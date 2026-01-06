onedio
Yeliz Yeşilmen'den Gökçe Bahadır'ın Derin Yırtmaçlı Davet Kombinine Çirkin Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.01.2026 - 22:46

Yeliz Yeşilmen'den bu gece eşiyle beraber bir davete katılan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'a tatsız bir yorum geldi. Gökçe Bahadır'ın derin yırtmaçlı elbisesini 'çok cesur' olarak değerlendiren Yeliz Yeşilmen'in analizi dikkat çekti...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bu ikiliyi 40 yıl düşünseniz bir araya getiremeyeceğinizi biliyoruz fakat geçtiğimiz saatlerde başrolünde bu iki ismin olduğu ilginç bir hadise yaşandı.

Hayatımıza gencecik bir kızken giren Gökçe Bahadır, yıllardır parlayan bir yıldız fakat özellikle son zamanların en favori kadın oyuncularından biri. 

Asil duruşu, zarafeti, başarılı oyunculuk performansıyla hayran bırakan Gökçe Bahadır, en son kısa bir süreliğine Kral Kaybederse'de oynamış, ondan önce de Ömer dizisiyle büyük beğeni toplamıştı. 

2022 yılında Emir Ersoy'la evlenen, keyfi de gayet yerinde gözüken Gökçe Bahadır, hep attığı her adımla konuşturan ünlülerden oldu. 

Öte yandan yine hayatımıza genç bir kızken giren Yeliz Yeşilmen, Çarli İş Başında, Aşkım Aşkım, Altın Kızlar, Hayat Bilgisi, Belalı Baldız gibi içimizi sıcacık yapan aile dizilerinde rol almış, güzelliğiyle de büyüleyenlerden olmuştu. Bununla beraber, 2010'da evlendikten sonra meslekten elini ayağını tamamen çekti. 

Yine de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimler arasında yer almayı başardı.

Şimdi gelelim asıl konumuza; Gökçe Bahadır geçtiğimiz saatlerde eşi Emir Ersoy'la beraber bir davette boy gösterdi.

Fakat nedendir bilinmez; hemcinsi Yeliz Yeşilmen'den Gökçe Bahadır'ın kombinine çirkin bir yorum geldi.

Gökçe Bahadır'In kıyafetini 'çok cesur' olarak değerlendiren Yeliz Yeşilmen, 'En son o da açmaya karar vermiş' yorumunda bulundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
