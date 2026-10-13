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Yaklaşık 200 Liraya Aldığı Vazoyu 5 Milyon TL'ye Sattı

Yaklaşık 200 Liraya Aldığı Vazoyu 5 Milyon TL'ye Sattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 17:39
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ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Jessica Vincent, Haziran 2023'te ikinci el eşya mağazasından 3,99 dolara, bugünkü kurla yaklaşık 197 liraya bir cam vazo aldı. Vazo, İtalyan tasarımcı Carlo Scarpa'nın nadir eserlerinden biri çıktı ve Aralık 2023'te açık artırmada 107 bin 100 dolara satıldı. Satış bedeli bugünkü kurla yaklaşık 5 milyon 287 bin liraya denk geliyor.

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Vazonun tabanında Murano ve Italia yazıyordu.

Vazonun tabanında Murano ve Italia yazıyordu.

At eğitmeni olan 43 yaşındaki Vincent, Richmond yakınlarındaki mağazada rafları gezerken şişe biçimli bir vazo gördü. Su yeşili ve ametist moru renk şeritleri camın üzerinde sarmal çizerek yükseliyordu, ölçü kapları ve mumların arasında eski görünen vazonun tabanında 'Murano' ve 'Italia' yazıyordu.

Vincent vazoyu evinde güzel duracağını düşünerek aldığını, satmayı hiç aklından geçirmediğini söyledi. Eve dönünce fotoğraflarını cam sanatıyla ilgilenen sosyal medya gruplarında paylaştı, gelen yorumlardan birinde 'Bunlar çok nadir, her koleksiyoncu sahip olmak ister' yazıyordu.

Vazo, Carlo Scarpa'nın 1942'de tasarladığı Pennellate serisine aitti.

Vazo, Carlo Scarpa'nın 1942'de tasarladığı Pennellate serisine aitti.

Vazo, 13. yüzyıldan beri camcılığıyla ünlü Venedik'in Murano adasındaki Venini atölyesinde üretilmiş, 1978'de ölen İtalyan mimar ve tasarımcı Carlo Scarpa tarafından tasarlanmıştı. İtalyancada 'fırça darbesi' anlamına gelen Pennellate serisinde, üflenen camın içine renkli opak cam eklenerek fırça izi etkisi yaratılıyordu.

Chicago'daki Wright müzayede evinin başkanı Richard Wright, vazonun Scarpa ile usta bir cam üfleyicinin ortak işi olduğunu anlattı. Cam sürekli döndürülürken renkler narin dokunuşlarla ekleniyordu, üretimi zor olduğu için seriden az sayıda parça yapıldı ve müzayede evi aynı biçim ve renkte yalnızca bir örnek daha biliyor.

Kusursuz durumdaki vazo Avrupalı bir koleksiyoncuya satıldı.

Kusursuz durumdaki vazo Avrupalı bir koleksiyoncuya satıldı.

Müzayede evi, vazonun gerçek olduğunu doğrulamak için iki İtalyan cam uzmanını Virginia'ya gönderdi. Wright, vazonun kusursuz durumda olmasının da büyük şans olduğunu, küçük bir çentik bile olsa değerinin 10 bin doların altına düşebileceğini söyledi.

Vazo 13 Aralık 2023'te adını gizli tutmak isteyen Avrupalı bir koleksiyoncuya satıldı, satıştan Vincent'a yaklaşık 83 bin 500 dolar yani yaklaşık 4 milyon 122 bin lira kadar kaldı. Vincent paranın önemli kısmını yeni aldığı eski çiftlik evine ısıtma ve havalandırma sistemi kurmak için kullanacağını, vazonun ise bir gün müzede sergilenmesini umduğunu söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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