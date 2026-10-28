Komşularına Geceleri Megafonla Küfretti: 2 Yıl Süren Gürültü Mahkemede Bitti

Komşularıyla uzun süredir anlaşmazlık yaşayan kadın, Mayıs 2023'ten itibaren evinin üçüncü katındaki balkona ses yükseltici bir düzenek kurdu. Haftada 2 ya da 3 kez, çoğunlukla herkesin uyuduğu gece yarısı ya da sabaha karşı, sokağa doğru en yüksek sesle küfürler savurdu. Her seferi onlarca dakika sürdü.

Ses yalnızca bitişikteki 6 haneyi değil, sokağın karşısındaki 4 haneyi de etkiledi. Bir komşu, kadının kendisini ona ilaç vermekle asılsız biçimde suçladığını anlattı. Yaklaşık 2 yıl dayanan 10 hane sonunda birlikte polise başvurdu.