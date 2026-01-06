Üçüncü Çocuğunu Yeni Doğuran Rihanna'nın Son Hali Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Barbados’tan çıkıp 2005 yılında “Pon de Replay” ile hayatımıza giren yıldız isim, kısa sürede Umbrella, Disturbia, Rude Boy, We Found Love, Diamonds ve Work gibi hitlerle listeleri altüst etti. Grammy ödülleri, rekor kıran turneleri ve sayısız başarıya rağmen Rihanna’yı asıl farklı kılan şey; müzik, moda ve magazini aynı potada eritebilen nadir ikonlardan biri olmasıydı.

2016’da yayımladığı “ANTI” albümünden bu yana yeni bir albüm çıkarmayan Rihanna, bu süreçte müziğe ara verse de gündemden hiç düşmedi. Fenty Beauty, Savage X Fenty ve moda dünyasına yön veren iş birlikleriyle milyar dolarlık bir marka imparatorluğu kuran yıldız isim, yıllardır albüm hasreti çeken hayranlarını üzse de popüler kültürün zirvesindeki yerini tek bir adım bile kaybetmedi.