Kırıldığında Anlatmak Yerine Uzaklaşan 3 Burç

Kova, topluluğu önemseyen ve herkesle arkadaş olabilen bir burç olarak anlatılıyor. Yine de yalana ve kötü niyete tahammül edemiyor. Robyn, Kovaların affetmiş gibi davranabileceğini ama yaralandıklarını asla unutmadığını söylüyor.

Rachel Lang, Kovanın mesafeli davranmaya başlamasını bir uyarı işareti olarak görüyor. Böyle dönemlerde Kovalar zamanlarını arkadaşlarına, sosyal hayata ve işe ayırarak ilişkiden uzaklaşabiliyor.