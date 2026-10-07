ABD'den Rusya İçin 'Gitmeyin' Uyarısı: Veba Şüphesi Gündemdeyken Vatandaşlarına 'Derhal Ayrılın' Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, durumu CDC ve ilgili diğer kurumlarla birlikte yakından izlediklerini açıkladı. Rubio, 'Yakından izliyoruz. Alarm nedeni olduğunu düşünmüyorum ama odaklanmayı gerektiriyor' dedi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de ayrıntıların birçoğunun henüz doğrulanmadığını belirterek Rus makamlarını doğru bilgiyi hızlı ve şeffaf biçimde paylaşmaya çağırdı.

Kremlin ise halktan spekülasyon yerine 'resmî açıklamalara' güvenmesini istedi. Avrupa Komisyonu sözcüsü de gelişmeleri 'çok yakından' takip ettiklerini söyledi. Temaslıların gözlem sürecinin sürmesi bekleniyor.