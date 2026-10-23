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Çocuk Odada Canavar Var Dedi: Duvardan 70 Bin Arı Çıktı

Çocuk Odada Canavar Var Dedi: Duvardan 70 Bin Arı Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 17:55
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Ashley Massis Class'ın üç yaşındaki kızı Saylor, 2023'te geceleri dolabında canavar olduğunu ve duvardan bir uğultu geldiğini söylemeye başladı. Aileyi şaşkına çeviren gerçek aylar sonra ortaya çıktı, yatak odasının duvarında yaklaşık 70 bin arı yaşıyordu.

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Küçük kızın korkusunu önce sevdiği bir çizgi filme bağladılar.

Küçük kızın korkusunu önce sevdiği bir çizgi filme bağladılar.

Saylor, Eylül 2023'te uyumakta zorlanmaya başladı. Dolabında canavarlar olduğunu ve duvardan bir uğultu duyduğunu söylüyordu. Ailesi bunu, çocukların yatak odasına geceleri gelen canavarları anlatan ve Saylor'ın çok sevdiği bir animasyon filmine bağladı. Kızını sakinleştirmek için bir şişe suya canavar spreyi adını verdiler.

Şubat 2024'e gelindiğinde Saylor yeniden anne babasının odasında uyumaya başlamıştı. Aynı ay Class, evin çatı arasındaki çamaşırhane havalandırmasının çevresinde dev bir arı kümesi gördü. Üçüncü çocuğuna hamile olan Class, yorgunluktan hayal gördüğünü sandı.

Kovanı ancak üçüncü arıcı termal kamerayla buldu.

Kovanı ancak üçüncü arıcı termal kamerayla buldu.

Eve gelen ilk iki arıcı bir sorun olmadığını söyledi. Üçüncü arıcı, arıların çatı arasının zeminine girdiğini fark etti ve altında ne olduğunu sordu. Zeminin hemen altında Saylor'ın yatak odası vardı.

Arıcı termal kamerayı yatak odasının duvarına tuttuğunda ekran ışıl ışıl yandı. Duvarın içinde 1,8 metreden uzun dev bir kovan vardı. Arılar pencerede açılan küçük bir delikten çatı arasına giriyor, oradan zemin tahtalarının arasından duvar boşluğuna sızıyordu.

Arıcı, arıların en hareketli olduğu saatlerin gece yarısı ile sabah dört arası olduğunu söyledi. Saylor'ın duyduğu uğultu da buydu.

Arıların tamamı üç seferde çıkarıldı, onarım 20 bin dolar tuttu.

Arıların tamamı üç seferde çıkarıldı, onarım 20 bin dolar tuttu.

Arıcı duvarı açınca arılar odaya taştı. İlk gün özel bir vakum düzeneğiyle 40 bin arı ve 45 kilodan fazla petek çıkarıldı. İki hafta sonra 20 bin, iki hafta sonra da 10 bin arı daha toplandı. Arılara alerjisi olan Class bu süreçte aşağı katta çocuklarla bekledi.

Yakalanan arıların kutusunu gösteren ailesine Saylor, duyduğu canavarların bunlar olduğunu söyledi. Arıcıyı da canavar avcısı ilan etti. Odadaki kitaplar, battaniyeler ve oyuncaklar bal içinde kalmıştı.

Delik Temmuz 2024'te tamamen kapatıldı. Sigorta şirketi hasarın önlenebilir olduğunu söyleyip ödemeyi reddedince aile onarım için 20 bin dolar kredi çekti. Arılar ise arıcının kovanlığına taşındı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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