Trabzon'da Kumandayla 360 Derece Dönen Evler: Sabah Başka, Akşam Başka Manzara!
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Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir tatil köyünde misafirler, manzaralarını kumandayla seçiyor.
Gafulluk Tatil Köyü'ndeki 3 ahşap ev, zemine yerleştirilen döner bir mekanizma sayesinde kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor. Böylece aynı evden bir sabah vadiyi, ertesi gün dağları izlemek mümkün.
10 dönümlük alanda 23 yapı
Evler nasıl dönüyor?
Amaç: Karadeniz'in az bulunan güneşini yakalamak
"Bu sabah vadiye, yarın dağa"
Trabzon'daki dönen evleri, Instagram'da gezi içerikleri üreten "Gezen1çift" isimli hesap da paylaştı:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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