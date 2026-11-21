Güney Kore'nin Acımasız Yüzü: Küçük Yüzden V Çeneye Rakamlarla Katı Güzellik Standartları
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K-dramalar, K-pop grupları, adım adım cilt bakımı rutinleri... Güney Kore son yıllarda dünyanın en çok konuşulan ülkelerinden biri oldu! 🇰🇷 Ekrandaki o pırıl pırıl görüntünün arkasında ise pek çok kişiyi zorlayan çok net güzellik kuralları var. Bu kurallar neler, rakamlar ne söylüyor, Koreliler buna nasıl karşı çıkıyor? Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Listenin başında küçük bir yüz ve V şeklinde bir çene var!
2. Erkekler de bu kuralların dışında kalmıyor.
3. Rakamlar da bu baskıyı doğruluyor! 📊
4. Peki bu kadar baskı nereden geliyor?
5. Ünlüler bu kuralların en sert sınandığı isimler oldu.
6. Bu kurallara meydan okuyan kadınlar da var! 💪
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