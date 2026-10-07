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ABD'den Rusya İçin 'Gitmeyin' Uyarısı: Veba Şüphesi Gündemdeyken Vatandaşlarına 'Derhal Ayrılın' Çağrısı

ABD'den Rusya İçin 'Gitmeyin' Uyarısı: Veba Şüphesi Gündemdeyken Vatandaşlarına 'Derhal Ayrılın' Çağrısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 08:30 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 08:44
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ABD'nin Rusya için yürürlükteki 4. Seviye 'Seyahat Etmeyin' uyarısı, Sibirya'daki İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde bir laboratuvar çalışanının ölmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Uyarıda Rusya'ya seyahat edilmemesi ve oradakilerin derhal ülkeden ayrılması gerektiği belirtiliyor. Rus yetkililer ölümü 'etiyolojisi bilinmeyen zatürre' olarak açıkladı.

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ABD'nin 4. Seviye uyarısı, Rusya'daki vatandaşlarına "derhal ülkeden ayrılın" diyor.

ABD'nin 4. Seviye uyarısı, Rusya'daki vatandaşlarına "derhal ülkeden ayrılın" diyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı seyahat uyarılarında en üst basamak olan 4. Seviye'ye, yani 'Seyahat Etmeyin' kategorisine yerleştirmiş durumda. Haberlerde alıntılanan metne göre uyarı, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeden ayrılmaları gerektiğini belirtiyor.

Gerilimi tırmandıran gelişme, 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Darya Shipilova'nın 2 Ekim'de hayatını kaybetmesiydi.

Gerilimi tırmandıran gelişme, 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Darya Shipilova'nın 2 Ekim'de hayatını kaybetmesiydi.

İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde çalışan Shipilova, 29 Eylül'de ağır zatürre nedeniyle hastaneye yatırıldı ve 2 Ekim'de öldü. Rus basınına yansıyan iddialara göre kadın, sağlık görevlilerine canlı bakteri içeren bir deney tüpünü kırdığını söylemişti. Medyada ölümün akciğer vebasından kaynaklanmış olabileceği yazıldı.

Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Gözetimi Federal Servisi (Rospotrebnadzor) ise bambaşka bir tablo çizdi. Kurumun açıklamasına göre hastanın örneklerinde patojen mikroorganizma bulunmadı, enstitünün özel komisyonu da bir acil durum ya da güvenlik ihlali yaşanmadığı sonucuna vardı. Resmî tanı 'etiyolojisi bilinmeyen zatürre' olarak kaldı.

Yaklaşık 200 temaslı gözlem altına alındı, testlerden veba çıkmadı.

Yaklaşık 200 temaslı gözlem altına alındı, testlerden veba çıkmadı.

Olayın ardından bir hastane bütünüyle karantinaya alındı, enstitüden 60'tan fazla çalışan izole edildi ve yaklaşık 200 kişi tıbbi gözetim altında tutuldu. Temaslılara her gün test yapılıyor.

The Moscow Times'ın aktardığı sonuçlara göre testlerde iki COVID-19 ve iki rinovirüs vakası tespit edildi, veba görülmedi. Irkutsk Bölgesi Valisi Igor Kobzev, karantinadaki aile bireylerinin önümüzdeki hafta taburcu edilebileceğini söyledi. Hastaneler ise yerel önlemlerle normal çalışma düzenine devam ediyor.

Buryatya lideri önce "veba" dedi, sonra "şüpheli veba" diyerek ifadesini yumuşattı.

Buryatya lideri önce "veba" dedi, sonra "şüpheli veba" diyerek ifadesini yumuşattı.

Buryatya Cumhuriyeti lideri Alexei Tsydenov, ilk açıklamasında çalışanın veba nedeniyle öldüğünü söylemiş, sonra ifadesini 'belki' anlamına gelecek şekilde değiştirmişti. Bu geri adım, kamuoyundaki kuşkuyu daha da artırdı.

Komşu ülkelerden de hamle geldi. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Moğolistan sınırlarda sağlık denetimlerini sıkılaştırdı. Aynı haberde, Rus basınında bazı haberlerin kısa sürede silindiği de belirtiliyor: Kommersant haberini yayımladıktan yaklaşık 25 dakika sonra kaldırdı, REN TV ise konuyla ilgili beş paylaşımı sildi.

Rubio: "Alarm nedeni olduğunu düşünmüyorum ama odaklanmayı gerektiriyor."

Rubio: "Alarm nedeni olduğunu düşünmüyorum ama odaklanmayı gerektiriyor."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, durumu CDC ve ilgili diğer kurumlarla birlikte yakından izlediklerini açıkladı. Rubio, 'Yakından izliyoruz. Alarm nedeni olduğunu düşünmüyorum ama odaklanmayı gerektiriyor' dedi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de ayrıntıların birçoğunun henüz doğrulanmadığını belirterek Rus makamlarını doğru bilgiyi hızlı ve şeffaf biçimde paylaşmaya çağırdı.

Kremlin ise halktan spekülasyon yerine 'resmî açıklamalara' güvenmesini istedi. Avrupa Komisyonu sözcüsü de gelişmeleri 'çok yakından' takip ettiklerini söyledi. Temaslıların gözlem sürecinin sürmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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