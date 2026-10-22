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Ev Satın Aldı, Yanındaki Okul da Onun Oldu: Hata 10 Yıl Sonra Fark Edildi

Ev Satın Aldı, Yanındaki Okul da Onun Oldu: Hata 10 Yıl Sonra Fark Edildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 09:32
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İngiltere'nin Birmingham kentinde 2013'te belediyeden üç yatak odalı bir ev alan Sukhjit Bains, tapu işlemlerindeki bir hata yüzünden yanındaki ilkokulun da yasal sahibi oldu. Hata ancak 10 yıl sonra fark edildi ve belediye okulu geri almak için mahkemeye başvurdu.

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Bains, evi 2013'te Birmingham Belediyesi'nin düzenlediği açık artırmada 395 bin sterline satın aldı.

Bains, evi 2013'te Birmingham Belediyesi'nin düzenlediği açık artırmada 395 bin sterline satın aldı.

Bir bakım hizmeti şirketi işleten Bains, evi şirketi üzerinden aldı. Ev aslında George Dixon İlkokulu'nun hademesi için yapılmış bir kulübeydi.

Okulla olan bağlantısı yüzünden ev ve okul, tapu sicilinde aynı numarayla kayıtlıydı. Satış belgeleri hazırlanırken Bains'in avukatı, o numaraya kayıtlı tüm mülkü devreden bir form kullandı. Belediyenin tapu işlemlerine bakan ekibi de hatayı görmeden satışı onayladı.

Böylece eski hademe evi ile 300'den fazla öğrencinin okuduğu okul arasında kayıtta hiçbir ayrım kalmadı.

Okulun da Bains'e ait olduğu, okul akademi statüsüne geçmek için başvurduğunda ortaya çıktı.

Okulun da Bains'e ait olduğu, okul akademi statüsüne geçmek için başvurduğunda ortaya çıktı.

Bains durumu, belediyenin okulu geri istemek için kendisini aramasıyla öğrendi. Kayıtlarda okulun yasal sahibi olduğu için kira talep etmek ya da okulu tahliye ettirmek gibi hakları da teoride elinde bulunuyordu.

Belgeleri inceleyen bir hukuk uzmanı, 40 yıllık meslek hayatında gördüğü en inanılmaz hukuki hata olduğunu söyledi. Okuldaki öğrencilerin ailelerinin durumdan haberi olmadığı düşünülüyor.

Belediye, Bains'in yazışmalara yanıt vermediğini söyleyerek Londra'daki Yüksek Mahkeme'de dava açtı.

Belediye, Bains'in yazışmalara yanıt vermediğini söyleyerek Londra'daki Yüksek Mahkeme'de dava açtı.

Bains ilk başta okulu belediyeye geri vermeyi kabul etti. Belediye ise sonrasında Bains'in mektuplara ve telefonlara yanıt vermediğini, gönderilen belgeleri imzalamadığını ve ofisine giden görevlilerin de kendisine ulaşamadığını öne sürüyor.

2023'te iflas eden Birmingham Belediyesi, Bains'e ve ona kredi veren bankaya dava açtı. Belediye okulun iadesini istiyor, okulun ve oyun alanlarının Bakan onayı olmadan satılamayacağını savunuyor. Formu kendi onayladığını kabul eden belediye, belgenin Bains'in avukatları tarafından hazırlandığını ve hatanın iki tarafa ait olduğunu iddia ediyor.

Belediye sözcüsü konunun yargıya taşındığını hatırlatarak daha fazla yorum yapmadı. Bains'in şirketinden henüz açıklama gelmedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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