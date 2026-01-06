Üçüncü Çocuğunu Yeni Doğuran Rihanna'nın Son Hali Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik dünyasına adım attığı günden bu yana sadece şarkılarıyla değil, tarzı ve tavrıyla da popüler kültürün rotasını çizen isimlerin başında Rihanna geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rihanna’nın hayatındaki en büyük dönüşümlerden biri de kuşkusuz A$AP Rocky ile başlayan aşkı oldu.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yepyeni pozlar paylaşan Rihanna, yine ve yeniden hayran bırakmayı başardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın