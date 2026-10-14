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Spor Salonundan 300 Yıllık Üyelik Aldı: Dolandırıldığını Sonradan Anladı

Spor Salonundan 300 Yıllık Üyelik Aldı: Dolandırıldığını Sonradan Anladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 14:41
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Çin'in Hangzhou kentinde yaşayan bir adam, para kazanacağını düşünerek gittiği spor salonundan 300 yıllık üyelik satın aldı. 2025 yazında yaklaşık 121 bin dolar ödeyen adam, kısa süre sonra dolandırıldığını anladı.

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Salon, sadık üyelerine ucuz üyelik alıp iki katına satma fırsatı sundu.

Salon, sadık üyelerine ucuz üyelik alıp iki katına satma fırsatı sundu.

Çin basınında yalnızca Jin olarak anılan adam, üç yıldır aynı spor salonuna gidiyordu. Bir satış görevlisi ona yalnızca sadık üyelere özel bir kampanyadan söz etti, üyeler uzun süreli üyelikleri ucuza alacak, salon da bunları yeni üyelere iki katına satacaktı.

Jin'e bir yıllık üyelik için 8 bin 888 yuanlık özel fiyat verildi, üyeliğin 16 bin 666 yuana satılacağı ve salonun yalnızca yüzde 10 komisyon alacağı söylendi. Satış görevlisi, üyelikler iki ay içinde satılamazsa paranın tamamının iade edileceğini de garanti etti.

İki ayda 300 yıllık üyelik ve 1.200 özel ders aldı.

İki ayda 300 yıllık üyelik ve 1.200 özel ders aldı.

Birkaç gün sonra satış görevlisi yeniden yanına geldi ve elde kalan kampanyalı üyeliklerin kazancını artırmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Jin üyeliklere 130 bin yuan harcadığında salonun müdürüyle tanıştırıldı, müdür onu iş zekası için tebrik edip daha cazip bir yatırım planı sundu.

Jin, 10 Mayıs ile 9 Temmuz 2025 arasında yaklaşık 1.200 özel ders ve 300 yıllık üyelik için toplam 871 bin 273 yuan ödedi. Karşılığında eline geçen tek şey, üyelik haklarının devredilemeyeceğinin açıkça yazıldığı 26 kalın sözleşme oldu.

İade zamanı geldiğinde satış görevlisi, müdür ve salon sahibi ortadan kayboldu.

İade zamanı geldiğinde satış görevlisi, müdür ve salon sahibi ortadan kayboldu.

İadelerin yapılması gereken Temmuz ortasında satış görevlisi, mağaza müdürü ve salon sahibi ortadan kayboldu, telefonları da kapandı. Jin yatırımından tek kuruş geri alamadı ve elinde 300 yıllık spor salonu üyeliği ile 1.200 özel ders kaldı.

Dolandırıldığını anlayan Jin, Hangzhou polisine başvurdu ve parasının bir kısmını geri alabilmek için dava açtı. Avukatlar ise dolandırıcıların bulunamadığını ve Jin'in devredilemez üyelikleri satın almayı kabul eden bir sözleşme imzaladığını hatırlatarak sürecin zor olacağı uyarısında bulundu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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