Bu Davranışları Yapıyorsan Acımasız Birisin!
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Herkes kendisini iyi niyetli, anlayışlı ve vicdanlı biri olarak görmeyi sever. Peki ya farkında olmadan başkalarını kırıyor, insanların duygularını görmezden geliyor veya kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutuyorsan? Bazen acımasızlık büyük kötülükler yapmakla değil, küçük gibi görünen davranışlarla ortaya çıkar. Şimdi aşağıdaki davranışları incele ve kendine dürüstçe cevap ver. Bakalım içinde ne kadar acımasız bir taraf var?
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Vicdanın Oldukça Güçlü, Acımasızlık Sana Uzak!
Zaman Zaman Sertleşiyorsun Ama Kötü Biri Değilsin!
Sert Görünmenin Ötesinde Biraz Acımasızsın!
Acımasızlık Seviyen Yüksek: Önce Ben Diyorsun!
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