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Komşularına Geceleri Megafonla Küfretti: 2 Yıl Süren Gürültü Mahkemede Bitti

Komşularına Geceleri Megafonla Küfretti: 2 Yıl Süren Gürültü Mahkemede Bitti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 23:31
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Tayvan'ın Kaohsiung kentinde Chen soyadlı bir kadın, komşularına gece yarısı megafonla küfrettiği için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaohsiung Bölge Mahkemesi kararı Şubat 2026'da açıkladı.

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Haftada 2-3 gece balkondan sokağa bağırdı

Haftada 2-3 gece balkondan sokağa bağırdı

Komşularıyla uzun süredir anlaşmazlık yaşayan kadın, Mayıs 2023'ten itibaren evinin üçüncü katındaki balkona ses yükseltici bir düzenek kurdu. Haftada 2 ya da 3 kez, çoğunlukla herkesin uyuduğu gece yarısı ya da sabaha karşı, sokağa doğru en yüksek sesle küfürler savurdu. Her seferi onlarca dakika sürdü.

Ses yalnızca bitişikteki 6 haneyi değil, sokağın karşısındaki 4 haneyi de etkiledi. Bir komşu, kadının kendisini ona ilaç vermekle asılsız biçimde suçladığını anlattı. Yaklaşık 2 yıl dayanan 10 hane sonunda birlikte polise başvurdu.

Mahkeme savunmasını kabul etmedi

Mahkeme savunmasını kabul etmedi

Kadın yargılamada megafonla komşularına küfrettiğini kabul etti ama bunu yalnızca ara sıra yaptığını, çevredeki evlerden gelen gürültü yüzünden uyuyamadığını savundu. Hakim, gece saatlerinde ses yükseltici cihazla defalarca hakaret yayınlamanın toplumun makul ölçüde katlanabileceği sınırı aştığına karar verdi.

Mahkeme, kadının komşularının huzur ve uyku hakkına müdahale ettiğini belirterek eylemi zorlama suçu saydı. Kadına verilen 3 aylık hapis cezası 90 bin Tayvan doları para cezasına çevrilebiliyor. Karara itiraz yolu açık.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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