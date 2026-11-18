Güven, fikrin arkasında Karadeniz doğasını misafirlere her açıdan yaşatma isteği olduğunu söylüyor. Bölgede güneşli gün sayısının az olduğunu hatırlatan Güven'e göre bir saatlik güneşi bile yakalayabilmek kâr sayılıyor.

Kötü havada da ev aynı işi görüyor: Güven, kar ya da yağmur yağdığında misafirlere 'Cephenizi değiştirin, balkon keyfinizi tamamlayın' dediklerini anlatıyor.