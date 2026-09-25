Batı Nil Virüsü Avrupa'da Yayılıyor: Yunanistan Ve Hollanda'da Bir Haftada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsü Avrupa'da can almaya devam ediyor. Son bir haftada Yunanistan'da 3, Hollanda'da 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki ülkede yılbaşından bu yana kaydedilen vaka sayısı 440'a ulaşırken, aşısı ve özel bir tedavisi bulunmayan virüs için uzmanlar iklim değişikliğini işaret ediyor.
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Yunanistan'da yılbaşından bu yana 396 vaka görüldü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.
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Hollanda'da ise vaka sayısı bir haftada 16 artarak 44'e yükseldi, can kaybı 5'e çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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