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Batı Nil Virüsü Avrupa'da Yayılıyor: Yunanistan Ve Hollanda'da Bir Haftada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batı Nil Virüsü Avrupa'da Yayılıyor: Yunanistan Ve Hollanda'da Bir Haftada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 07:31
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Sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsü Avrupa'da can almaya devam ediyor. Son bir haftada Yunanistan'da 3, Hollanda'da 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki ülkede yılbaşından bu yana kaydedilen vaka sayısı 440'a ulaşırken, aşısı ve özel bir tedavisi bulunmayan virüs için uzmanlar iklim değişikliğini işaret ediyor.

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Yunanistan'da yılbaşından bu yana 396 vaka görüldü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Yunanistan'da yılbaşından bu yana 396 vaka görüldü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre 18-24 Eylül tarihleri arasında ülkede 26 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Aynı hafta içinde hayatını kaybeden 3 kişiyle birlikte yılbaşından bu yana virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Ölenlerin tamamı 61 ile 92 yaş arasında.

Tablonun hızı dikkat çekiyor. Ağustos başında 65 olan vaka sayısı, 19 Ağustos'ta 157'ye, 17 Eylül'de ise 370'e çıktı. Yalnızca 11-17 Eylül haftasında 46 yeni vaka kaydedilmişti. En çok etkilenen bölge Atina'nın da bulunduğu Attika.

EODY Başkanı Prof. Dr. Theodoros Vasilakopulos, artışı bu yılki iklim koşullarına bağladı. Vasilakopulos'a göre anormal derecede ılık geçen kış ve yoğun yağışların bıraktığı durgun sular sivrisinek popülasyonunu patlattı; göçmen kuşlar ise ikincil bir rol oynuyor. Uzman, doğal flora ve faunaya zarar vereceği için tüm sivrisinekleri yok edecek kadar yoğun ilaçlama yapılamayacağını da vurguladı.

Atina Ulusal Üniversitesi'nden Prof. Gikas Mayorkinis de virüsün kalıcılığını 'iklim koşullarındaki değişim, yükselen sıcaklıklar' ile açıkladı. Mayorkinis, göçmen kuşların yanı sıra kentlerde yaşayan karga ve saksağan gibi türlerin Atina gibi büyük şehirlerde bile bulaşmayı kolaylaştırdığını ifade etti.

Vasilakopulos'un verdiği bilgiye göre Yunanistan, Avrupa'da vaka sayısında yalnızca İtalya'nın gerisinde. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü, 1 Ocak-26 Ağustos arasında ülkede 432 vaka ve 17 ölüm kaydedildiğini, virüsün 66 şehirde dolaştığını açıklamıştı.

Hollanda'da ise vaka sayısı bir haftada 16 artarak 44'e yükseldi, can kaybı 5'e çıktı.

Hollanda'da ise vaka sayısı bir haftada 16 artarak 44'e yükseldi, can kaybı 5'e çıktı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), 17 Eylül'deki son güncellemeden bu yana 16 kişide daha virüs tespit edildiğini ve 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 44'e, can kaybı 5'e çıktı. Vakaların 23'ü Güney Hollanda'da, 10'u Utrecht'te, 4'ü Kuzey Hollanda'da, 4'ü Kuzey Brabant'ta, 2'si Gelderland'da ve 1'i Overijssel'de görüldü.

Virüsün ilk kez 2020'de tespit edildiği Hollanda'da bu yılki yükseliş oldukça sert. İlk ölüm 27 Ağustos'ta Utrecht'te kaydedilmiş, o tarihte ülkede yalnızca 3 vaka bulunuyordu. 10 Eylül'de vaka sayısı 18'e, ölü sayısı 3'e ulaşmıştı. Hayvanlarda da tablo benzer: şu ana kadar 136 atta ve 171 kuşta enfeksiyon saptandı, bunların 88'i at, 100'ü kuş olmak üzere büyük bölümü yalnızca geçen hafta kayda geçti.

RIVM verilerine göre enfekte olanların yaklaşık yüzde 80'inde hiçbir belirti görülmüyor, yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı ortaya çıkıyor. Ensefalit ya da menenjit gibi ağır nörolojik tablolar vakaların yaklaşık yüzde 1'inde gelişiyor. Bu ağır vakalarda ölüm riski yüzde 4 ile 14 arasında, 70 yaş üstü hastalarda ise yüzde 15-29'a kadar çıkıyor. Kuluçka süresi ısırıktan sonra 2-14 gün, bağışıklığı zayıf kişilerde 21 güne kadar uzayabiliyor.

Çoğunlukla 'Culex' cinsi sivrisineklerle bulaşan virüs, başlangıçta Afrika'da görülürken Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine yayıldı. Almanya'da 2019'dan bu yana her yıl salgın yaşanıyor, Fransa'da ise haziran ayından bu yana 13 ilde 30 vaka tespit edildi.

Türkiye'de de virüs 2010'dan bu yana dolaşımda ve 2024'te 6 vaka bildirilmişti. Uzmanlara göre Yunanistan'daki salgın Türkiye'de de salgın yaşanacağı anlamına gelmiyor. Ancak göçmen kuşlar, Culex sivrisinekleri ve uygun çevre koşulları risk olarak görülüyor. İnsanlar için onaylı bir aşı olmadığından sivrisinek kovucu kullanmak, uzun kollu giysiler giymek ve pencerelere sineklik takmak en etkili korunma yolu olarak öne çıkıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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