Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Sabah Termosa Konan Yemeğin Öğlen Yenip Yenmeyeceğini Anlattı

Bayburtluoğlu videoda, kendisine en sık sorulan 'Sabah 7'de termosa koyduğum tavuk-pilavı çocuk öğlen yiyebilir mi?' sorusunu mutfağında, farklı boyutlardaki termosları göstererek yanıtlıyor. İlk kural doğru termosu seçmek. Gıdayla temasa uygun, kaliteli bir termos tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Bayburtluoğlu, kendisinin 304 ya da 316 kalite paslanmaz çelik kullandığını belirtiyor. Ürünün sıcak ve soğuk tutma süresine dair üretici bilgisinin de mutlaka kontrol edilmesini öneriyor.

İkinci kural termosu önceden ısıtmak. Soğuk bir termosa konan sıcak yemek, enerjisinin bir kısmını termosun iç yüzeyini ısıtmaya harcıyor. Bu yüzden termosun içi kaynar ya da çok sıcak suyla doldurulup birkaç dakika bekletiliyor, su boşaltıldıktan sonra yemek hemen konuyor. Bayburtluoğlu bu adımı demlikten termosa sıcak su dökerek gösteriyor.

Üçüncü kural yemeğin de çok sıcak olması. Ilık yemeği 'termos nasılsa sıcak tutar' diyerek koymanın hata olduğunu vurgulayan Bayburtluoğlu, termosun yemeği ısıtmadığını, yalnızca mevcut sıcaklığını korumaya çalıştığını hatırlatıyor. Tavuk, et ve pilav gibi yiyeceklerde bu durum daha da önem taşıyor. Gıda güvenliği açısından sıcak yemeklerin mümkün olduğunca 60 derece ve üzerinde tutulması gerekiyor; termosun bu sıcaklığı gerçekte ne kadar süre koruyabildiğini bilmek de bu yüzden önemli.

Dördüncü kural süreyi abartmamak. Termosun üzerinde '6 saat sıcak tutar' yazması, içindeki yemeğin 6 saat boyunca güvenli sıcaklıkta kalacağı anlamına gelmiyor. Yemeğin ilk sıcaklığı, termosun ne kadar dolu olduğu, kapağın arada açılıp açılmaması ve termosun kendi performansı sonucu değiştiriyor.

Bayburtluoğlu kendi yöntemini de paylaşıyor: Termosu önceden ısıtıyor, yemeği iyice sıcak koyuyor, ağzını hemen kapatıyor ve yemeğin mümkün olan en kısa sürede yenmesine dikkat ediyor. Özellikle çocukların beslenmesinde 'nasılsa termos' deyip işi şansa bırakmamak gerektiğinin altını çiziyor.