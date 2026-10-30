Bir Trabzon Hurması Ağacı Yüzünden 200 Yıldır Kavgalılar
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Çin'in Şaanşi eyaletindeki Şian kentinde iki komşu aile arasındaki sınır anlaşmazlığının 200 yılı aşkın bir geçmişi olduğu ortaya çıktı. Arabuluculuk görüşmelerinden birinde ailelerden biri 1781 tarihli bir tapu çıkardı, tapuda sınır avludaki bir Trabzon hurması ağacı olarak gösteriliyordu. Mahkeme iki tarafı sonunda Çing döneminden kalma bir öğütten de yararlanarak uzlaştırdı.
Kavga mutfak duvarıyla başladı, masaya 1781 tarihli tapu geldi
Mahkeme çözümü Çing döneminden kalma bir öğütte buldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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