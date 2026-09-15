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Şemsiyelerin Ucunun Sivri Olmasının Çok Büyük Faydası Varmış

Şemsiyelerin Ucunun Sivri Olmasının Çok Büyük Faydası Varmış

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 15:33
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Yağmurlu günlerde el üstünde taşıdığımız, gündelik hayatın en sıradan objelerinden biri olan şemsiyeleri hiç detaylıca incelediniz mi? Klasik bir şemsiyeyi elimize aldığımızda ilk dikkat çeken unsurlardan biri, tepesindeki o sivri ve uzatılmış yapıdır. Pek çoğumuzun öylesine konulmuş estetik bir detay veya tesadüfi bir tasarım tercihi zannettiği bu uzantı, aslında arkasında 18. yüzyıla kadar uzanan tarihsel alışkanlıkları ve şaşırtıcı bir mühendislik aklını barındırıyor.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=2g31c...
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Gündelik hayatın en temel eşyalarından biri olan şemsiyelerin tepesindeki sivri veya uzatılmış yapı, pek çok kişi tarafından yalnızca estetik bir detay olarak değerlendiriliyor.

Gündelik hayatın en temel eşyalarından biri olan şemsiyelerin tepesindeki sivri veya uzatılmış yapı, pek çok kişi tarafından yalnızca estetik bir detay olarak değerlendiriliyor.

Teknik literatürde 'ferrule' (uç başlığı) olarak adlandırılan bu bölüm, aslında yüzyıllara dayanan bir mühendislik ve tasarım geçmişine sahip.

Peki şemsiyelerin ucu neden sivri?

Peki şemsiyelerin ucu neden sivri?

18. ve 19. yüzyıl Avrupa’sında şemsiyeler, yağmurdan korunma amacının yanı sıra erkekler için şık birer yürüyüş bastonu işlevi görüyordu. Kapalı konumdayken yere basılarak taşınan şemsiyelerde, ucun sivri ve metal yapıda olması hem zemine tutunmayı kolaylaştırıyordu hem de şemsiye kumaşının çamur ve zeminle temas ederek yıpranmasını önlüyordu.

  • Mekanik İskelet ve Kumaş Gerginliği

Bir şemsiyenin su geçirmezlik performansını koruyabilmesi için kanopi adı verilen kumaş bölümünün gövde üzerinde yüksek gerginlikle durması gerekiyor. Sivri uç başlığı, kumaşın tepe noktasında kilitlenmesini sağlayarak rüzgar veya yağmur yükü altında malzemenin aşağı kaymasını engelliyor.

  • Gövde Dayanıklılığı ve Koruma

Geleneksel şemsiyelerde ana mil çoğunlukla ahşap malzemeden üretiliyordu. Islanan ahşabın genleşip çatlama riskine karşı metal ya da sert malzemeden yapılan uç başlığı, suyun mil içine sızmasını engelleme görevini üstleniyordu. Yapı, günümüz modern şemsiyelerinde de mekanizmanın darbelere karşı korunmasını sağlıyor.

  • Hidrodinamik Su Tahliyesi

Şemsiyenin tepesinde biriken yağmur suyu, sivri ucun dairesel ve eğimli yapısı sayesinde tepe noktasında durgunlaşmadan kumaşın kenarlarına doğru süzülüyor. Bu durum, tepe noktasında aşırı ağırlık oluşmasını ve su sızmasını doğrudan engelliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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