyor, yani günün ana enerjisi doğrudan seni etkiliyor. Ev ya da aileyle ilgili bir konu kişisel planlarını bir anda değiştirebilir. İlk anda gerilsen de akışa uyum sağlamak sana daha fazla seçenek gösterebilir. Kendini sabit bir programa hapsetmemeye çalış.

Maddi konularda evle ilgili hesaba katmadığın bir masraf ya da tam tersine işleri kolaylaştıran bir gelişme çıkabilir. Her iki ihtimale karşı da bütçende biraz hareket alanı bırak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, kendine ait alan istemen partnerini şaşırtabilir; bunu anlatırken anlayışlı olmaya çalış. Bekar bir İkizler burcu isen, kimseyi etkilemeye çalışmadığın doğal halinle dikkat çekebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bir konuşma hiç hesap etmediğin bir yere gidebilir. Güneş-Uranüs karesi iletişim alanınla en gizli alanını karşı karşıya getiriyor; söylemeyi düşünmediğin bir şey bir anda ağzından çıkabilir. Sözlerini genellikle tartarak söylüyor olsan da bu kez içinden geçeni saklamak daha zor gelebilir. Sonrasında hemen pişman olmak yerine neden bunu söyleme ihtiyacı duyduğuna bak.

Maddi konularda kısa vadeli bir mesele hızlı biçimde yön değiştirebilir. Bir mesaj ya da telefon, para konusunda beklediğin cevabı getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, konuşmanın tonu bir anda değişebilir; sakin kalman aranızdaki dengeyi korur. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişten biri hiç ummadığın bir anda yeniden karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, maddiyatınla ilgili bir konuda plan dışı bir gelişme yaşanabilir. Güneş-Uranüs karesi kazanç alanınla arkadaşlık alanını karşı karşıya getiriyor; bir tanıdığın önerisi ya da grup içindeki bir gelişme bütçeni etkileyebilir. İlk duyduğun bilgi eksik olabileceği için hemen heyecana kapılma.

Maddi konularda gelirini ilgilendiren bir haber gelebilir. Karar vermeden önce ayrıntılarını öğrenmen daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ortak arkadaş çevrenizden gelen bir gelişme ilişkinize yansıyabilir; dışarıdan gelen yorumları gereğinden fazla aranıza sokma. Bekar bir Aslan burcu isen, sosyal bir ortamda yeni bir tanışma yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş senin burcunda Uranüs ile kare kuruyor ve günün gerilimi doğrudan seni ilgilendiriyor. Kendi planınla dışarıdan gelen bir beklenti çatışabilir; özellikle iş hayatında biri senden son dakika bir şey isteyebilir. Düzeninin bozulması seni rahatsız edebilir ama bu kez direnmek işleri daha da zorlaştırabilir. Plan değiştirmek zorunda kalırsan bunu başarısızlık olarak görme.

Maddi konularda mesleğinle bağlantılı bir gelişme cebine de yansıyabilir. Elindeki rakamı yeniden gözden geçirmen faydalı olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dün konuşulan bir konunun devamı farklı bir yöne gidebilir. Bekar bir Başak burcu isen, planında olmayan bir karşılaşma günün akışını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, içinde tuttuğun bir düşünce ile uzaktan gelen bir bilgi birbirine ters düşebilir. Güneş-Uranüs karesi en gizli alanınla, eğitim ve bakış açısı alanını zorluyor; öğrendiğin bir şey, inandığın bir konuyu yeniden sorgulatabilir. Hemen taraf tutmak yerine biraz beklemen iyi olabilir, çünkü gelen bilgiler tam da doğru olmayabilir.

Maddi konularda uzaklarla ya da eğitimle ilgili bir masrafta değişiklik yaşanabilir. Ödeme yapmadan önce rakamın güncel olup olmadığını teyit et.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinden duyduğun bir şey seni şaşırtabilir; tepki vermeden önce sonuna kadar dinlemen daha iyi olur. Bekar bir Terazi burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bir arkadaşınla ya da dahil olduğun bir grupla ilgili mesele, paylaşılan bir konu yüzünden gerilebilir. Güneş-Uranüs karesi arkadaşlık alanınla ortak kaynaklar alanını zorluyor; birinin beklentisi ile senin sınırın uyuşmayabilir. Bu noktada neyi kabul edip etmediğini açık söylemek daha iyi olur, çünkü bu tür meseleler konuşulmadıkça büyüyebilir.

Maddi konularda paylaşılan bir hesapta hızlı bir hareket yaşanabilir. Kim ne kadar ödüyor, hangi rakam kime ait, bunları yeniden gözden geçirmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, dünkü duygu yoğunluğunun ardından ne istediğin daha açık hale gelebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, bir arkadaş ortamında biri sana alıştığından daha yakın davranabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, işinle karşındaki insanların beklentisi arasında sıkışabilirsin. Güneş-Uranüs karesi kariyer alanınla ilişkiler alanını karşı karşıya getiriyor; bir ortağın ya da yakın çalıştığın birinin son dakika kararı planını değiştirebilir. İlk anda tepki vermek yerine neyin değiştiğini anlamaya çalışman daha faydalı olur.

Maddi konularda bir anlaşmanın şartlarında değişiklik yaşanabilir. Yeni koşulları kabul etmeden önce baştan sona yeniden okumaya çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin aldığı bir karar seni hazırlıksız yakalayabilir. Bekar bir Yay burcu isen, biri sana alıştığından daha hızlı yaklaşabilir. Temkinli olmakta fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, öğrenmek istediğin bir konu ile günlük işlerin birbirine karışabilir. Güneş-Uranüs karesi ufuk alanınla iş rutinini karşı karşıya getiriyor; gelecekle ilgili plan yaparken elindeki görevler dikkatini sürekli bölebilir. İkisine birden yetişmeye çalışmak yerine o an hangisinin daha önemli olduğuna karar vermen işini kolaylaştırır.

Maddi konularda gündelik giderlerinde plan dışı bir değişiklik olabilir. Bütçende küçük bir hareket alanı bırakman daha rahat hissettirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, gündelik hayatınızdaki bir düzen bir anda değişebilir; buna uyum sağlamak ilişkinizin havasını da değiştirebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, rutininin içinde planlamadığın bir karşılaşma yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, belirsiz hissettiren bir konu ile kalbini ilgilendiren bir mesele aynı anda önüne gelebilir. Güneş-Uranüs karesi ortak kaynaklar alanınla aşk alanını zorluyor; bir konuda hem duygusal hem de finansal karar vermen gerekebilir. İkisini birbirine karıştırmadan neyin para, neyin ilişki meselesi olduğunu ayırmaya çalış.

Maddi konularda ortak bir hesapta yeni bir gelişme olabilir. Konuşulmayan rakamlar varsa artık açıkça masaya koymak daha iyi olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkinizde bir anda yakınlaşma da gerginlik de yaşanabilir; aynı yoğun enerji ikisini de tetikleyebilir. Bekar bir Kova burcu isen, hiç düşünmediğin biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, dünkü tutulmanın ardından karşındaki insanların beklentileri ile evdeki ihtiyaçların arasında kalabilirsin. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler alanınla ev alanını karşı karşıya getiriyor; birinin isteği ile senin ihtiyacın uyuşmayabilir. Ay hala burcunda ilerliyor ve duygularını daha kolay fark etmeni sağlıyor; ne hissettiğini önemse ama koşulları da gözden kaçırma.

Maddi konularda ortaklaşa alınan bir kararın şartları değişebilir. Biraz esnek davranmak ileride çıkabilecek gerilimi azaltabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, dün fark ettiğin bir şeyi partnerine anlatmak isteyebilirsin; açık ol ama karşındaki insanı kırmadan söylemeye çalış. Bekar bir Balık burcu isen, biri hakkında güçlü bir izlenim edinebilirsin; yine de bu hissi onun davranışlarıyla karşılaştır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
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