ABD'den Rusya İçin 'Gitmeyin' Uyarısı: Veba Şüphesi Gündemdeyken Vatandaşlarına 'Derhal Ayrılın' Çağrısı
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ABD'nin Rusya için yürürlükteki 4. Seviye 'Seyahat Etmeyin' uyarısı, Sibirya'daki İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde bir laboratuvar çalışanının ölmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Uyarıda Rusya'ya seyahat edilmemesi ve oradakilerin derhal ülkeden ayrılması gerektiği belirtiliyor. Rus yetkililer ölümü 'etiyolojisi bilinmeyen zatürre' olarak açıkladı.
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ABD'nin 4. Seviye uyarısı, Rusya'daki vatandaşlarına "derhal ülkeden ayrılın" diyor.
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Gerilimi tırmandıran gelişme, 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Darya Shipilova'nın 2 Ekim'de hayatını kaybetmesiydi.
Yaklaşık 200 temaslı gözlem altına alındı, testlerden veba çıkmadı.
Buryatya lideri önce "veba" dedi, sonra "şüpheli veba" diyerek ifadesini yumuşattı.
Rubio: "Alarm nedeni olduğunu düşünmüyorum ama odaklanmayı gerektiriyor."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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