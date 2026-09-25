Batı Nil Virüsü Avrupa'da Yayılıyor: Yunanistan Ve Hollanda'da Bir Haftada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), 17 Eylül'deki son güncellemeden bu yana 16 kişide daha virüs tespit edildiğini ve 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 44'e, can kaybı 5'e çıktı. Vakaların 23'ü Güney Hollanda'da, 10'u Utrecht'te, 4'ü Kuzey Hollanda'da, 4'ü Kuzey Brabant'ta, 2'si Gelderland'da ve 1'i Overijssel'de görüldü.

Virüsün ilk kez 2020'de tespit edildiği Hollanda'da bu yılki yükseliş oldukça sert. İlk ölüm 27 Ağustos'ta Utrecht'te kaydedilmiş, o tarihte ülkede yalnızca 3 vaka bulunuyordu. 10 Eylül'de vaka sayısı 18'e, ölü sayısı 3'e ulaşmıştı. Hayvanlarda da tablo benzer: şu ana kadar 136 atta ve 171 kuşta enfeksiyon saptandı, bunların 88'i at, 100'ü kuş olmak üzere büyük bölümü yalnızca geçen hafta kayda geçti.

RIVM verilerine göre enfekte olanların yaklaşık yüzde 80'inde hiçbir belirti görülmüyor, yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı ortaya çıkıyor. Ensefalit ya da menenjit gibi ağır nörolojik tablolar vakaların yaklaşık yüzde 1'inde gelişiyor. Bu ağır vakalarda ölüm riski yüzde 4 ile 14 arasında, 70 yaş üstü hastalarda ise yüzde 15-29'a kadar çıkıyor. Kuluçka süresi ısırıktan sonra 2-14 gün, bağışıklığı zayıf kişilerde 21 güne kadar uzayabiliyor.

Çoğunlukla 'Culex' cinsi sivrisineklerle bulaşan virüs, başlangıçta Afrika'da görülürken Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine yayıldı. Almanya'da 2019'dan bu yana her yıl salgın yaşanıyor, Fransa'da ise haziran ayından bu yana 13 ilde 30 vaka tespit edildi.

Türkiye'de de virüs 2010'dan bu yana dolaşımda ve 2024'te 6 vaka bildirilmişti. Uzmanlara göre Yunanistan'daki salgın Türkiye'de de salgın yaşanacağı anlamına gelmiyor. Ancak göçmen kuşlar, Culex sivrisinekleri ve uygun çevre koşulları risk olarak görülüyor. İnsanlar için onaylı bir aşı olmadığından sivrisinek kovucu kullanmak, uzun kollu giysiler giymek ve pencerelere sineklik takmak en etkili korunma yolu olarak öne çıkıyor.