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Vücuduna 1,8 Metrelik Çubuk Saplandı: 3 Yıl Sonra 90 KM Koştu

Vücuduna 1,8 Metrelik Çubuk Saplandı: 3 Yıl Sonra 90 KM Koştu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 15:28
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Yerin 3,5 kilometre altında çalışırken bir anda dengesini kaybetti ve elindeki 1,8 metrelik metal çubuk vücuduna saplandı. Çubuk kasık bölgesinden girip sırtından çıktı, iç organlarını ve damarlarını parçaladı; kalbini ise yalnızca 5 santimetreyle ıskaladı. Daniel de Wet, geçirdiği ağır kazadan sonra hayata yeniden tutundu! İşte Tıbbi bir mucizeye dönüşen Wet'in hikayesi.

İşte, detaylar.

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Yerin 3,5 Kilometre Altında Hayatı Değişti!

Yerin 3,5 Kilometre Altında Hayatı Değişti!

Ocak 2015'te, Güney Afrika'nın Carletonville kentindeki bir altın madeninde çalışan inşaat mühendisi Daniel de Wet, yerin yaklaşık 3,5 kilometre altında bir barajı temizleme çalışması yapıyordu.

Çamuru karıştırmak için kullandığı yaklaşık 1,8 metre uzunluğundaki metal çubukla çalışırken bir anda dengesini kaybetti. O sırada elindeki çubuk vücuduna saplandı ve kasık bölgesinden girerek göğüs kafesinden geçip sırtından çıktı.

Doktorların 'Mucize' Dediği An! 

South African Medical Journal'da yayımlanan tıbbi vaka raporuna göre çubuk, pelvis, karın ve göğüs boşluklarından geçerken bir böbreğini tamamen tahrip etti; ince bağırsaklarını ve çok sayıda kan damarını hasara uğrattı. Uzmanların hesaplamasına göre çubuğun geçtiği hat, kalbine yaklaşık 5 santimetre kadar yakından geçiyordu. Buna rağmen kalbi ve hayati damarları ciddi bir yaralanmadan kurtuldu.

Milpark Hastanesi'ne yetiştirilen De Wet'i travma cerrahı Prof. Kenneth Boffard ve ekibi karşıladı. Önce 60 dakikalık acil bir müdahaleyle kanaması durduruldu, 36 saat sonra ise kapsamlı bir onarım ameliyatı gerçekleştirildi.

19 Gün Sonra Hastaneden Yürüyerek Çıktı

19 Gün Sonra Hastaneden Yürüyerek Çıktı

De Wet'in iyileşme hızı doktorları bile şaşırttı! Sadece 19 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Ama hikayenin en çarpıcı kısmı burada başlıyor! Kaza öncesinde Güney Afrika'nın efsanevi ultra maratonu Comrades Marathon'unu (yaklaşık 90 kilometre) 6 kez tamamlamış olan De Wet, iyileşmesinin ardından yeniden antrenmanlara başladı:

'Her gün gücümü geri kazanıyorum ve bu sene Comrades için uygun hale geldim.'

Üç Yıl Sonra Yeniden Start Çizgisindeydi

Nitekim 2018 yılında, kazadan yaklaşık üç yıl sonra, yeniden Comrades Maratonu'nun start çizgisinde yer aldı. Karşısında bu kez yalnızca bir yarış değil, yaklaşık 90 kilometrelik zorlu bir ultramaraton vardı. De Wet yarışı 11 saat 30 dakikada tamamlayarak bitiş çizgisini geçti.

De Wet için bu yarışın anlamı diğerlerinden çok daha farklıydı. Yarışın ardından kazandığı madalyayı, yıllar önce hayatını kurtaran Prof. Kenneth Boffard'a verdi. Ayrıca kendisini madenin derinliklerinden çıkaran kurtarma ekiplerine ve paramediklere teşekkür etti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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