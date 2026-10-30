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Yaşam
Bir Trabzon Hurması Ağacı Yüzünden 200 Yıldır Kavgalılar

Bir Trabzon Hurması Ağacı Yüzünden 200 Yıldır Kavgalılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 22:20
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Çin'in Şaanşi eyaletindeki Şian kentinde iki komşu aile arasındaki sınır anlaşmazlığının 200 yılı aşkın bir geçmişi olduğu ortaya çıktı. Arabuluculuk görüşmelerinden birinde ailelerden biri 1781 tarihli bir tapu çıkardı, tapuda sınır avludaki bir Trabzon hurması ağacı olarak gösteriliyordu. Mahkeme iki tarafı sonunda Çing döneminden kalma bir öğütten de yararlanarak uzlaştırdı.

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Kavga mutfak duvarıyla başladı, masaya 1781 tarihli tapu geldi

Kavga mutfak duvarıyla başladı, masaya 1781 tarihli tapu geldi

Yanta ilçesindeki Du ve Zhang aileleri son 20 yılda sınır yüzünden defalarca karşı karşıya geldi. Son kriz Du ailesinin mutfağını yenileyip duvarını yükseltmek istemesiyle başladı. Zhang ailesi ışık ve su tahliyesi sorunu çıkacağını söyleyerek itiraz etti, tartışmalar zaman zaman kavgaya dönüştü. Polis ve köy yönetimi onlarca kez arabuluculuk yaptı ama sonuç alamadı.

Görüşmelerden birinde Zhang ailesi, İmparator Qianlong'un saltanatının 46. yılına, yani 1781'e ait sararmış ve yırtık bir belge çıkardı. El yazısı hala okunabilen belge, iki aile arasındaki sınırı avludaki Trabzon hurması ağacı olarak belirliyordu. Zhang ailesi, sonraki kuşakların da bu anlaşmaya uyması gerektiğini savundu.

Yetkililer anlaşmazlığın ne kadar eskiye dayandığını ancak o zaman anladı. Kuşaklar boyunca süren kavga, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından kısa süre sonra da alevlenmişti.

Mahkeme çözümü Çing döneminden kalma bir öğütte buldu

Mahkeme çözümü Çing döneminden kalma bir öğütte buldu

Dava Yanta'daki mahkemeye taşındı. Mahkeme sınırı yalnızca eski tapuya bakarak belirlemedi, Çing döneminin devlet adamı Zhang Ying'in ünlü mektubundan da yararlandı. Zhang Ying, komşusuyla arsa kavgasına tutuşan ailesine yazdığı mektupta bir duvar için uğraşmak yerine biraz geri çekilmelerini öğütlemişti.

Anlatılan hikayede aile duvarını geri çekiyor, komşu da aynısını yapınca iki evin arasında dar bir sokak ortaya çıkıyor. Anhui eyaletinin Tongcheng kentindeki Liuchi Sokağı bugün turistlerin uğrak noktalarından biri.

Yetkililer iki evde defalarca ölçüm yaparak iki ailenin de kabul edeceği bir tadilat planı hazırladı. Du ailesi mutfağını yeniledi, Zhang ailesi de sonucu kabul etti. Haber sosyal medyada çok konuşuldu. Bir kullanıcı 'Aşk 200 yıl sürmez ama davalar sürüyor' yorumunu yaptı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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