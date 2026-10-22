Ev Satın Aldı, Yanındaki Okul da Onun Oldu: Hata 10 Yıl Sonra Fark Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bains, evi 2013'te Birmingham Belediyesi'nin düzenlediği açık artırmada 395 bin sterline satın aldı.
Okulun da Bains'e ait olduğu, okul akademi statüsüne geçmek için başvurduğunda ortaya çıktı.
Belediye, Bains'in yazışmalara yanıt vermediğini söyleyerek Londra'daki Yüksek Mahkeme'de dava açtı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın