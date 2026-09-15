Sivrisineklerden Korunmanın Pratik Yolu: 2 Malzemeyle Hazırlanıyor
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Yaz aylarında balkon ve pencere keyfini gölgeleyen sivrisinekler, özellikle akşam saatlerinde evlerde sıkça sorun yaratıyor. Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için evde bulunan iki basit malzemeyle hazırlanan limon ve karanfil yöntemi, son günlerde pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Hazırlaması birkaç dakika süren bu yöntem, özellikle balkon, mutfak penceresi ve kapı girişlerinde tercih ediliyor. Ancak etkili bir korunma için yalnızca bu tür uygulamalara güvenmek yerine, durgun su birikintilerini ortadan kaldırmak ve sineklik kullanmak da önem taşıyor.
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Yaz akşamlarında açık pencere, balkon keyfi ve serin hava çoğu zaman sivrisineklerle gölgelenebiliyor.
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Karanfilin kendine özgü keskin kokusunu veren bileşenlerin, bazı sivrisinek türleri üzerinde uzaklaştırıcı etki gösterebildiğine ilişkin laboratuvar çalışmaları bulunuyor.
Sivrisinek ısırıklarının hastalık riski taşıdığı bölgelerde ise ev yapımı yöntemlerle yetinilmemeli.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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