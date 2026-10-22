Ev Satın Aldı, Yanındaki Okul da Onun Oldu: Hata 10 Yıl Sonra Fark Edildi

Bir bakım hizmeti şirketi işleten Bains, evi şirketi üzerinden aldı. Ev aslında George Dixon İlkokulu'nun hademesi için yapılmış bir kulübeydi.

Okulla olan bağlantısı yüzünden ev ve okul, tapu sicilinde aynı numarayla kayıtlıydı. Satış belgeleri hazırlanırken Bains'in avukatı, o numaraya kayıtlı tüm mülkü devreden bir form kullandı. Belediyenin tapu işlemlerine bakan ekibi de hatayı görmeden satışı onayladı.

Böylece eski hademe evi ile 300'den fazla öğrencinin okuduğu okul arasında kayıtta hiçbir ayrım kalmadı.