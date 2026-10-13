Yaklaşık 200 Liraya Aldığı Vazoyu 5 Milyon TL'ye Sattı

Müzayede evi, vazonun gerçek olduğunu doğrulamak için iki İtalyan cam uzmanını Virginia'ya gönderdi. Wright, vazonun kusursuz durumda olmasının da büyük şans olduğunu, küçük bir çentik bile olsa değerinin 10 bin doların altına düşebileceğini söyledi.

Vazo 13 Aralık 2023'te adını gizli tutmak isteyen Avrupalı bir koleksiyoncuya satıldı, satıştan Vincent'a yaklaşık 83 bin 500 dolar yani yaklaşık 4 milyon 122 bin lira kadar kaldı. Vincent paranın önemli kısmını yeni aldığı eski çiftlik evine ısıtma ve havalandırma sistemi kurmak için kullanacağını, vazonun ise bir gün müzede sergilenmesini umduğunu söyledi.