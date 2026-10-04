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Rusya'daki Veba Laboratuvarında Kaza Şüphesi: Araştırmacı Bilinmeyen Zatürreden Öldü

Rusya'daki Veba Laboratuvarında Kaza Şüphesi: Araştırmacı Bilinmeyen Zatürreden Öldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 22:38
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Sibirya'da bir veba araştırma enstitüsünde yaşanan olası laboratuvar kazasının ardından Rus yetkililer harekete geçti. Ölen çalışanın hastalığının kaynağı konusunda resmi makamlar ile yerel yöneticilerin açıklamaları birbirinden farklı çıktı. Bölgedeki fabrikalar ve hastaneler de olaya karşı önlem almaya başladı.

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Olay Irkutsk yakınlarındaki enstitüde yaşandı.

Olay Irkutsk yakınlarındaki enstitüde yaşandı.

Rus devlet ajansı TASS'a göre olay, Irkutsk yakınlarındaki Şelehov'da bulunan Vebayla Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde yaşandı. Bulaşıcı hastalıklardan sorumlu devlet kurumu Rospotrebnadzor, serbest kalan etkenin tam olarak ne olduğunun belirsiz olduğunu açıkladı. Kurum, laboratuvar çalışanına etiyolojisi, yani nedeni bilinmeyen zatürre teşhisi konduğunu belirtirken Irkutsk bölgesinde, Irkutsk ve Şelehov şehirlerinde sıhhi ve epidemiyolojik durumun stabil olduğunu duyurdu.

Buryatya lideri ölümün veba olabileceğini söyledi.

Buryatya lideri ölümün veba olabileceğini söyledi.

Komşu Buryatya Cumhuriyeti'nin başkanı Aleksey Tsydenov, hayatını kaybeden 28 yaşındaki kadın çalışanın muhtemelen vebadan öldüğünü belirtti ve Buryatya'da veba salgını olmadığını da ekledi. Irkutsk Valisi Igor Kobzev ise cuma günü Telegram hesabından halkı sakin olmaya çağırdı. Kobzev, Rusya'nın baş devlet doktoruyla birlikte bölgesel salgın karşıtı komisyonun olağanüstü toplandığını ve toplantının bölge sakinini etkileyen özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi nedeniyle yapıldığını açıkladı.

Alüminyum fabrikası çalışanlarına maske taktırdı.

Alüminyum fabrikası çalışanlarına maske taktırdı.

Laboratuvara yakın bulunan Irkutsk Alüminyum Fabrikası, önlem olarak çalışanlarına maske takma talimatı verdi. Fabrika Müdürü Artem Fominih, çok sayıda söylenti ve çelişkili haber dolaştığını belirterek sakin olunması çağrısı yaptı. Fominih, tespit edilen tüm yakın temaslıların tıbbi gözetim altında olduğunu, bu kişilerde şu an hastalık belirtisi görülmediğini ve laboratuvar test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Rusya'da eski yetkili veba ihtimalini düşük görüyor.

Rusya'da eski yetkili veba ihtimalini düşük görüyor.

Bağımsız bölgesel haber sitesi Liudi Baikala'nın resmi olmayan bilgilerine göre, teknisyenin götürüldüğü Şelehov'daki hastanede yaklaşık 200 kişi gözlem altına alındı ve şehirdeki en az bir doğum hastanesinde karantina uygulanıyor. Rospotrebnadzor'un eski başkanı Gennadi Onişçenko ise TASS'a yaptığı açıklamada Irkutsk bölgesindeki enfeksiyonun büyük olasılıkla veba olmadığını, doğrulansa bile hastalığın yayılmayacağını söyledi. Onişçenko, soğuk havaların başlamasının bulaşmayı önleyeceğini de ekledi. Akciğer vebası, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu üç veba türünden biri ve solunum yoluyla kişiden kişiye kolayca geçebiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre hastalarda ateş, baş ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ve zaman zaman kanlı ya da sulu balgamla birlikte hızla gelişen bir zatürre görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise vebanın ölüm oranının yüksek olduğunu, ancak antibiyotikle kolayca tedavi edilebildiğini belirtiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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