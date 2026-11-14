Psikoloji Testi: Bilinçaltındaki En Büyük Çatışma Ne?
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Bazen bir şeyi çok isterken aynı anda ondan kaçmak, mutlu olmak isterken kendini sabote etmek ya da herkese güçlü görünürken içten içe kırılmak mümkün. Çünkü bilinçaltımızda farkında olmadığımız pek çok duygu, korku ve beklenti birbiriyle çatışabiliyor. Peki senin içinde en çok hangi iki duygu savaşıyor? Kontrol etme isteğin mi, özgür olma arzun mu? Sevilme ihtiyacın mı, incinme korkun mu? Bu testte vereceğin cevaplarla bilinçaltındaki en büyük çatışmayı keşfetmeye çalışacağız. Hazırsan başlayalım!
1. Hayatında önemli bir karar vermen gerektiğinde nasıl hissedersin?
2. Birisi seni gerçekten tanımaya başladığında nasıl hissedersin?
3. En çok hangi düşünce seni rahatsız eder?
4. Bir konuda başarısız olduğunda ilk tepkin ne olur?
5. Bir ilişkide seni en çok ne zorlar?
6. Kendinle baş başa kaldığında en çok ne düşünürsün?
7. Sana güzel bir fırsat sunulduğunda nasıl davranırsın?
8. Birisi seni eleştirdiğinde içinde ne olur?
9. Hayatında en çok neyin eksikliğini hissediyorsun?
10. Bir insanla aranda sorun çıktığında ne yaparsın?
Kontrol İhtiyacı ve Belirsizlik Korkusu Arasında Sıkışmışsın
Sevilme İhtiyacı ve Reddedilme Korkusu Arasında Sıkışmışsın
Mükemmel Olma İsteği ve Yetersizlik Hissi Arasında Sıkışmışsın
Bağımsızlık İsteği ve Yakınlık Korkusu Arasında Sıkışmışsın
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