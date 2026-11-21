K-dramalar, K-pop grupları, adım adım cilt bakımı rutinleri... Güney Kore son yıllarda dünyanın en çok konuşulan ülkelerinden biri oldu! 🇰🇷 Ekrandaki o pırıl pırıl görüntünün arkasında ise pek çok kişiyi zorlayan çok net güzellik kuralları var. Bu kurallar neler, rakamlar ne söylüyor, Koreliler buna nasıl karşı çıkıyor? Buyurun, beraber bakalım! 👇