Sen başkalarının duygularını önemseyen, birini kırdığında bunu uzun süre düşünebilen birisin. İnsanlarla ilişkilerinde anlayışlı olmaya çalışıyor, karşındaki kişinin yaşadıklarını kendi bakış açısından değerlendirmek yerine onun gözünden de görmeye gayret ediyorsun. Bir tartışma yaşadığında bile söylediklerinin karşı tarafı nasıl etkilediğini düşünüyorsun. Senin için bir insanı incitmek kolayca geçiştirilebilecek bir durum değil. Hatta bazen istemeden söylediğin bir sözün bile üzerinde fazla durabiliyorsun. Birisi senden yardım istediğinde koşulların elverdiği ölçüde yanında olmaya çalışıyor, sevdiklerinin kötü günlerinde onları yalnız bırakmak istemiyorsun. Ancak bu kadar anlayışlı olmak bazen seni zorlayabilir. Başkalarını kırmamak için kendi duygularını bastırabilir, haklı olduğun durumlarda bile geri adım atabilirsin. Herkesi anlamaya çalışırken kendini anlamayı ihmal etmemelisin.