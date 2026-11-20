2000’li yılların başında televizyon dünyasında tanınan Yeliz Yeşilmen, Çarkıfelek’le hafızalara kazınan isimlerden biri olmuştu. Bugün ise Yeşilmen’i takip edenler, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman ailesiyle verdiği pozlara da rastlıyor. Bu karelerde annesine eşlik eden isimlerden biri de 2010 doğumlu kızı Asya Tuana Akbaş.

Anne kızın birlikte verdiği pozlar daha önce de gündeme gelmişti. Özellikle Ramazan Bayramı’nda paylaşılan fotoğraflarda Asya Tuana’nın saç rengindeki değişim dikkat çekmişti.