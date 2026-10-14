Spor Salonundan 300 Yıllık Üyelik Aldı: Dolandırıldığını Sonradan Anladı
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Salon, sadık üyelerine ucuz üyelik alıp iki katına satma fırsatı sundu.
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İki ayda 300 yıllık üyelik ve 1.200 özel ders aldı.
İade zamanı geldiğinde satış görevlisi, müdür ve salon sahibi ortadan kayboldu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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