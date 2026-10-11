Eski Sevgililerden Kalan Eşyalarla Müze Kurdular

Bitmiş İlişkiler Müzesi'ni film yapımcısı Olinka Vištica ile heykeltıraş Dražen Grubišić kurdu. İkili dört yıl süren ilişkisini 2003'te bitirdi ve geride kalan eşyalar için şaka yollu bir müze fikri ortaya attı. Üç yıl sonra şaka ciddi bir projeye dönüştü.

İkili, arkadaşlarından eski ilişkilerinden kalan eşyaları bağışlamalarını istedi. Koleksiyon ilk kez Nisan 2006'da Zagreb Salonu'nda sergilendi, ardından dünya turuna çıktı ve gittiği her şehirde yeni bağışlar topladı.

Kalıcı müze Ekim 2010'da Zagreb'in tarihi Üst Şehir bölgesinde açıldı. Kültür Bakanlığı'nı yer bulması için ikna edemeyen kurucular mekanı kendi paralarıyla kiraladı ve müze kentin ilk özel müzesi oldu.