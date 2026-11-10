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Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Affedemiyorsun Demektir!

Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Affedemiyorsun Demektir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
10.11.2026 - 09:50
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Bazen geçmişte yaşadığımız bir olayın etkisinden kurtulduğumuzu düşünürüz ama bazı davranışlarımız aslında hala kendimizi affedemediğimizi gösterir. Sürekli kendimizi suçlamak, güzel şeyleri hak etmediğimizi düşünmek, geçmişteki hatalarımızı tekrar tekrar hatırlamak... Peki sen gerçekten geçmişi geride bırakabildin mi, yoksa farkında olmadan kendine hâlâ ceza mı veriyorsun? Aşağıdaki davranışları incele ve kendinde gördüklerini işaretle. Bakalım içten içe kendini affetmekte zorlanıyor musun?

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Kendine Karşı Fazlasıyla Acımasızsın

Senin en belirgin özelliğin, kendine başkalarına davrandığından çok daha sert davranman. Bir başkası hata yaptığında onun neden böyle davrandığını anlamaya çalışabilir, koşullarını değerlendirebilir ve ikinci bir şansı hak ettiğini düşünebilirsin. Ancak konu kendin olduğunda aynı anlayışı göstermek senin için oldukça zor. Geçmişte yaptığın seçimleri, söylediğin sözleri veya yanlış kararları zihninde tekrar tekrar canlandırıyor olabilirsin. Üstelik aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bazı olayların etkisini üzerinden atamıyorsun. Sanki kendine sürekli aynı hatayı hatırlatarak bir daha yapmamayı garantilemeye çalışıyorsun. Fakat bu durum seni geliştirmekten çok yoruyor. Bazen en büyük eleştirmenin yine kendin oluyorsun. Başarılarını küçümsüyor, eksiklerini büyütüyor ve kendinden sürekli daha fazlasını bekliyorsun. Kendini affetmenin yaptıklarını önemsizleştirmek olduğunu düşünüyor olabilirsin. Oysa bir hatayı kabul etmekle o hatanın cezasını ömür boyu çekmek aynı şey değil.

Geçmişin Gölgesinde Yaşıyorsun

Geçmişin Gölgesinde Yaşıyorsun

Senin için geçmiş, yalnızca yaşanmış ve bitmiş olaylardan ibaret değil. Bazı anılar hâlâ bugünkü kararlarını, ilişkilerini ve kendine bakışını etkiliyor. Bazen her şey yolundayken bile zihnin seni geçmişte yaşadığın bir ana götürebiliyor. O gün ne söylediğini, nasıl davrandığını veya neyi farklı yapabileceğini düşünmeye başlıyorsun. Özellikle geri alamayacağın olaylar üzerinde fazla duruyor olabilirsin. Keşke farklı davransaydım, keşke o insanı kırmasaydım veya keşke kendime başka bir yol çizseydim gibi düşünceler zihninde sık sık yer buluyor. Bu düşünceler bazen geleceğe odaklanmanı da zorlaştırıyor. Aslında geçmişi değiştiremeyeceğini biliyorsun ama onu zihninde yeniden yazmaya çalışıyorsun. Belki de bazı şeyleri kabullenmek, senin için onları tamamen geride bırakmaktan daha zor. Çünkü yaşananların bir anlamı olmasını, yaptığın hataların telafi edilmesini ve her şeyin bir şekilde düzelmesini istiyorsun.

Mutluluğu Kendine Çok Görüyorsun

Senin kendini affetme konusunda yaşadığın en büyük zorluk, güzel şeyleri hak ettiğine inanmakta güçlük çekmen olabilir. Hayatında iyi gelişmeler olduğunda bile içten içe bir huzursuzluk yaşayabiliyorsun. Bazen mutlu olmayı hak etmediğini düşünüyor, bazen de her şey yolundayken geçmişte yaptığın bir hatayı hatırlayıp kendini yeniden suçluyorsun. Kendin için bir şeyler yapmak istediğinde bile suçluluk hissedebilirsin. Bir fırsatı değerlendirmek, yeni bir ilişkiye başlamak veya hayatında güzel değişiklikler yapmak sana beklediğin kadar kolay gelmeyebilir. Sanki geçmişte yaptıkların yüzünden bugün güzel şeyler yaşamaya hakkın yokmuş gibi davranıyorsun. Bu düşünce biçimi, farkında olmadan kendini hayattan uzaklaştırmana neden olabilir. Başkalarının mutluluğunu içtenlikle isterken kendi mutluluğuna aynı değeri vermeyebilirsin. Üstelik çevrendeki insanlar senin kendine neden bu kadar yüklenip durduğunu anlamakta zorlanabilir.

Kendini Affetmeye Hazırsın Ama Bir Şey Seni Tutuyor

Kendini Affetmeye Hazırsın Ama Bir Şey Seni Tutuyor

Sen geçmişte yaşadığın olayların etkisini tamamen üzerinden atamamış olsan da kendini affetmenin önemini anlamaya başlamışsın. Hatalarını fark edebiliyor, bazı davranışlarının sonuçlarını değerlendirebiliyor ve hayatında farklı bir sayfa açmak istiyorsun. Ancak zaman zaman eski düşüncelerin geri geliyor ve ilerlemeni zorlaştırıyor. Bazen geçmişteki haline kızıyor, bazen de bugün olduğun kişiyle gurur duymak için daha fazla neden arıyorsun. Bir yanın artık her şeyi geride bırakmak isterken diğer yanın yaşananları unutmanın yanlış olduğunu düşünüyor olabilir. Bu nedenle kendini affetmek konusunda tam olarak nerede durduğunu kestiremiyorsun. Aslında kendini affetme sürecinde önemli bir noktadasın. Çünkü artık yalnızca neyi yanlış yaptığını değil, bundan sonra nasıl yaşamak istediğini de düşünmeye başlıyorsun. Bu süreçte kendine karşı dürüst olmak kadar şefkatli olmak da önemli.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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