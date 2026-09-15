Vücuduna 1,8 Metrelik Çubuk Saplandı: 3 Yıl Sonra 90 KM Koştu
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Yerin 3,5 kilometre altında çalışırken bir anda dengesini kaybetti ve elindeki 1,8 metrelik metal çubuk vücuduna saplandı. Çubuk kasık bölgesinden girip sırtından çıktı, iç organlarını ve damarlarını parçaladı; kalbini ise yalnızca 5 santimetreyle ıskaladı. Daniel de Wet, geçirdiği ağır kazadan sonra hayata yeniden tutundu! İşte Tıbbi bir mucizeye dönüşen Wet'in hikayesi.
İşte, detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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