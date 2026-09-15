Sivrisineklerden Korunmanın Pratik Yolu: 2 Malzemeyle Hazırlanıyor

Yaz aylarında balkon ve pencere keyfini gölgeleyen sivrisinekler, özellikle akşam saatlerinde evlerde sıkça sorun yaratıyor. Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için evde bulunan iki basit malzemeyle hazırlanan limon ve karanfil yöntemi, son günlerde pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hazırlaması birkaç dakika süren bu yöntem, özellikle balkon, mutfak penceresi ve kapı girişlerinde tercih ediliyor. Ancak etkili bir korunma için yalnızca bu tür uygulamalara güvenmek yerine, durgun su birikintilerini ortadan kaldırmak ve sineklik kullanmak da önem taşıyor.