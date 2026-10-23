Çocuk Odada Canavar Var Dedi: Duvardan 70 Bin Arı Çıktı

Eve gelen ilk iki arıcı bir sorun olmadığını söyledi. Üçüncü arıcı, arıların çatı arasının zeminine girdiğini fark etti ve altında ne olduğunu sordu. Zeminin hemen altında Saylor'ın yatak odası vardı.

Arıcı termal kamerayı yatak odasının duvarına tuttuğunda ekran ışıl ışıl yandı. Duvarın içinde 1,8 metreden uzun dev bir kovan vardı. Arılar pencerede açılan küçük bir delikten çatı arasına giriyor, oradan zemin tahtalarının arasından duvar boşluğuna sızıyordu.

Arıcı, arıların en hareketli olduğu saatlerin gece yarısı ile sabah dört arası olduğunu söyledi. Saylor'ın duyduğu uğultu da buydu.