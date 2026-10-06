Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Sabah Termosa Konan Yemeğin Öğlen Yenip Yenmeyeceğini Anlattı

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Çocuğun beslenme çantasına ya da ofise götürmek için sabah termosa konan sıcak yemek, öğlen sofraya geldiğinde gerçekten güvenli mi? Pek çok ebeveynin aklındaki bu soruya bir gıda mühendisinden net bir yanıt geldi.
'tugba_bayburtluoglu' isimli içerik üreticisi, gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, termosla sıcak yemek taşıyanların dikkat etmesi gereken 4 kuralı mutfağında tek tek gösterdiği bir video paylaştı.
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Termos yemeği ısıtmıyor, yalnızca sıcaklığını korumaya çalışıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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