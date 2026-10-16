Yaşlı Kadın Yapay Zeka Yüzünden Yanlışlıkla Tutuklandı: 6 Ay Sonra Suçsuz Olduğu Anlaşıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Angela Lipps, Kuzey Dakota'daki bir banka dolandırıcılığı soruşturmasında yüz tanıma yazılımının hatası yüzünden 2025 yılında tutuklandı. Avukatının sunduğu banka kayıtları, Lipps'in suçların işlendiği günlerde kendi eyaletinde olduğunu gösterdi ve kadın yaklaşık 6 ay sonra serbest kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazılım banka görüntülerinde onu şüpheli olarak işaretledi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiç gitmediği eyaletin dosyasından aylarca tutuklu kaldı
Suçlamalar düştü ama dosya kapanmış değil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın