Yeliz Yeşilmen'in Kızı Asya Tuana Güzelliğiyle Büyüledi!
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Bir dönem Çarkıfelek’le ekranlarda adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, bu kez kızı Asya Tuana Akbaş’la verdiği pozla gündeme geldi. Yan yana duran anne kızın karesinde ilk dikkat çeken detay, Asya Tuana’nın annesinden uzun görünmesi oldu. Fotoğrafı görenler, ikilinin yüz hatlarındaki benzerliği de konuştu.
Yeliz Yeşilmen’i 2000’li yılların başındaki televizyon programlarından hatırlıyoruz.
Bayram pozunda saç rengi, son karede ise boy farkı konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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