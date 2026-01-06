onedio
Haberler
Magazin
Üçüncü Çocuğunu Yeni Doğuran Rihanna'nın Son Hali Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
06.01.2026 - 21:12

Üçüncü çocuğunu yeni doğuran ve ilk kez kızı olan ünlü şarkıcı Rihanna, 14 Şubat koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Rihanna son haliyle hayran bıraktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Müzik dünyasına adım attığı günden bu yana sadece şarkılarıyla değil, tarzı ve tavrıyla da popüler kültürün rotasını çizen isimlerin başında Rihanna geliyor.

Barbados’tan çıkıp 2005 yılında “Pon de Replay” ile hayatımıza giren yıldız isim, kısa sürede Umbrella, Disturbia, Rude Boy, We Found Love, Diamonds ve Work gibi hitlerle listeleri altüst etti. Grammy ödülleri, rekor kıran turneleri ve sayısız başarıya rağmen Rihanna’yı asıl farklı kılan şey; müzik, moda ve magazini aynı potada eritebilen nadir ikonlardan biri olmasıydı. 

2016’da yayımladığı “ANTI” albümünden bu yana yeni bir albüm çıkarmayan Rihanna, bu süreçte müziğe ara verse de gündemden hiç düşmedi. Fenty Beauty, Savage X Fenty ve moda dünyasına yön veren iş birlikleriyle milyar dolarlık bir marka imparatorluğu kuran yıldız isim, yıllardır albüm hasreti çeken hayranlarını üzse de popüler kültürün zirvesindeki yerini tek bir adım bile kaybetmedi.

Rihanna’nın hayatındaki en büyük dönüşümlerden biri de kuşkusuz A$AP Rocky ile başlayan aşkı oldu.

Yıllarca “yakın arkadaş” olarak bilinen ikili, 2020’lerin başında ilişkilerini romantik bir boyuta taşıyınca magazin dünyası bu sürpriz birlikteliği konuşmadan edemedi. Derken bu aşk kısa sürede aileye dönüştü. Rihanna, Mayıs 2022’de ilk oğlu RZA’yı, ardından arayı çok açmadan Ağustos 2023’te ikinci oğlu Riot Rose’u dünyaya getirerek annelik yolculuğuna hızlı bir giriş yaptı. 

Çocukların peş peşe gelmesiyle birlikte hayranlar bu kez “Albüm ne zaman?” sorusunu daha yüksek sesle sormaya başladı. Sahnelere ve stüdyoya mesafe koyan Rihanna, bu dönemde müzikten çok anneliği, ailesi ve özel hayatını merkeze aldı.

Geçtiğimiz eylül ayında ise ilk kez bir kızı oldu. Rocki Irish Mayers ismini verdikleri kızını 13 Eylül'de kucağına alan Rihanna'nın sesi sedası 4 aydır çıkmıyordu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yepyeni pozlar paylaşan Rihanna, yine ve yeniden hayran bırakmayı başardı.

Hayatımıza girdiği ilk günden beri kusursuz, özgün güzelliğiyle dikkat çeken Rihanna, iç çamaşırı markasının 14 Şubat koleksiyonu için kamera karşısına geçti. 

3 çocuktan sonra bile şahane bir fiziğe sahip olan Rihanna, ağızları açık bıraktı!

