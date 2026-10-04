Rusya'daki Veba Laboratuvarında Kaza Şüphesi: Araştırmacı Bilinmeyen Zatürreden Öldü
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Sibirya'da bir veba araştırma enstitüsünde yaşanan olası laboratuvar kazasının ardından Rus yetkililer harekete geçti. Ölen çalışanın hastalığının kaynağı konusunda resmi makamlar ile yerel yöneticilerin açıklamaları birbirinden farklı çıktı. Bölgedeki fabrikalar ve hastaneler de olaya karşı önlem almaya başladı.
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Olay Irkutsk yakınlarındaki enstitüde yaşandı.
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Buryatya lideri ölümün veba olabileceğini söyledi.
Alüminyum fabrikası çalışanlarına maske taktırdı.
Rusya'da eski yetkili veba ihtimalini düşük görüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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