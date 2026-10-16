Yaşlı Kadın Yapay Zeka Yüzünden Yanlışlıkla Tutuklandı: 6 Ay Sonra Suçsuz Olduğu Anlaşıldı

Fargo polisi, Nisan ve Mayıs 2025'te sahte bir ABD Ordusu kimliğiyle bankalardan binlerce dolar çekilen dolandırıcılık vakalarını soruşturuyordu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yapay zeka destekli yüz tanıma yazılımı, Lipps'i olası şüpheli olarak gösterdi.

Ardından bir dedektif, Lipps'in sosyal medya hesaplarına ve ehliyet fotoğrafına baktı ve kadının şüphelinin özelliklerine uyduğuna karar verdi. Fargo Polis Şefi Dave Zibolski ise ekibin yalnızca yüz tanıma sistemine dayanmadığını, yapay zekadan bağımsız başka adımlar da attığını söyledi.