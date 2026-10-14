Spor Salonundan 300 Yıllık Üyelik Aldı: Dolandırıldığını Sonradan Anladı

Çin basınında yalnızca Jin olarak anılan adam, üç yıldır aynı spor salonuna gidiyordu. Bir satış görevlisi ona yalnızca sadık üyelere özel bir kampanyadan söz etti, üyeler uzun süreli üyelikleri ucuza alacak, salon da bunları yeni üyelere iki katına satacaktı.

Jin'e bir yıllık üyelik için 8 bin 888 yuanlık özel fiyat verildi, üyeliğin 16 bin 666 yuana satılacağı ve salonun yalnızca yüzde 10 komisyon alacağı söylendi. Satış görevlisi, üyelikler iki ay içinde satılamazsa paranın tamamının iade edileceğini de garanti etti.