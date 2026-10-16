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Yaşlı Kadın Yapay Zeka Yüzünden Yanlışlıkla Tutuklandı: 6 Ay Sonra Suçsuz Olduğu Anlaşıldı

Yaşlı Kadın Yapay Zeka Yüzünden Yanlışlıkla Tutuklandı: 6 Ay Sonra Suçsuz Olduğu Anlaşıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 18:58
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ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Angela Lipps, Kuzey Dakota'daki bir banka dolandırıcılığı soruşturmasında yüz tanıma yazılımının hatası yüzünden 2025 yılında tutuklandı. Avukatının sunduğu banka kayıtları, Lipps'in suçların işlendiği günlerde kendi eyaletinde olduğunu gösterdi ve kadın yaklaşık 6 ay sonra serbest kaldı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Yazılım banka görüntülerinde onu şüpheli olarak işaretledi

Yazılım banka görüntülerinde onu şüpheli olarak işaretledi

Fargo polisi, Nisan ve Mayıs 2025'te sahte bir ABD Ordusu kimliğiyle bankalardan binlerce dolar çekilen dolandırıcılık vakalarını soruşturuyordu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yapay zeka destekli yüz tanıma yazılımı, Lipps'i olası şüpheli olarak gösterdi.

Ardından bir dedektif, Lipps'in sosyal medya hesaplarına ve ehliyet fotoğrafına baktı ve kadının şüphelinin özelliklerine uyduğuna karar verdi. Fargo Polis Şefi Dave Zibolski ise ekibin yalnızca yüz tanıma sistemine dayanmadığını, yapay zekadan bağımsız başka adımlar da attığını söyledi.

Hiç gitmediği eyaletin dosyasından aylarca tutuklu kaldı

Hiç gitmediği eyaletin dosyasından aylarca tutuklu kaldı

Federal şerif ekipleri, 14 Temmuz 2025'te Lipps'i Tennessee'deki evinde Kuzey Dakota'dan kaçak olarak gözaltına aldı. Lipps, Ekim ayının sonuna kadar Tennessee'de cezaevinde kaldı, ardından yaklaşık 1.900 kilometre uzaktaki Kuzey Dakota'ya götürüldü.

Avukatı Eric Rice, banka kayıtlarıyla müvekkilinin suçların işlendiği günlerde Tennessee'de olduğunu ortaya koydu. Dava 23 Aralık 2025'te düşürüldü ve Lipps ertesi gün serbest bırakıldı. Kadın, eve dönebilmesi için kendisine hiçbir yardım yapılmadığını anlattı.

Suçlamalar düştü ama dosya kapanmış değil

Suçlamalar düştü ama dosya kapanmış değil

Suçlamalar, ileride yeniden açılabilecek şekilde düşürüldü. Fargo polisi soruşturmanın sürdüğünü açıkladı ve röportaj taleplerini geri çevirdi.

Avukat Eric Rice, Lipps'in sivil haklarının ihlal edilip edilmediğini araştırdıklarını söyledi. Ekip, polise karşı dava açmayı da değerlendiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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