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Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 26 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 26 Ağustos Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 26 Ağustos Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, güne listendeki işleri sırayla tamamlayarak başlayabilirsin. Her şey yolunda gidiyor ve kendini oldukça verimli hissediyorsun; ancak akşam Güneş-Plüton açısı, hallettiğini düşündüğün bir konunun aslında başka birinin kararına bağlı olduğunu gösterebilir. İş hayatında bir onay, imza ya da cevap gecikebilir. Sabırsızlanmak yerine kendi sorumluluğunu tamamlayıp karşı taraftan gelecek sonucu beklemen daha doğru olacak.

Maddi konularda gündüz yolunda giden bütçe planın, ortak bir ödeme yüzünden değişebilir. Kimin ne kadar ödeyeceği belli değilse konuyu belirsiz bırakma.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, birlikte aldığınızı düşündüğün bir kararın partnerin açısından henüz kesinleşmediğini fark edebilirsin. Onun yerine karar vermek yerine ne istediğini sormak işleri kolaylaştıracak. Bekarsan, gün içinde üzerinde fazla durmadığın birinin sana karşı davranışını sonradan yeniden düşünebilirsin; küçük bir ayrıntı o kişiye bakışını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, güne keyfin yerinde başlayabilir ve işlerini fazla zorlanmadan ilerletebilirsin. Akşam saatlerinde ise Güneş ile Plüton arasındaki açı, ev ve kariyer arasında kurmaya çalıştığın dengeyi biraz zorlayabilir. Gün boyunca iş tarafında rahat ilerlerken bir sorumluluğun özel hayatına taşındığını fark edebilirsin. Her şeyi aynı anda üstlenmek yerine o an gerçekten öncelikli olan konuya yönelmen daha iyi olabilir.

Maddi konularda gün içinde keyfine yönelik bir harcama yapabilirsin. Ardından işle ilgili bir gider ya da geciken bir ödeme gündeme gelirse bütçeni yeniden ayarlaman gerekebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, iş ya da aile sorumluluklarının partnerinle geçireceğin zamanı etkilemesi mümkün. Programı tamamen iptal etmek yerine ikiniz için küçük de olsa bir alan yaratmaya çalış. Bekarsan, iş veya günlük koşturma içinde yaptığın bir sohbet beklediğinden daha kişisel bir hale gelebilir; karşındaki kişinin seni gerçekten tanımaya çalıştığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sabah zihnin evle ilgili bir meseleye takılabilir ve bu konu gün boyunca aklının bir köşesinde kalabilir. İş hayatında dikkatini toplamakta zorlanmanın nedeni de bu olabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı, uzaklarla bağlantılı bir konuda kontrolün sende olmadığını gösterebilir; beklediğin haber, izin ya da onay gecikebilir. Israr etmek yerine biraz zaman tanımak daha iyi sonuç verebilir.

Maddi konularda önce evle ilgili bir gider öne çıkabilir. Daha sonra eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı başka bir masraf hesabına eklenebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, taşınma, seyahat, eğitim ya da gelecekte nasıl bir düzen kuracağınız konusunda konuşmanız gerekebilir. Cevabı aynı anda bulmak zorunda değilsiniz; önce ikinizin de ne istediğini anlamaya çalışın. Bekarsan, uzakta yaşayan ya da bir süredir görüşmediğin biri yeniden iletişime geçebilir. Bu kez asıl mesele sohbetin güzel gitmesinden çok, mesafenin gerçekten aşılabilir olup olmadığı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, güne içinde tuttuğun bir cümleyle başlayabilirsin. Mars hala burcunda ilerlediği için konuşacak cesaretin var ancak doğru anı kolluyor olabilirsin. Akşam Güneş ile Plüton arasındaki açı, paylaşılan bir sorumluluk ya da uzun süredir konuşulmayan bir mesele konusunda seni daha fazla bekletmeyebilir. İş hayatında biriyle arandaki belirsizlik büyüyorsa bunu sabaha bırakmak yerine sakin biçimde ele almak daha iyi olabilir.

Maddi konularda küçük bir kazanç ya da olumlu bir görüşme gündeme gelebilir. Bunun yanında ortak hesap, borç veya alacak meselesi de yeniden konuşulabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, uzun zamandır söylemek istediğin bir şeyi sonunda dile getirebilirsin. Bütün eski meseleleri aynı anda açmak yerine seni şu anda en çok rahatsız eden noktaya odaklan. Bekarsan, birine karşı hissettiğin çekim güçlenebilir ama yalnızca heyecana kapılmak istemeyeceksin; karşındaki kişinin sana ne kadar güven verdiği daha önemli hale gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, güne kazanç ve harcamalarını düşünerek başlayabilir, neyin nereye gittiğini daha net görebilirsin. İş hayatında gün içinde somut ilerleme kaydetmen kolay olabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı ise bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle yöntem konusunda anlaşmazlık çıkarabilir. Karşındaki kişinin farklı bir yol seçmesini kişisel bir meydan okuma gibi görmek yerine ortak sonucu düşünmen daha faydalı olacak.

Maddi konularda kendi bütçeni düzene sokabilirsin. Daha sonra başka biriyle paylaştığın bir ödeme ya da masraf gündeme gelebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, partnerinle aynı konuda farklı düşünmeniz seni düşündüğünden fazla gerebilir. Meseleyi kimin kazanacağına çevirmeden ikinizin de kabul edebileceği bir çözüm bulmaya çalış. Bekarsan, sana açıkça yaklaşan biri karşısında bu kez gereksiz yere mesafe koymak istemeyebilirsin; karşındaki kişi netse sen de tavrını saklamamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, güne kendinden emin başlayabilirsin; Güneş burcunda ilerlerken enerjin de yerinde. Gün boyunca kararlarını daha rahat alabilir ve başkalarının onayını fazla önemsemeyebilirsin. Akşam Güneş ile Plüton arasındaki açı ise günlük düzeninde gözden kaçırdığın küçük bir ayrıntıyı önüne getirebilir. İş hayatında bitirdiğini düşündüğün bir konu aslında son bir kontrol gerektiriyor olabilir.

Maddi konularda gün içinde sağlam bir karar verebilirsin. Ancak beklenmedik küçük bir gider, yaptığın hesabı ufak da olsa değiştirebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, partnerinin küçük bir davranışını gereğinden fazla analiz edip büyük bir meseleye dönüştürmemeye dikkat et. Ne olduğunu öğrenmeden varsayım yapmak seni daha çok yorabilir. Bekarsan, gün içinde gördüğün ilgiyi sonradan tekrar tekrar düşünüp anlam aramaya başlayabilirsin; karşındaki kişinin davranışlarını olduğu haliyle gözlemlemek daha doğru olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, güne biraz daha içine dönük başlayabilir, kalabalıktan uzak kalmak isteyebilirsin. İş hayatında sessiz bir ortamda kendi işine odaklanmak verimini artırabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı ise yaratıcı bir konu ya da özel hayatındaki bir mesele üzerinden seni zorlayabilir. Kontrol edemediğin bir gelişme karşısında hemen kendinde hata aramaman önemli.

Maddi konularda gün boyunca kendi planını yapabilirsin. Keyfine yönelik bir harcama söz konusu olduğunda ise son anda fikrini değiştirebilirsin.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, uzun süredir önemsememeye çalıştığın bir beklentinin aslında seni rahatsız ettiğini fark edebilirsin. Partnerinin bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine neye ihtiyaç duyduğunu söylemek daha sağlıklı olacak. Bekarsan, kararsız kaldığın biri konusunda cevabı karşı tarafın davranışlarında değil, kendi isteğinde arayabilirsin; bu kişiyle gerçekten yakınlaşmak isteyip istemediğin daha belirgin hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, güne sosyal çevrenle iç içe başlayabilirsin; bir arkadaşın ya da dahil olduğun grup bugün önemli bir yer tutabilir. İş hayatında bir bağlantı üzerinden ilerleme kaydetmen mümkün. Akşam Güneş ile yöneticin Plüton arasındaki açı ise ev ve aileyle ilgili daha hassas bir meseleyi gündeme getirebilir. Konu sana kişisel olarak dokunsa bile hemen savunmaya geçmek yerine önce anlatılanı dinlemek işini kolaylaştıracaktır.

Maddi konularda ortak bir plan ya da bütçe konuşulabilir. Daha sonra evle ilgili bir masraf veya sorumluluk ortaya çıkabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, geçmişte çözüldüğünü düşündüğünüz aile veya ev düzeniyle ilgili bir mesele yeniden önünüze gelebilir. Eski tartışmayı tekrar etmek yerine bugün neyin değişmesi gerektiğine bakın. Bekarsan, sosyal çevrenden birinin sana karşı tavrındaki değişiklik dikkatini çekebilir; daha fazla sohbet etmesi ya da özellikle senin yanında kalmaya çalışması gözünden kaçmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iş hayatında dikkatler üzerinde olabilir. Sana önemli bir sorumluluk verilebilir ya da yürüttüğün bir işin sonucu senden beklenebilir. Akşam Güneş-Plüton açısı iletişimi daha hassas hale getiriyor. Sıradan olduğunu düşündüğün bir cümle karşındaki kişi tarafından beklediğinden daha ciddi algılanabilir; özellikle önemli konuşmalarda sözlerini biraz daha dikkatli seçmen iyi olur.

Maddi konularda mesleğinle ilgili olumlu bir gelişme yaşanabilir. Bunun ardından kısa bir yolculuk ya da ulaşım gideri hesabına eklenebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, şaka niyetine söylediğin bir söz partnerinin hassas olduğu bir yere dokunabilir. “Yanlış anladın” demek yerine neden rahatsız olduğunu dinlemek tartışmanın büyümesini önleyebilir. Bekarsan, devam eden bir mesajlaşmada karşındaki kişi daha kişisel bir konu açabilir; sohbetin yüzeysel flörtten çıkıp birbirinizi gerçekten tanımaya doğru ilerlediğini görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, güne zihnin başka planlarla meşgul başlayabilir; eğitim, seyahat ya da farklı bir rota üzerine düşünebilirsin. İş hayatında araştırma yapmak ve bilgi toplamak oldukça verimli olabilir. Akşam Güneş ile Plüton arasındaki açı ise kazancınla ilgili oldukça net bir tablo ortaya koyabilir. İstediğin bir şeyin maliyeti düşündüğünden yüksek çıkarsa planını gerçek rakamlara göre yeniden şekillendirmen gerekebilir.

Maddi konularda uzun vadeli hesaplar yapabilirsin. Günün ilerleyen kısmında bütçenin sınırı daha görünür hale gelebilir ve bazı kararları ertelemenin daha doğru olduğunu görebilirsin.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, birlikte kurduğunuz planların sadece duygusal değil maddi ve pratik tarafını da konuşabilirsiniz. Aynı geleceği isteseniz bile o geleceğe nasıl ulaşacağınız konusunda farklı fikirleriniz olabilir. Bekarsan, hayatına girmeye aday birini yalnızca sana gösterdiği ilgiyle değil, hayat düzenine ve beklentilerine ne kadar uyduğuyla değerlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün burcunda ilerlerken kendini daha toparlanmış ve kararlı hissedebilirsin. İş hayatında inisiyatif almak ve kendi yöntemlerinle ilerlemek isteyebilirsin. Akşam Güneş ile burcundaki Plüton arasındaki açı ise seni doğrudan etkiliyor. Birinin sana yaklaşımı ya da senin kendini ortaya koyma biçimin düşündüğünden daha derin bir sorgulamaya yol açabilir. Hemen kendini savunmak yerine neden bu kadar etkilendiğini anlamaya çalış.

Maddi konularda kendi planına odaklanabilirsin. Kimseye bahsetmediğin bir borç ya da ödeme ise yeniden aklına gelebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, partnerinin beklentileriyle kendi sınırların arasında nasıl bir denge kurduğunu sorgulayabilirsin. Her şeye uyum sağlamak da tamamen geri çekilmek de çözüm olmayabilir. Bekarsan, birine karşı hislerinin düşündüğünden daha güçlü olduğunu fark edebilirsin; fakat bunu hemen karşı tarafa anlatmaktan önce kendi içinde ne istediğini anlamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, güne biraz geri çekilerek başlayabilir ve kalabalıktan uzak durmak isteyebilirsin. İş hayatında tek başına çalışmak sana daha fazla verim sağlayabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı ise arkadaş çevresi ya da dahil olduğun bir grupla ilgili meseleyi gündeme taşıyabilir. Birinin senden beklediği şey seni baskı altında bırakıyorsa her talebi karşılamak zorunda olmadığını hatırlamalısın.

Maddi konularda kendi hesabını yapabilir, harcamalarını sessizce gözden geçirebilirsin. Ortak bir harcama ya da arkadaşlarla yapılan bir plan ise düşündüğünden fazla masraf çıkarabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, arkadaş çevresinden gelen bir plan ya da dışarıdan birinin beklentisi partnerinle aranda fikir ayrılığı yaratabilir. Başkalarını memnun etmeye çalışmak yerine ikinizin ne istediğine birlikte karar vermek daha doğru olacak. Bekarsan, kalabalık bir ortamda biri özellikle seninle vakit geçirmek isteyebilir; bunu yalnızca bakışlar üzerinden değil, sohbet etmek için gösterdiği çabadan anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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