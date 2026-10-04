Rusya'daki Veba Laboratuvarında Kaza Şüphesi: Araştırmacı Bilinmeyen Zatürreden Öldü

Bağımsız bölgesel haber sitesi Liudi Baikala'nın resmi olmayan bilgilerine göre, teknisyenin götürüldüğü Şelehov'daki hastanede yaklaşık 200 kişi gözlem altına alındı ve şehirdeki en az bir doğum hastanesinde karantina uygulanıyor. Rospotrebnadzor'un eski başkanı Gennadi Onişçenko ise TASS'a yaptığı açıklamada Irkutsk bölgesindeki enfeksiyonun büyük olasılıkla veba olmadığını, doğrulansa bile hastalığın yayılmayacağını söyledi. Onişçenko, soğuk havaların başlamasının bulaşmayı önleyeceğini de ekledi. Akciğer vebası, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu üç veba türünden biri ve solunum yoluyla kişiden kişiye kolayca geçebiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre hastalarda ateş, baş ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ve zaman zaman kanlı ya da sulu balgamla birlikte hızla gelişen bir zatürre görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise vebanın ölüm oranının yüksek olduğunu, ancak antibiyotikle kolayca tedavi edilebildiğini belirtiyor.