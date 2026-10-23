Çocuk Odada Canavar Var Dedi: Duvardan 70 Bin Arı Çıktı
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Ashley Massis Class'ın üç yaşındaki kızı Saylor, 2023'te geceleri dolabında canavar olduğunu ve duvardan bir uğultu geldiğini söylemeye başladı. Aileyi şaşkına çeviren gerçek aylar sonra ortaya çıktı, yatak odasının duvarında yaklaşık 70 bin arı yaşıyordu.
Küçük kızın korkusunu önce sevdiği bir çizgi filme bağladılar.
Kovanı ancak üçüncü arıcı termal kamerayla buldu.
Arıların tamamı üç seferde çıkarıldı, onarım 20 bin dolar tuttu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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