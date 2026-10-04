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Güney Kore'de Bir Çalışan İş Yeri Yemekhanesinde Sunulan 15 Çeşit Öğle Yemeğini Gösterdi

Güney Kore'de Bir Çalışan İş Yeri Yemekhanesinde Sunulan 15 Çeşit Öğle Yemeğini Gösterdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Onedio Üyesi
04.10.2026 - 11:44

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Ülkemizde iş yerinde öğle arası denince akla çoğunlukla yemekhaneden alınan tek tabaklık bir öğün ya da dışarıdan söylenen bir yemek geliyor. Güney Kore'de ise şirket yemekhaneleri, pilav ve çorbanın yanında birkaç yan yemeği aynı hatta sıralayan menüleriyle biliniyor.

'localkitchenloki' isimli sosyal medya kullanıcısı da Güney Kore'deki iş yerinde öğle yemeği için tepsisini doldurduğu anları paylaştı. Mor pirinçten peynirli tavuk galbiye, soğuk krem makarnadan kimchi güvecine kadar 15 farklı yemeğin tek tek servis edilişi görülürken, yemeklerin bu kadar çeşitli olması pek çok kişiye kendi iş yeri ya da okulunda yemekleri sorgulattı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Onedio Üyesi
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