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Yaşam
Eski Sevgililerden Kalan Eşyalarla Müze Kurdular

Eski Sevgililerden Kalan Eşyalarla Müze Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 13:01
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki bir müze, ayrılıklardan geriye kalan eşyaları sergiliyor. Vitrinlerde 20 yıllık evliliğin bittiği gün öfkeyle fırlatılan bir bahçe cücesi ve iki kişinin adının yazılı olduğu son çek defteri gibi nesneler yer alıyor.

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Müzenin fikri ayrılan iki sanatçının şakasından doğdu

Müzenin fikri ayrılan iki sanatçının şakasından doğdu

Bitmiş İlişkiler Müzesi'ni film yapımcısı Olinka Vištica ile heykeltıraş Dražen Grubišić kurdu. İkili dört yıl süren ilişkisini 2003'te bitirdi ve geride kalan eşyalar için şaka yollu bir müze fikri ortaya attı. Üç yıl sonra şaka ciddi bir projeye dönüştü.

İkili, arkadaşlarından eski ilişkilerinden kalan eşyaları bağışlamalarını istedi. Koleksiyon ilk kez Nisan 2006'da Zagreb Salonu'nda sergilendi, ardından dünya turuna çıktı ve gittiği her şehirde yeni bağışlar topladı.

Kalıcı müze Ekim 2010'da Zagreb'in tarihi Üst Şehir bölgesinde açıldı. Kültür Bakanlığı'nı yer bulması için ikna edemeyen kurucular mekanı kendi paralarıyla kiraladı ve müze kentin ilk özel müzesi oldu.

Her eşyanın yanında bağışlayanın yazdığı kısa bir hikaye duruyor

Her eşyanın yanında bağışlayanın yazdığı kısa bir hikaye duruyor

Sergilenen nesnelerin yanında bağışlayanın ilişkiyi anlattığı bir not yer alıyor. Etiketlerde ilişkinin ne kadar sürdüğü ve nerede yaşandığı da yazıyor.

Kurucuların kendi bağışladığı eşya, Tahran yakınlarındaki çölde çekilmiş bir tatil fotoğrafının önünde duran kurmalı tavşan oyuncağı. Etiketinde tavşanın dünyayı gezmesi gerektiği ama İran'dan öteye gidemediği yazıyor.

Başka bir vitrinde, 1992'de Saraybosna'dan kaçan 13 yaşındaki bir çocuğun ilk aşkına yazdığı mektup duruyor. Konvoy üç gün alıkonuldu. Serbest bırakılınca çocuk, yan arabadaki kıza mektubunu veremedi.

Zagreb'deki müze 2011'de Avrupa'nın en yenilikçi müzesi ödülünü aldı

Zagreb'deki müze 2011'de Avrupa'nın en yenilikçi müzesi ödülünü aldı

Avrupa Müze Forumu, Mayıs 2011'de müzeye Kenneth Hudson Ödülü'nü verdi. Ödül, müzenin toplumdaki rolüne dair yerleşik algıyı zorlayan cesur çalışmalara veriliyor.

2017'de 100 binden fazla kişi Zagreb'deki sergiyi gezdi. Koleksiyon bağışlarla büyümeye devam ediyor ve internet sitesi insanları eşyalarını göndermeye çağırıyor. Tayland'ın Chiang Mai kentinde de kalıcı bir şubesi var.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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