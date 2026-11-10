Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Affedemiyorsun Demektir!

Senin için geçmiş, yalnızca yaşanmış ve bitmiş olaylardan ibaret değil. Bazı anılar hâlâ bugünkü kararlarını, ilişkilerini ve kendine bakışını etkiliyor. Bazen her şey yolundayken bile zihnin seni geçmişte yaşadığın bir ana götürebiliyor. O gün ne söylediğini, nasıl davrandığını veya neyi farklı yapabileceğini düşünmeye başlıyorsun. Özellikle geri alamayacağın olaylar üzerinde fazla duruyor olabilirsin. Keşke farklı davransaydım, keşke o insanı kırmasaydım veya keşke kendime başka bir yol çizseydim gibi düşünceler zihninde sık sık yer buluyor. Bu düşünceler bazen geleceğe odaklanmanı da zorlaştırıyor. Aslında geçmişi değiştiremeyeceğini biliyorsun ama onu zihninde yeniden yazmaya çalışıyorsun. Belki de bazı şeyleri kabullenmek, senin için onları tamamen geride bırakmaktan daha zor. Çünkü yaşananların bir anlamı olmasını, yaptığın hataların telafi edilmesini ve her şeyin bir şekilde düzelmesini istiyorsun.