Yaklaşık 200 Liraya Aldığı Vazoyu 5 Milyon TL'ye Sattı
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ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Jessica Vincent, Haziran 2023'te ikinci el eşya mağazasından 3,99 dolara, bugünkü kurla yaklaşık 197 liraya bir cam vazo aldı. Vazo, İtalyan tasarımcı Carlo Scarpa'nın nadir eserlerinden biri çıktı ve Aralık 2023'te açık artırmada 107 bin 100 dolara satıldı. Satış bedeli bugünkü kurla yaklaşık 5 milyon 287 bin liraya denk geliyor.
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Vazonun tabanında Murano ve Italia yazıyordu.
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Vazo, Carlo Scarpa'nın 1942'de tasarladığı Pennellate serisine aitti.
Kusursuz durumdaki vazo Avrupalı bir koleksiyoncuya satıldı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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