Şemsiyelerin Ucunun Sivri Olmasının Çok Büyük Faydası Varmış
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=2g31c...
Yağmurlu günlerde el üstünde taşıdığımız, gündelik hayatın en sıradan objelerinden biri olan şemsiyeleri hiç detaylıca incelediniz mi? Klasik bir şemsiyeyi elimize aldığımızda ilk dikkat çeken unsurlardan biri, tepesindeki o sivri ve uzatılmış yapıdır. Pek çoğumuzun öylesine konulmuş estetik bir detay veya tesadüfi bir tasarım tercihi zannettiği bu uzantı, aslında arkasında 18. yüzyıla kadar uzanan tarihsel alışkanlıkları ve şaşırtıcı bir mühendislik aklını barındırıyor.
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Gündelik hayatın en temel eşyalarından biri olan şemsiyelerin tepesindeki sivri veya uzatılmış yapı, pek çok kişi tarafından yalnızca estetik bir detay olarak değerlendiriliyor.
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Peki şemsiyelerin ucu neden sivri?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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