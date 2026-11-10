Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Affedemiyorsun Demektir!
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Bazen geçmişte yaşadığımız bir olayın etkisinden kurtulduğumuzu düşünürüz ama bazı davranışlarımız aslında hala kendimizi affedemediğimizi gösterir. Sürekli kendimizi suçlamak, güzel şeyleri hak etmediğimizi düşünmek, geçmişteki hatalarımızı tekrar tekrar hatırlamak... Peki sen gerçekten geçmişi geride bırakabildin mi, yoksa farkında olmadan kendine hâlâ ceza mı veriyorsun? Aşağıdaki davranışları incele ve kendinde gördüklerini işaretle. Bakalım içten içe kendini affetmekte zorlanıyor musun?
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Kendine Karşı Fazlasıyla Acımasızsın
Geçmişin Gölgesinde Yaşıyorsun
Mutluluğu Kendine Çok Görüyorsun
Kendini Affetmeye Hazırsın Ama Bir Şey Seni Tutuyor
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