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Yaşam
Sivrisineklerden Korunmanın Pratik Yolu: 2 Malzemeyle Hazırlanıyor

Sivrisineklerden Korunmanın Pratik Yolu: 2 Malzemeyle Hazırlanıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 17:42
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Yaz aylarında balkon ve pencere keyfini gölgeleyen sivrisinekler, özellikle akşam saatlerinde evlerde sıkça sorun yaratıyor. Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için evde bulunan iki basit malzemeyle hazırlanan limon ve karanfil yöntemi, son günlerde pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hazırlaması birkaç dakika süren bu yöntem, özellikle balkon, mutfak penceresi ve kapı girişlerinde tercih ediliyor. Ancak etkili bir korunma için yalnızca bu tür uygulamalara güvenmek yerine, durgun su birikintilerini ortadan kaldırmak ve sineklik kullanmak da önem taşıyor.

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Yaz akşamlarında açık pencere, balkon keyfi ve serin hava çoğu zaman sivrisineklerle gölgelenebiliyor.

Yaz akşamlarında açık pencere, balkon keyfi ve serin hava çoğu zaman sivrisineklerle gölgelenebiliyor.

Evde kolayca uygulanabilen limon-karanfil yöntemi ise özellikle kısa süreli açık alan kullanımlarında pratik bir destek sunuyor.

Yöntem için yalnızca bir limon ve kuru karanfil yeterli oluyor. Limon ortadan ikiye kesiliyor, ardından kesik yüzeyine 10-15 adet karanfil batırılıyor. Hazırlanan limonlar pencere önü, balkon masası veya kapı yakını gibi alanlara yerleştiriliyor. Kokusu azalmaya başladığında limonu yenilemek ya da karanfilleri tazelemek gerekiyor.

Karanfilin kendine özgü keskin kokusunu veren bileşenlerin, bazı sivrisinek türleri üzerinde uzaklaştırıcı etki gösterebildiğine ilişkin laboratuvar çalışmaları bulunuyor.

Karanfilin kendine özgü keskin kokusunu veren bileşenlerin, bazı sivrisinek türleri üzerinde uzaklaştırıcı etki gösterebildiğine ilişkin laboratuvar çalışmaları bulunuyor.

Ancak evde hazırlanan limon-karanfil uygulamasının, her ortamda ve her sivrisinek türünde aynı sonucu vereceğine dair yeterli kanıt bulunmuyor. Bu nedenle yöntem, özellikle balkon ve pencere çevresinde hoş kokulu, tamamlayıcı bir çözüm olarak değerlendirilmeli.

Etkili korunma için durgun su kaynaklarını ortadan kaldırmak da büyük önem taşıyor. Saksı altlıkları, kovalar, açık su kapları ve yağmur suyu biriktiren eşyalar düzenli olarak kontrol edilmeli. Pencere ve kapılarda sineklik kullanmak, akşam saatlerinde uzun ve ince kıyafetler tercih etmek de korunmayı güçlendiriyor.

Sivrisinek ısırıklarının hastalık riski taşıdığı bölgelerde ise ev yapımı yöntemlerle yetinilmemeli.

Sivrisinek ısırıklarının hastalık riski taşıdığı bölgelerde ise ev yapımı yöntemlerle yetinilmemeli.

Sağlık otoriteleri, ürün etiketindeki kullanım talimatlarına uyularak onaylı böcek kovucuların kullanılmasını öneriyor. Özellikle çocuklarda ürünün yaş sınırına dikkat edilmesi gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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