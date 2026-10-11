Eski Sevgililerden Kalan Eşyalarla Müze Kurdular
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Müzenin fikri ayrılan iki sanatçının şakasından doğdu
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Her eşyanın yanında bağışlayanın yazdığı kısa bir hikaye duruyor
Zagreb'deki müze 2011'de Avrupa'nın en yenilikçi müzesi ödülünü aldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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