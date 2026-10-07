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Kırıldığında Anlatmak Yerine Uzaklaşan 3 Burç

Kırıldığında Anlatmak Yerine Uzaklaşan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 16:23
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Bazı burçlar kırıldıklarında ne hissettiklerini anlatmak yerine sessizleşmeyi ya da mesafe koymayı seçebiliyor. Astrologların yorumlarında Yengeç, Akrep ve Kova bu eğilimle en çok anılan burçlar arasında yer alıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeç, duygularını derinden yaşayan hassas bir su burcu olarak biliniyor. Astrolog Rachel Lang, Yengeçlerin duygular fazla yoğunlaştığında kendilerini kapatabildiğini söylüyor. Karşı taraf neyin ters gittiğini anlamadan sessizlikle karşılaşabiliyor.

Astrolog Haley Comet ise Yengeçleri kendini koruyan, temkinli bir enerji olarak tanımlıyor. Birine alıştıktan sonra kolay kolay vazgeçmiyorlar ama incindiklerinde aynı sıcaklığı sürdürmeyebiliyorlar.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Akrep, kimi iç dünyasına alacağını titizlikle seçtiği için kırıldığında olanı çok kişisel algılayabiliyor. Astrolog Elisa Robyn, Akreplerin istemedikleri tarafa düşen kişiden hiç düşünmeden yüz çevirebildiğini söylüyor.

Astrolog Jennifer Lakshmi Dove, Akreplerin aradaki mesafeyi açmak için sessiz kalmayı ya da ortadan kaybolmayı seçebildiğini belirtiyor. Dove, davranışı Akreplerin kalbini koruma yolu olarak yorumluyor.

Kova Burcu

Kova Burcu

Kova, topluluğu önemseyen ve herkesle arkadaş olabilen bir burç olarak anlatılıyor. Yine de yalana ve kötü niyete tahammül edemiyor. Robyn, Kovaların affetmiş gibi davranabileceğini ama yaralandıklarını asla unutmadığını söylüyor.

Rachel Lang, Kovanın mesafeli davranmaya başlamasını bir uyarı işareti olarak görüyor. Böyle dönemlerde Kovalar zamanlarını arkadaşlarına, sosyal hayata ve işe ayırarak ilişkiden uzaklaşabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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