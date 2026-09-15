Vücuduna 1,8 Metrelik Çubuk Saplandı: 3 Yıl Sonra 90 KM Koştu

Ocak 2015'te, Güney Afrika'nın Carletonville kentindeki bir altın madeninde çalışan inşaat mühendisi Daniel de Wet, yerin yaklaşık 3,5 kilometre altında bir barajı temizleme çalışması yapıyordu.

Çamuru karıştırmak için kullandığı yaklaşık 1,8 metre uzunluğundaki metal çubukla çalışırken bir anda dengesini kaybetti. O sırada elindeki çubuk vücuduna saplandı ve kasık bölgesinden girerek göğüs kafesinden geçip sırtından çıktı.

Doktorların 'Mucize' Dediği An!

South African Medical Journal'da yayımlanan tıbbi vaka raporuna göre çubuk, pelvis, karın ve göğüs boşluklarından geçerken bir böbreğini tamamen tahrip etti; ince bağırsaklarını ve çok sayıda kan damarını hasara uğrattı. Uzmanların hesaplamasına göre çubuğun geçtiği hat, kalbine yaklaşık 5 santimetre kadar yakından geçiyordu. Buna rağmen kalbi ve hayati damarları ciddi bir yaralanmadan kurtuldu.

Milpark Hastanesi'ne yetiştirilen De Wet'i travma cerrahı Prof. Kenneth Boffard ve ekibi karşıladı. Önce 60 dakikalık acil bir müdahaleyle kanaması durduruldu, 36 saat sonra ise kapsamlı bir onarım ameliyatı gerçekleştirildi.