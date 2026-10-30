Bir Trabzon Hurması Ağacı Yüzünden 200 Yıldır Kavgalılar

Yanta ilçesindeki Du ve Zhang aileleri son 20 yılda sınır yüzünden defalarca karşı karşıya geldi. Son kriz Du ailesinin mutfağını yenileyip duvarını yükseltmek istemesiyle başladı. Zhang ailesi ışık ve su tahliyesi sorunu çıkacağını söyleyerek itiraz etti, tartışmalar zaman zaman kavgaya dönüştü. Polis ve köy yönetimi onlarca kez arabuluculuk yaptı ama sonuç alamadı.

Görüşmelerden birinde Zhang ailesi, İmparator Qianlong'un saltanatının 46. yılına, yani 1781'e ait sararmış ve yırtık bir belge çıkardı. El yazısı hala okunabilen belge, iki aile arasındaki sınırı avludaki Trabzon hurması ağacı olarak belirliyordu. Zhang ailesi, sonraki kuşakların da bu anlaşmaya uyması gerektiğini savundu.

Yetkililer anlaşmazlığın ne kadar eskiye dayandığını ancak o zaman anladı. Kuşaklar boyunca süren kavga, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından kısa süre sonra da alevlenmişti.